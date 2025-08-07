¥Ì¡¼¥È¥Ð¡¼¡¢Åê¼ê¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿¤Ë¤ª¼ê¾å¤²¡ÖÂÐÀï¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¡¡5ÂÇÀÊÏ¢Â³K¤ËËÜ²»
Åê¼ê¡¦ÂçÃ«¤ËÄÌ»»5ÂÇÀÊÏ¢Â³»°¿¶¡Ö6¡¢7²ó¤òÅê¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡×
¡ÚMLB¡Û¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹ 5¡¼3 ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡ÊÆüËÜ»þ´Ö7Æü¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï7Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö8Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¤Î¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹Àï¤Ç¡Ö1ÈÖ¡¦Åê¼ê¡×¤ÇÅêÂÇÆ±»þ½Ð¾ì¤·¡¢4²ó8Ã¥»°¿¶¡¢2°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¤·¤¿¡£»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¥é¡¼¥º¡¦¥Ì¡¼¥È¥Ð¡¼³°Ìî¼ê¤Ï2ÂÇÀÊÏ¢Â³¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë¡£¡ÖÀµÄ¾¡¢ÂÐÀï¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤ÈËÜ²»¤òÅÇÏª¤·¤¿¡£
¡¡¥Ì¡¼¥È¥Ð¡¼¤Ï2²óÀèÆ¬¤Ï¹â¤á¤Ø¤Î99.4¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó160.0¥¥í¡Ë¤Ç¡¢4²ó1»à¤Ï³°³ÑÄã¤á¤ËÍî¤Á¤ë½Ä¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ë¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë»Â¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ÄÌ»»¤Ç¤Ï5ÂÇÀÊÏ¢Â³»°¿¶¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÖºÇ½é¤ËÂÐÀï¤·¤¿»þ¤Ï»°¿¶¤¬3²ó¡£º£²ó¤Ï2²ó¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¾¯¤·¤À¤±¥Þ¥·¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¡×¤È¼þ°Ï¤ò¾Ð¤ï¤»¤¿¡£¡Öº£Æü¤ÎÈà¤ÏËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£´°Á´Éü³è¤·¤Æ¡¢6¡¢7²ó¤òÅê¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡Ä¡ÄÀµÄ¾ÂÐÀï¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈËÜ²»¤ò¤³¤Ü¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï±¦Éª¼ê½Ñ¤«¤é2Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÉüµ¢¡£Á°²óÂÐÀï¤«¤é¤Î°ã¤¤¤â¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¡Ö¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ÎÊÑ²½¤È¤¤¤¦¤«µ°Æ»¤¬¾¯¤·°ã¤Ã¤¿¤«¤Ê¡£1¤Ä¤Ï½Ä¤Ë±Ô¤¯Íî¤Á¤ë¤è¤¦¤Ê¥¹¥Ô¡¼¥É¤Î¤¢¤ë¥¹¥é¥¤¥À¡¼¡£Á°¤«¤é¤¢¤ë¥¹¥¤¡¼¥Ñ¡¼¤ä¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤Êµå¤òÅê¤²¤Æ¤¤¤¿¡£¤¿¤À¡¢ÀµÄ¾¤Ë¸À¤Ã¤Æ¡¢Á°²óÂÐÀï¤·¤¿»þ¤è¤ê¤âÄ¾µå¤Ë°ÒÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£100¥Þ¥¤¥ë½Ð¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ë´¶¤¸¤¿¡×¡£¥Ì¡¼¥È¥Ð¡¼¤ÏÅê¼ê¡¦ÂçÃ«¤Î¿Ê²½¤ò´¶¤¸¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë