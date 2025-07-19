FC東京vs浦和 スタメン発表
[7.19 J1第24節](味スタ)
※19:00開始
主審:御厨貴文
<出場メンバー>
[FC東京]
先発
GK 81 キム・スンギュ
DF 2 室屋成
DF 3 森重真人
DF 5 長友佑都
DF 24 アレクサンダー・ショルツ
MF 8 高宇洋
MF 18 橋本拳人
MF 22 遠藤渓太
MF 33 俵積田晃太
FW 16 佐藤恵允
FW 19 マルセロ・ヒアン
控え
GK 31 小林将天
DF 30 岡哲平
DF 32 土肥幹太
DF 99 白井康介
MF 7 安斎颯馬
MF 37 小泉慶
FW 14 山下敬大
FW 28 野澤零温
FW 39 仲川輝人
監督
松橋力蔵
[浦和レッズ]
先発
GK 1 西川周作
DF 3 ダニーロ・ボザ
DF 4 石原広教
DF 5 マリウス・ホイブラーテン
DF 88 長沼洋一
MF 8 マテウス・サヴィオ
MF 11 サミュエル・グスタフソン
MF 13 渡邊凌磨
MF 25 安居海渡
MF 77 金子拓郎
FW 17 小森飛絢
控え
GK 16 牲川歩見
DF 26 荻原拓也
DF 35 井上黎生人
MF 6 松本泰志
MF 9 原口元気
MF 14 関根貴大
MF 21 大久保智明
MF 24 松尾佑介
FW 12 チアゴ・サンタナ
監督
マチェイ・スコルジャ
※19:00開始
主審:御厨貴文
<出場メンバー>
[FC東京]
先発
GK 81 キム・スンギュ
DF 2 室屋成
DF 3 森重真人
DF 5 長友佑都
DF 24 アレクサンダー・ショルツ
MF 8 高宇洋
MF 18 橋本拳人
MF 22 遠藤渓太
MF 33 俵積田晃太
FW 16 佐藤恵允
FW 19 マルセロ・ヒアン
控え
GK 31 小林将天
DF 30 岡哲平
DF 32 土肥幹太
DF 99 白井康介
MF 37 小泉慶
FW 14 山下敬大
FW 28 野澤零温
FW 39 仲川輝人
監督
松橋力蔵
[浦和レッズ]
先発
GK 1 西川周作
DF 3 ダニーロ・ボザ
DF 4 石原広教
DF 5 マリウス・ホイブラーテン
DF 88 長沼洋一
MF 8 マテウス・サヴィオ
MF 11 サミュエル・グスタフソン
MF 13 渡邊凌磨
MF 25 安居海渡
MF 77 金子拓郎
FW 17 小森飛絢
控え
GK 16 牲川歩見
DF 26 荻原拓也
DF 35 井上黎生人
MF 6 松本泰志
MF 9 原口元気
MF 14 関根貴大
MF 21 大久保智明
MF 24 松尾佑介
FW 12 チアゴ・サンタナ
監督
マチェイ・スコルジャ