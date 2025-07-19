[7.19 J1第24節](味スタ)

※19:00開始

主審:御厨貴文

<出場メンバー>

[FC東京]

先発

GK 81 キム・スンギュ

DF 2 室屋成

DF 3 森重真人

DF 5 長友佑都

DF 24 アレクサンダー・ショルツ

MF 8 高宇洋

MF 18 橋本拳人

MF 22 遠藤渓太

MF 33 俵積田晃太

FW 16 佐藤恵允

FW 19 マルセロ・ヒアン

控え

GK 31 小林将天

DF 30 岡哲平

DF 32 土肥幹太

DF 99 白井康介

MF 7 安斎颯馬

MF 37 小泉慶

FW 14 山下敬大

FW 28 野澤零温

FW 39 仲川輝人

監督

松橋力蔵

[浦和レッズ]

先発

GK 1 西川周作

DF 3 ダニーロ・ボザ

DF 4 石原広教

DF 5 マリウス・ホイブラーテン

DF 88 長沼洋一

MF 8 マテウス・サヴィオ

MF 11 サミュエル・グスタフソン

MF 13 渡邊凌磨

MF 25 安居海渡

MF 77 金子拓郎

FW 17 小森飛絢

控え

GK 16 牲川歩見

DF 26 荻原拓也

DF 35 井上黎生人

MF 6 松本泰志

MF 9 原口元気

MF 14 関根貴大

MF 21 大久保智明

MF 24 松尾佑介

FW 12 チアゴ・サンタナ

監督

マチェイ・スコルジャ