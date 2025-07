「サギヌマスイミングクラブ宮前平」に通う打田美穂さん84歳、病床から水中へ―マスターズ大会で新記録樹立！JSCA通信記録会

「サギヌマスイミングクラブ宮前平」に通う打田美穂さん(84歳)が、先日開催されたJSCA通信記録会において、1,500m自由形(85歳区分)で大会新記録を樹立、さらに800mでも見事1位に輝きました。

JSCA通信記録会

「サギヌマスイミングクラブ宮前平」に通う打田美穂さん(84歳)が、先日開催されたJSCA通信記録会において、1,500m自由形(85歳区分)で大会新記録を樹立、さらに800mでも見事1位に輝いた。

■入院生活から再び水の中へ――「私にはスイミングがある」と信じて

打田さんは1980年から「サギヌマスイミングクラブ宮前平」に通い始め、週2回、1日1,000M〜1,500Mの練習取り組んでいましたが、2年前に体調を崩し入院。

一時はICUに入るほどの病状で、約1か月の入院生活を送りました。

その入院生活で足腰が本人も驚くほどに弱り、歩くにも歩行器が必要な状態に。

介護サービスを勧められながらも、「私にはスイミングがあるから」と、その道を選ばず、スイミングへの復帰を目指しました。

復帰後は初級コースでひたすらプール内を歩くことからスタート。

コーチや仲間たちの励ましを受けながら、再び泳げるようになり、17年間続ける毎朝の8,000歩ウォーキングも再開するほどに回復。

「水泳を通して出会えた仲間たちや家族が、私の支え」と笑顔で話します。

■コーチや仲間が後押し、84歳の再スタート。

実は打田さん、75歳のときに体力の衰えを感じ、マスターズ水泳の登録を一度辞退。

しかしスイミング仲間やコーチの後押しで85歳区分での再登録を決意し、6月に行われたマスターズの水泳大会へも出場。

「水泳は本当に楽しい。

何歳からでも、初めてでも問題ない。

仲間がいて、健康でいられる。

これからも元気に泳ぎ続けたい。」

そう語る打田さんの姿は、“年齢に縛られないシニアの輝き”そのものです。

6月に参加した試合で笑顔

