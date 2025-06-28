大分vs大宮 スタメン発表
[6.28 J2第21節](クラド)
※19:00開始
主審:大橋侑祐
<出場メンバー>
[大分トリニータ]
先発
GK 22 ムン・キョンゴン
DF 3 デルラン
DF 31 ペレイラ
DF 34 藤原優大
MF 5 中川寛斗
MF 9 有馬幸太郎
MF 21 鮎川峻
MF 29 宇津元伸弥
MF 38 天笠泰輝
MF 44 吉田真那斗
FW 13 伊佐耕平
控え
GK 24 佐藤隼
DF 2 香川勇気
DF 4 薩川淳貴
DF 27 松尾勇佑
MF 14 池田廉
MF 16 茂平
MF 18 野嶽惇也
MF 19 小酒井新大
FW 15 屋敷優成
監督
片野坂知宏
[RB大宮アルディージャ]
先発
GK 1 笠原昂史
DF 4 市原吏音
DF 13 イヨハ理ヘンリー
DF 20 下口稚葉
MF 6 石川俊輝
MF 7 小島幹敏
MF 18 津久井匠海
MF 22 茂木力也
MF 23 杉本健勇
MF 29 カプリーニ
FW 10 豊川雄太
控え
GK 21 加藤有輝
DF 33 和田拓也
DF 34 村上陽介
DF 37 関口凱心
DF 44 福井啓太
MF 14 泉柊椰
MF 41 谷内田哲平
FW 9 ファビアン・ゴンザレス
FW 42 藤井一志
監督
長澤徹
※19:00開始
主審:大橋侑祐
<出場メンバー>
[大分トリニータ]
先発
GK 22 ムン・キョンゴン
DF 3 デルラン
DF 31 ペレイラ
DF 34 藤原優大
MF 5 中川寛斗
MF 9 有馬幸太郎
MF 21 鮎川峻
MF 29 宇津元伸弥
MF 38 天笠泰輝
MF 44 吉田真那斗
FW 13 伊佐耕平
控え
GK 24 佐藤隼
DF 2 香川勇気
DF 4 薩川淳貴
DF 27 松尾勇佑
MF 14 池田廉
MF 18 野嶽惇也
MF 19 小酒井新大
FW 15 屋敷優成
監督
片野坂知宏
[RB大宮アルディージャ]
先発
GK 1 笠原昂史
DF 4 市原吏音
DF 13 イヨハ理ヘンリー
DF 20 下口稚葉
MF 6 石川俊輝
MF 7 小島幹敏
MF 18 津久井匠海
MF 22 茂木力也
MF 23 杉本健勇
MF 29 カプリーニ
FW 10 豊川雄太
控え
GK 21 加藤有輝
DF 33 和田拓也
DF 34 村上陽介
DF 37 関口凱心
DF 44 福井啓太
MF 14 泉柊椰
MF 41 谷内田哲平
FW 9 ファビアン・ゴンザレス
FW 42 藤井一志
監督
長澤徹