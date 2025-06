BMBプランニングは、2025年6月20日に迎える創業22周年を機に、求人サイト向けの新サービス「求人チャットシステム」を正式発表しました。

BMBプランニング「求人チャットシステム」

BMBプランニングは、2025年6月20日に迎える創業22周年を機に、求人サイト向けの新サービス「求人チャットシステム」を正式発表。

このサービスは、AI風の選択式チャットUIを活用し、ユーザーの潜在ニーズを自然に引き出しながら、最適なページへとスムーズに誘導するWeb導線ツールです。

【サービス概要】

「求人チャットシステム」は、ユーザーに対して選択肢形式で質問を投げかけ、回答内容に応じて最適なページへナビゲートするWebチャットツールです。

シンプルな導線設計でありながら、個人運営の求人サイトや未経験者向けページなど、従来取りこぼされやすかったユーザーの離脱を防ぎ、CV率の向上に寄与します。

【主な特徴】

・AI風のチャットUIによる直感的な導線設計

・検索よりも早く・確実に目的ページへ誘導

・未経験層や方向性に迷うユーザーにも対応可能

・不動産、美容、治療院など求人以外への展開も可能

・WordPressなど既存サイトへの組み込みも容易

求人チャット導入例1

求人チャット導入例2

例えば、求人サイトを訪れるユーザーの中には、「経験がなくても応募できるのか不安」「どんな働き方が自分に合っているのかわからない」といった、言葉にしづらい感情や悩みを抱えている方が少なくありません。

本チャットシステムでは、そのようなユーザーに対して“何を求めているのか”を選択肢形式で自然に問いかけることで、迷わず適切な情報へと導くことができます。

現在はBMBプランニング公式サイトにてデモ導入済み。

画面右下の吹き出しアイコンから動作を体験できます。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 求職者の“迷い”をチャットの対話で解決!BMBプランニング「求人チャットシステム」 appeared first on Dtimes.