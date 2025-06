aNCHORは2025年6月19日(木)に、公式X(旧:Twitter)をはじめとしたSNSアカウント5種を開設しました。

aNCHOR

aNCHORは2025年6月19日(木)に、公式X(旧:Twitter)をはじめとしたSNSアカウント5種を開設。

aNCHOR公式SNSアカウントの開設を記念したキャンペーンを2025年6月19日(木)より開催。

応募者50名様ごとに1名、マブラヴシリーズのアドベンチャーゲーム11種の中からお好きなタイトルのSteamキーをプレゼントします。

キャンペーン期間 : 2025年6月19日(木)〜6月24日(火)23:59まで

【X(JP)での応募方法】

1.aNCHOR公式Xアカウント( @aNCHOR_Games_JP )をフォロー

2.aNCHOR公式Xアカウントのキャンペーン対象投稿をリポスト

その他アカウントでの応募方法については、キャンペーン詳細ページを確認してください。

■開設アカウント一覧はこちら

各SNSアカウントよりマブラヴシリーズや、シリーズ外のタイトル情報も案内していきます。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post ゲームパブリッシャーとしての公式SNSアカウント5種開設!aNCHOR appeared first on Dtimes.