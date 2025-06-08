栃木Cvs北九州 スタメン発表
[6.8 J3第15節](CFS)
※14:00開始
主審:佐々木慎哉
<出場メンバー>
[栃木シティ]
先発
GK 31 相澤ピーター・コアミ
DF 5 奥井諒
DF 15 佐藤喜生
DF 22 鈴木裕斗
DF 42 マテイ・ヨニッチ
MF 10 岡庭裕貴
MF 16 加藤丈
MF 20 土佐陸翼
FW 23 吉田篤志
FW 77 田中パウロ淳一
FW 99 平岡将豪
控え
GK 1 原田欽庸
DF 27 梅澤魁翔
MF 8 森俊貴
MF 11 表原玄太
MF 26 宇都木峻
MF 28 小西慶太郎
FW 17 藤原拓海
FW 79 齋藤恵太
FW 90 ピーター・ウタカ
監督
今矢直城
[ギラヴァンツ北九州]
先発
GK 41 杉本光希
DF 22 山脇樺織
DF 44 辻岡佑真
DF 50 杉山耕二
MF 11 喜山康平
MF 14 井澤春輝
MF 17 岡野凜平
MF 28 木實快斗
MF 32 高柳郁弥
FW 18 渡邉颯太
FW 99 樺山諒乃介
控え
GK 27 田中悠也
DF 4 長谷川光基
DF 76 坂本稀吏也
MF 24 吉長真優
MF 34 高吉正真
FW 9 河辺駿太郎
FW 19 吉原楓人
FW 29 高昇辰
監督
増本浩平
※14:00開始
主審:佐々木慎哉
<出場メンバー>
[栃木シティ]
先発
GK 31 相澤ピーター・コアミ
DF 5 奥井諒
DF 15 佐藤喜生
DF 22 鈴木裕斗
DF 42 マテイ・ヨニッチ
MF 10 岡庭裕貴
MF 16 加藤丈
MF 20 土佐陸翼
FW 23 吉田篤志
FW 77 田中パウロ淳一
FW 99 平岡将豪
控え
GK 1 原田欽庸
DF 27 梅澤魁翔
MF 8 森俊貴
MF 11 表原玄太
MF 26 宇都木峻
FW 17 藤原拓海
FW 79 齋藤恵太
FW 90 ピーター・ウタカ
監督
今矢直城
[ギラヴァンツ北九州]
先発
GK 41 杉本光希
DF 22 山脇樺織
DF 44 辻岡佑真
DF 50 杉山耕二
MF 11 喜山康平
MF 14 井澤春輝
MF 17 岡野凜平
MF 28 木實快斗
MF 32 高柳郁弥
FW 18 渡邉颯太
FW 99 樺山諒乃介
控え
GK 27 田中悠也
DF 4 長谷川光基
DF 76 坂本稀吏也
MF 24 吉長真優
MF 34 高吉正真
FW 9 河辺駿太郎
FW 19 吉原楓人
FW 29 高昇辰
監督
増本浩平