『イコライザー』シリーズ、映画＆ドラマが一挙放送！

CS放送の洋画専門チャンネル「ザ・シネマ」と日本唯一のアクション海外ドラマ専門チャンネル「アクションチャンネル」では、2チャンネルの共同企画「イコライザー大放送」を5・6月にお届け!

ザ・シネマでは、最強の男、ロバート・マッコールが、最速で悪を抹消するシリーズ最新作『イコライザー THE FINAL』のCSベーシック初放送に合わせ、映画版「イコライザー」三部作を一挙放送! さらに『特番:イコライザー・レトロスペクティブ』を独占TV初放送。

アクションチャンネルでは、映画の世界観そのままに、最強の女ロビン・マッコールが圧倒的な戦闘力で弱きを助け強きを挫く、ドラマ版『イコライザー』シーズン1から4を一挙放送!

この機会に2つのチャンネルで、映画版とドラマ版のイコライザーを余すところなく楽しもう。

【ザ・シネマ×アクションチャンネル共同企画】イコライザー大放送



5・6月は、ザ・シネマ✕アクションチャンネル共同企画「イコライザー大放送」をお届け。

ザ・シネマでは、世の中の悪を秒殺で“完全抹消”! デンゼル・ワシントン主演、アントワン・フークア監督の『トレーニング デイ』コンビがおくるハイスピード&ハードボイルドアクション。

演技派でもあるデンゼルが唯一同じ役を再演している“仕事人”ロバート・マッコールの活躍を描いたシリーズ3部作を一挙放送。悪党たちに死の制裁を!デンゼル・ワシントンが2つの顔を持つ処刑人を熱演するアクション『イコライザー』、デンゼル・ワシントンが無敵の戦闘マシンを再演。

ハリウッド版必殺仕事人が新たな悪を裁く『イコライザー2』、デンゼル・ワシントンがシリーズ最速のスピードで悪を撃退! 闇の仕事請負人の死闘を描く第3弾『イコライザー THE FINAL』の3作品を5月10日(土)〜16日(金)の期間にお届け。

さらにデンゼル・ワシントン本人のインタビュー満載の特別番組『特番:イコライザー・レトロスペクティブ』を6月8日(日)から独占TV初放送でお届け! そして5月9日(金)0:00よりひかりTVで先行配信決定。

アクションチャンネルでは、映画の世界観そのままに、最強の女ロビン・マッコールが、圧倒的な戦闘力で弱きを助け強きを挫くドラマ版『イコライザー』シーズン1から4を一挙放送!

ザ・シネマ放送作品情報

『特番:イコライザー・レトロスペクティブ』★独占TV初放送

5月9日(金)0:00〜ひかりTV先行配信

6月8日(日)15:45〜

© 2023 CTMG. All Rights Reserved. デンゼル・ワシントン主演『イコライザー THE FINAL』の舞台裏を取り上げたドキュメンタリー。監督やキャストのインタビュー、名シーンの振り返りなど、シリーズ全体の魅力や制作秘話が満載。

『イコライザー THE FINAL』★CSベーシック初放送

【字幕】5月10日(土)21:00〜ほか

【吹替】5月16日(金)12:30〜

© 2023 Columbia Pictures Industries, Inc.,

TSG Entertainment II LLC, Eagle Pictures

SpA and Lantern Entertainment Pictures,

LLC. All Rights Reserved. デンゼル・ワシントンが闇の仕事請負人を3たび演じ、より冷徹かつ無駄の無い戦闘スキルでイタリアン・マフィアに正義の鉄槌を下す。ダコタ・ファニングとの『マイ・ボディガード』以来19年ぶりの競演も注目。

『イコライザー2』

【字幕】5月10日(土)18:45〜ほか

【吹替】5月15日(木)12:30〜

© 2018 Columbia Pictures Industries, Inc.

All Rights Reserved. デンゼル・ワシントンが昼と夜で別の顔を持つ元工作員を演じるシリーズ続編。絵の才能を持つ黒人青年と疑似的な親子関係を育み、冷酷無比な夜の顔とのギャップを際立たせる。台風が吹き荒れる街でのバトルが圧巻。

『イコライザー』

【字幕】5月10日(土)16:15〜ほか

【吹替】5月14日(水)12:30〜

© 2014 Columbia Pictures Industries, Inc.,

LSC Film Corporation and Village

Roadshow Films North America Inc. /

Village Roadshow Films (BVI) Limited. All

Rights Reserved. 『トレーニング デイ』のアントワーン・フークア監督が盟友デンゼル・ワシントンと組み、1980年代放送のTVシリーズを映画化。身近な日用品を武器に利用して悪を葬る元CIA工作員は、さながら必殺仕事人。

アクションチャンネル放送作品情報

『イコライザー』シーズン1〜4(全56話)

【字幕】5月18日(日)17:00〜

© 2024 Universal Television LLC and CBS

Studios Inc. ALL RIGHTS RESERVED. クィーン・ラティファ主演!最強の女ロビン・マッコールが、圧倒的な戦闘力で弱きを助け強きを挫く。

1985年〜1989年にアメリカで放送されたドラマ『ザ・シークレット・ハンター』を映画化して大ヒットした、デンゼル・ワシントン主演の『イコライザー』シリーズの世界観はそのままに、女性キャラクターを主人公にしてドラマ化した大人気クライム・アクション。

『イコライザー』シーズン1(全10話)

【字幕】5月18日(日)17:00〜

『イコライザー』シーズン2(全18話)

【字幕】5月25日(日)17:00〜

『イコライザー』シーズン3(全18話)

【字幕】6月8日(日)17:00〜

『イコライザー』シーズン4(全10話)

【字幕】6月22日(日)17:00〜

(海外ドラマNAVI)