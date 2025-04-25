¸öÅÄÐÔÌ¤¡¢¥Ó¥åー¥Æ¥£ーËÜ¡Ø¸öÅÄÅª¥Ó¥åー¥Æ¥£¡ÊBEAUTY¡Ë¡Ù È¯Çä·èÄê¡ª¥Æー¥Þ¤Ï¡Ö¥¥ì¥¤¤ÏË«¤á¤Æ¿¤Ð¤¹¡×
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
¢£¹ë²Ú3ÂçÆÃÅµ¤ò¥»¥Ã¥È¤Ë¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¸ÂÄêÈÇ¤âÅÐ¾ì
¥Ç¥Ó¥åー25¼þÇ¯¤Î¥¢¥Ë¥Ðー¥µ¥êー¥¤¥äー¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¸öÅÄÐÔÌ¤¤¬¡¢½ñÀÒ¡Ø¸öÅÄÅª¥Ó¥åー¥Æ¥£¡ÊBEAUTY¡Ë¡Ù¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥¢¥¸¥¢¤Ç¤â³èÆ°¤ÎÉý¤ò¹¤²¡¢¶áÇ¯¤Ï¼«¿È¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥Õ¥§¥¹¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë³èÆ°Ãæ¤Î¸öÅÄÐÔÌ¤¡£¥¢¥Ë¥Ðー¥µ¥êー¥¤¥äー´ü´Ö¤Ï¡¢Ëè·î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê²ò¶Ø¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢º£²ó¤Ï¡¢½ñÀÒ¤ÎÈ¯Çä¹ðÃÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
2021Ç¯11·î¤«¤éÌó4Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëº£ºî¤Ï¡¢42ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸öÅÄÐÔÌ¤¤Î¡Èº£¡É¤È¤¤¤¦½Ö´Ö¤¬Èþ¤·¤¯¼Ì¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¥Ó¥åー¥Æ¥£ーËÜ¡£
ËÜ¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¡Ö¥¥ì¥¤¤ÏË«¤á¤Æ¿¤Ð¤¹¡×¡£
¥Ç¥Ó¥åーÅö»þ¤Ï¹ü³Ê¤¬ÂÀ¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¤Õ¤Ã¤¯¤é¤·¤ä¤¹¤¤ÂÎ¼Á¤Ê¤É¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤À¤é¤±¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¸öÅÄÐÔÌ¤¤Ï¡¢Ç¯¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤ËÍÍ¡¹¤ÊÈþÍÆË¡¤ò»î¤·¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ÈÃúÇ«¤Ë¸þ¤¹ç¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¿¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡Ö½ù¡¹¤Ë°ú¤»»¤Î»×¹ÍË¡¤ÇÁÇ¤ÎÈþ¤·¤µ¤ò³è¤«¤·¡¢ºÝÎ©¤¿¤»¤ë¡×Êý¸þ¤Ë¥·¥Õ¥È¡£¡Öº£¤Î¼«Ê¬¤¬¤¤¤Á¤Ð¤ó¹¥¤¡×¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»×¹Í¤ÈÈþÍÆË¡¤Î¥Ò¥ó¥È¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡£
¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î¼«Ê¬¤òÊú¤¤·¤á¡¢¿´¤âåºÎï¤Ë¤Ê¤ë»×¹ÍË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¾Ò²ð¡£¿Í¤ä²ÈÂ²¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÊñÍÆÎÏË¤«¤Ë¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö»×¹Í¤Ë¤Ê¤ì¤ë°ìºý¤À¡£
¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¸ÂÄêÈÇ¤Ï¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¹ë²Ú3ÂçÆÃÅµ¤ò¥»¥Ã¥È¤Ë¤·¤ÆÈÎÇä¡£
ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëBOX¤Ë¼ý¤á¤é¤ì¤¿¹ë²ÚÆÃÅµ¤Ï¡¢Æü¡¹¤òµ±¤«¤»¤ë¡Ö¥Ó¥åー¥Æ¥£¥Ñ¥ïー¥ïー¥ÉÆþ¤êÆü¤á¤¯¤ê¥«¥ì¥ó¥Àー¡×¡¢Ì¥ÎÏ¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À¡Ö¥ß¥Ë¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¡×¡Ê¢¨32¥Úー¥¸°Ê¾å¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ»È¤¨¤ë¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢±Ç¤¨¤ë¡ÖLED¡õ³ÈÂç¶ÀÉÕ¤¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥ß¥éー¡×¤È¤¤¤¦¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥»¥Ã¥ÈÁ´ÉôÆþ¤ê¤È¤Ê¤ë¡£
¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¸ÂÄêÈÇ¤Ï¡¢4·î25Æü12»þ¤è¤ê¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡Ö¸öÅÄÁÈ¡×¡¢5·î15Æü12»þ¤è¤ê¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥¢¥×¥ê¡ÖKK App¡×¤Ë¤ÆÍ½Ìó¤¬¥¹¥¿ー¥È¡£
¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢Êì¤È¤·¤Æ¡¢½÷À¤È¤·¤Æ¡¢¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ë³èÌö¤·Â³¤±¤ë¸öÅÄÐÔÌ¤42ºÐ¤ÎÈþ¤ÎÈë·í¤Ë¤¼¤ÒÃíÌÜ¤·¤è¤¦¡£
¡Ú¡Ø¸öÅÄÅª¥Ó¥åー¥Æ¥£¡ÊBEAUTY¡Ë¡Ù¤Î¸«¤É¤³¤í¤ÈÆâÍÆ¡Û
¡þ¸öÅÄÐÔÌ¤¤¬¼ÂºÝ¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢°¦ÍÑ¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÂç¸ø³«¡ª
¡þ¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤â¡¢¥¯ー¥ë¤â¡¢¤¤¤Þ¤Î¸öÅÄÐÔÌ¤¤ÎÌ¥ÎÏ°î¤ì¤ë»£¤ê²¼¤í¤·¥·¥ç¥Ã¥ÈËþºÜ
¤Ï¤¸¤á¤Ë¡§¸öÅÄÐÔÌ¤42ºÐ¡£ºÐ¤ò½Å¤Í¤Æ¤â¡¢º£¤³¤Î½Ö´Ö¤¬¿ÍÀ¸¤Ç°ìÈÖºÇ¹â¡ª¤È»×¤¨¤ë¡¢ÈþÍÆ¤È¹¬¤»¥á¥ó¥¿¥ë¤ÎÈë·í
PART£±¡§¸öÅÄÅª¥Ü¥Ç¥£
¡¦Åü¼Á¤Ïµ¤¤Ë¤¹¤ë¤±¤É»é¼Á¤ÏOK
¡¦·ù¤¤¤Ê¥Ñー¥Ä¤Ï¤¢¤¨¤Æ¸«¤»¤ë
¡¦ÂÀ¤Ã¤¿Áé¤»¤¿¤ÏÂÎ½Å¤è¤ê¸«¤¿ÌÜ¤ÇÈ½ÃÇ
PART£²¡§¸öÅÄÅª¥¹¥¥ó
¡¦ÈþÈ©¤ÏÄ²¤Î¤ª¼êÆþ¤ì¤«¤é
¡¦¤à¤¯¤ß¤ò¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤¹¤ë¡¢Ä«¤Î¥ëー¥Æ¥£¥ó
¡¦È©¹Ó¤ì¤·¤¿¤é¿²¶ñ¤òµ¿¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤Ù¤·
¡¦¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤Ë¤â¼«¿®¤ò»ý¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÈëÌ©
PART£³¡§¸öÅÄÅª¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×&¥Ñー¥Ä
¡¦ºÇ¶á¤Ï¡È¥Ô¥ó¥¯¥á¥¤¥¯¡É¤ËÌ´Ãæ¤Ê¥ï¥±
¡¦²«¤ß¤è¤ê¥Õ¥¡¥ó¥Ç¤ÇÈ©¤ÎÀÖ¤ß¤òÂÇ¤Á¾Ã¤¹
¡¦¥Ï¥ó¥É¥±¥¢¤Ï¥¹¥¥ó¥±¥¢¤ÎÎ®¤ì¤Ç½¼Ê¬
PART£´¡§¸öÅÄÅª¥Ó¥åー¥Æ¥£&¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¥Þ¥¤¥ó¥É
¡¦¤Ê¤ó¤Ç¤âÁ´ÎÏ¡ª¼ºÇÔ¤·¤Æ¤â¼«Ê¬¤ÇÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤ë
¡¦¤Þ¤º¤Ï1¸Ä¤Ç¤â¼«Ê¬¤ò¹ÎÄê¤¹¤ë¤³¤È¤«¤é
¡¦¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤òÍç´ã¤Ç¸«¤Æ¤ß¤Æ
¡¦ÌÀ¤ë¤¤¸ÀÍÕ¤Ç²ÈÂ²¤òÁ÷¤ê½Ð¤¹
¡¦¿²¤ë¤³¤È¤ÏÂç»ö¡ª
¡¦¾®¤µ¤Ê¥µ¥×¥é¥¤¥º¤È¥Ï¥Ã¥Ôー¤ÇÀ¸³è¤òËþ¤¿¤¹
and more¡Ä
¢¨ÆâÍÆ¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¢¤ê
½ñÀÒ¾ðÊó
2025.07.31 ON SALE
¡Ø¸öÅÄÅª¥Ó¥åー¥Æ¥£¡ÊBEAUTY¡Ë¡Ù
2025.07.31 ON SALE
¡Ø¸öÅÄÅª¥Ó¥åー¥Æ¥£¡ÊBEAUTY¡Ë¡Ù¡ã¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¸ÂÄêÈÇ¡ä
¢¨¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëBOX¡Ü¥Ó¥åー¥Æ¥£¥Ñ¥ïー¥ïー¥ÉÉÕ¤Æü¤á¤¯¤ê¥«¥ì¥ó¥Àー¡Ü¥ß¥Ë¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¡Ê32¥Úー¥¸～¡Ë¡Ü¸ÂÄê¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥ß¥éー¡ÊLED¡¦³ÈÂç¶ÀÉÕ¡ËÉÕ¤
¢¨¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¸ÂÄêÈÇ¤Î¹ØÆþ¤Ï¡¢¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡Ö¸öÅÄÁÈ¡×¡¢¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥¢¥×¥ê¡ÖKK App¡×ÅÐÏ¿¼Ô¤¬ÂÐ¾Ý¡£
¢¨¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡Ö¸öÅÄÁÈ¡×¤Ë¤Æ4·î25Æü12»þ¤è¤ê¡¢¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥¢¥×¥ê¡ÖKK App¡×¤Ë¤Æ5·î15Æü12»þ¤è¤êÍ½Ìó³«»Ï¡£
2025.07.31 ON SALE
¡Ø¸öÅÄÅª¥Ó¥åー¥Æ¥£¡ÊBEAUTY¡Ë¡Ù¡ãHMV¡¢HMV¡õBOOKS¡¢HMV¡õBOOKS online¸ÂÄê¡ä
¢¨½ñÀÒ¡Ü¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É
¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2025.03.26 ON SALE
ALBUM¡ØLIVE IN METAVERSE ～THE BEST～¡Ù
¸öÅÄÐÔÌ¤¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
https://rhythmzone.net/koda/fanclub/
¡Ø¸öÅÄÅª¥Ó¥åー¥Æ¥£¡ÊBEAUTY¡Ë¡ÙHMV¡¢HMV¡õBOOKS¡¢HMV¡õBOOKS online¸ÂÄêÈÇ¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
https://www.hmv.co.jp/product/detail/15869838
¸öÅÄÐÔÌ¤ OFFICIAL SITE
https://rhythmzone.net/koda/