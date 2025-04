【ローソン限定】あいにゃん共同企画『Disney Nail Tip Collection 』 がかわいい

ディズニー の情報を発信している、あいにゃんとの共同企画『Disney Nail Tip Collection』が、4月22日(火)より、 ローソン 限定で発売される。1日100万アクセスを超えるトップ ブロガー から転身し、現在は自身が手がける アパレル ブランド「Areeam」のプロデューサーも務める、大好きな ディズニー の情報を伝える YouTuber として活躍中の、あいにゃんと ローソン の共同企画として、 ディズニー キャラクターがデザインされたネイルチップが登場する。

ラインナップは、 ミッキーマウス 、ミニーマウス、 くまのプーさん 、アリエル、ラプンツェルの全5種。長さや横幅が少しずつ違い、デザインも多種なチップが12個でワンセット。それぞれのキャラクターに合わせた色味となっている。 かわいい ネイルで気分もウキウキ! きっとお出かけも楽しくなりそう。 ローソン 店頭では4月22日(火)より発売で、賞品がなくなり次第終了となるので、気になる方はお早めに。(C) Disney(C)Disney Based on the ”Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.(C)Lawson, Inc.※画像は全てイメージです。※商品名、デザイン、仕様、売価、発売日等は変更になる場合がございます。※商品は後日再販売・再受注を行う可能性がございます。※各社の会社名、サービス・製品名は各社の商標または登録商標です。