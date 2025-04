ちょっと少ない、がちょうど良い⁉︎ 隙間時間に楽しめる“1/2 料理”とは（東京・銀座）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は銀座駅直結の「Ginza Sony Park」に誕生した、”1/2 料理”という新たな食の魅力を発信するカジュアルダイニング。

〈New Open News〉

毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』を食いしん坊ライターが紹介します。早くもお店に訪問した食べログレビュアーのコメントも掲載!

1/2(東京・銀座)

エピソードを読みながら料理を楽しむ新しい体験 出典:ゆっきょしさん

2025年1月、銀座駅直結の“都会の中の公園”「Ginza Sony Park」に新しいカジュアルダイニング「1/2(Nibun no Ichi)」がオープンしました。Ginza Sony Parkは「街に開かれた施設」であり「余白とアクティビティで街や人々にリズムをもたらす場」です。そのB3に位置する「1/2」は、銀座の街中にある多くの飲食店でも楽しんでほしいという思いから、1/2 料理というユニークな発想の料理を提供。ミュージアムに併設されているカフェのように気軽に使えます。

「SONY」のネオンサインがお洒落 出典:ゆっきょしさん

ソニービルの建て替えプロジェクトでグランドオープンした「Ginza Sony Park」。同店は、そこにあるカジュアルダイニングであることから、店内には名残を感じられる、ソニービル屋上の塔屋に掲出されていた「SONY」のネオンサインがあります。中央にはオープンキッチンが供えられ、近代的でスタイリッシュな広々とした空間に客席は全44席。非日常感を楽しめます。

休憩や空いた時間に小腹+αのなにかを満たす食事を楽しめる”1/2 料理” 出典:FOOD BANKさん

料理のメニューは、洋食をベースに常時約10種類のバリエーションを用意しており、1人前の約1/4サイズの料理を2品盛り付けたプレートを一律1,650円で提供。ワンプレートが1人前の1/2サイズなので、いろいろな料理が楽しめるのも魅力です。街に繰り出す前や帰り道に、少しだけ小腹を満たしたいときにもありがたい存在。

カツカツ交差点 出典:トリプル銀座さん

同店では、それぞれの料理にまつわるエピソードが書かれたプレイスマットと一緒に料理を提供。そこに書かれたエピソードを読みながら料理を食べることで、ポテトサラダであれば、使われるポテトの種類や味付けで多彩に変化する面白さ、明治時代に西洋文化を取り入れつつ日本独自の味わいを追求した先人たちの試行錯誤などを知ることができます。さまざまな国や地域の料理を味わうだけでなく、その背景にある物語を楽しめるのも「1/2(Nibun no Ichi)」ならでは。

カツカツ交差点 出典:タンボペインさん

グランドメニューでは、低温調理のロースカツを挟んだカツサンドと、4種類の味噌を使ったスパイスカレーを堪能できる「カツカツ交差点」や、王道のドレス・ド・オムライスと、カラスミと蛤のソースで味わう生春巻きがおいしい「王道とモダンの箱庭」などを用意。

ゲストシェフプレート 出典:yamay630さん

「ゲストシェフプレート」では、有名シェフとコラボしたプレートに出会えます。現在は、パリで高い注目を集めている一軒家のレストラン「MAISON」のオーナー・シェフで、フランス料理の新時代を築くとも言われている新進気鋭のシェフ・渥美創太氏プロデュースの一皿を提供。レバーとカリカリになるまで焼いた皮で食感と風味にアクセントを加えた鴨肉のハンバーグと、エシャロットやハーブの風味豊かなタルタルソースを味わうカキフライが楽しめます。

コトコト通り 出典:じむちさん

ディナーメニューには、台湾発祥のバオで挟んだハンバーグと、中東×西洋のグラタン風フムスという異文化のコラボが新しい「バオとフムスの地平線」や、玉ねぎの皮で包んだオニオンポタージュとサーモンマリネのコンフィの組み合わせが、見た目も華やかでインパクトのある「コトコト通り」などがあります。

料理に合うドリンクもビールや焼酎、ワイン、日本酒など多彩にそろえています。ソフトドリンクもアイスティーやコーヒーをラインアップ。クリームソーダやデザートメニューもあり、軽食としてはもちろん、銀座でのショッピング途中の休憩になど、気軽に立ち寄れるのもいいですね。一人でもグループでも、さまざまなシーンで楽しめる「1/2(Nibun no Ichi)」。銀座にまた新たな食の魅力を発信するダイニングが誕生しました。

食べログレビュアーのコメント

バオとフムスの地平線 出典:トリプル銀座さん

『・カツカツ交差点 \1,650

低温調理のロースカツを挟んだカツサンドと4種類の味噌を使ったスパイスカレーのセット。粘度高めのカレーはスパイス感しっかりで、上に衣がザクっとした一口サイズのとんかつ。ガーリックライスと良く合います。

断面が見るからにしっとり仕上がったシンプルなソース味のカツサンドは、添えられたマスタードを付けて。トーストとの調和も素敵な美味しいカツサンドです。

・バオとフムスの地平線 \1,650

また別の日にお伺いして17時から注文可能なディナーメニューもいただきました。牛肉の赤身100%のムチムチした食感が力強いハンバーグ。ひよこ豆をペーストにした中東の伝統的料理「フムス」はペシャメルソースを加え洋食風に、パオとの相性も良く、こちらも美味しくいただきました』(トリプル銀座さん)

Guest Chef Plate by 渥美 創太「鴨肉のハンバーグ カキフライとタルタルソース」 出典:yamay630さん

『Guest Chef Plate by 渥美 創太

鴨肉のハンバーグ

カキフライとタルタルソース

「Ginza Sony Parkらしさ」で創る、

銀座を楽しむための “1/2料理”というコンセプト。

2種盛りのプレートが10種類あります。

その中からランチタイムに頂けるのは6種類でした。

頂いた鴨肉のハンバーグは肉味がしっかりとあるものでソースも美味しいものでした。

カキフライもサクサクで少し変わったソースも面白かったです。

メニュー選びに迷ってしまいましたが少量なので手軽に食べられるところがいいです』(yamay630さん)

※価格は税込。

<店舗情報>◆1/2住所 : 東京都中央区銀座5-3-1 Ginza Sony Park B3FTEL : 不明の為情報お待ちしております

食べログマガジンで紹介したお店を動画で配信中!

https://www.instagram.com/tabelog/

文:佐藤明日香

The post ちょっと少ない、がちょうど良い⁉︎ 隙間時間に楽しめる“1/2 料理”とは(東京・銀座) first appeared on 食べログマガジン.