¼ó°ÌFCÂçºå¡¢´°ÉõÉé¤±¤Çº£µ¨2ÇÔÌÜ¡ÄËÌ¶å½£¤Ï»ÃÄê2°Ì¤ËÉâ¾å¡¿J3Âè8Àá
¡¡2025ÌÀ¼£°ÂÅÄJ3¥ê¡¼¥°Âè8Àá¤Î5»î¹ç¤¬5Æü¤Ë³ÆÃÏ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¼ó°ÌFCÂçºå¤Ï»ÃÄê4°Ì¤Î¥®¥é¥ô¥¡¥ó¥ÄËÌ¶å½£¤ÈÂÐÀï¤·¡¢59Ê¬¤Î³ò»³ÎÊÇµ²ð¤Î¥´¡¼¥ë¤¬·è¾¡ÅÀ¤È¤Ê¤ê¡¢ËÌ¶å½£¤¬1¡Ý0¤Ç¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢FCÂçºå¤Ï¥ê¡¼¥°Àï3»î¹ç¤Ö¤ê¤Î¹õÀ±¤Çº£µ¨2ÇÔÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£°ìÊý¤ÎËÌ¶å½£¤Ï2Ï¢¾¡¤Ç»ÃÄê2°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾¾ËÜ»³²íFC¤È¹âÃÎ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉSC¤Î°ìÀï¤ÏÁ°È¾¤Ë5ÆÀÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¹âÃÎ¤¬5¡Ý0¤Ç²÷¾¡¡£FCÎ°µå¤ÏSCÁêÌÏ¸¶¤Ë2¡Ý0¤Ç¾¡Íø¤·¡¢º£µ¨2¾¡ÌÜ¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡5Æü³«ºÅ¤Îº£Àá¤Î·ë²Ì¤È½ç°ÌÉ½¡¢¼¡Àá¤ÎÂÐÀï¥«¡¼¥É¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¢§4·î5Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¥¶¥¹¥Ñ·²ÇÏ¡¡0¡Ý0¡¡¥Æ¥²¥Ð¥¸¥ã¡¼¥íµÜºê
¾¾ËÜ»³²íFC¡¡0¡Ý5¡¡¹âÃÎ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉSC
ÆàÎÉ¥¯¥é¥Ö¡¡1¡Ý1¡¡ FC´ôÉì
¥®¥é¥ô¥¡¥ó¥ÄËÌ¶å½£¡¡1¡Ý0¡¡FCÂçºå
FCÎ°µå¡¡2¡Ý0¡¡ SCÁêÌÏ¸¶
¢§4·î6Æü¡ÊÆü¡Ë
13¡§00¡¡ACÄ¹Ìî¥Ñ¥ë¥»¥¤¥í¡¡vs¡¡¼¯»ùÅç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC
14¡§00¡¡ÆÊÌÚSC¡¡vs¡¡¥ô¥¡¥ó¥é¡¼¥ìÈ¬¸Í
14¡§00¡¡ÆÊÌÚ¥·¥Æ¥£¡¡vs¡¡Ê¡Åç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC
14¡§00¡¡¥¢¥¹¥ë¥¯¥é¥í¾ÂÄÅ¡¡vs¡¡¥«¥Þ¥¿¥Þ¡¼¥ì»¾´ô
14¡§00¡¡¥¬¥¤¥Ê¡¼¥ìÄ»¼è¡¡vs¡¡¥Ä¥¨¡¼¥²¥ó¶âÂô
¢¨¡Ê¡ËÆâ¤Ï¾¡¤ÁÅÀ¡¿ÆÀ¼ºÅÀº¹
1°Ì¡¡FCÂçºå¡Ê16¡¿¡Ü4¡Ë
2°Ì¡¡ËÌ¶å½£¡Ê15¡¿¡Ü6¡Ë¢¨1»î¹çÌ¤¾Ã²½
3°Ì¡¡ÆÊÌÚC¡Ê14¡¿¡Ü2¡Ë¢¨1»î¹çÌ¤¾Ã²½
4°Ì¡¡ÆàÎÉ¡Ê13¡¿¡Ü2¡Ë
5°Ì¡¡¼¯»ùÅç¡Ê12¡¿¡Ü5¡Ë¢¨1»î¹çÌ¤¾Ã²½
6°Ì¡¡µÜºê¡Ê12¡¿¡Ü2¡Ë
7°Ì¡¡¶âÂô¡Ê10¡¿¡Ü2¡Ë¢¨2»î¹çÌ¤¾Ã²½
8°Ì¡¡Ê¡Åç¡Ê10¡¿¡Ü1¡Ë¢¨2»î¹çÌ¤¾Ã²½
9°Ì¡¡¹âÃÎ¡Ê9¡¿¡Ü3¡Ë
10°Ì¡¡»¾´ô¡Ê9¡¿0¡Ë¢¨1»î¹çÌ¤¾Ã²½
11°Ì¡¡Ä¹Ìî¡Ê9¡¿¡Ý1¡Ë¢¨2»î¹çÌ¤¾Ã²½
12°Ì¡¡È¬¸Í¡Ê8¡¿0¡Ë¢¨2»î¹çÌ¤¾Ã²½
13°Ì¡¡Î°µå¡Ê8¡¿¡Ý1¡Ë
14°Ì¡¡ÆÊÌÚSC¡Ê8¡¿¡Ý1¡Ë¢¨1»î¹çÌ¤¾Ã²½
15°Ì¡¡·²ÇÏ¡Ê8¡¿¡Ý4¡Ë
16°Ì¡¡ÁêÌÏ¸¶¡Ê8¡¿¡Ý5¡Ë
17°Ì¡¡¾ÂÄÅ¡Ê6¡¿0¡Ë¢¨2»î¹çÌ¤¾Ã²½
18°Ì¡¡¾¾ËÜ¡Ê6¡¿¡Ý4¡Ë¢¨2»î¹çÌ¤¾Ã²½
19°Ì¡¡´ôÉì¡Ê6¡¿¡Ý5¡Ë
20°Ì¡¡Ä»¼è¡Ê5¡¿¡Ý6¡Ë¢¨1»î¹çÌ¤¾Ã²½
¢§4·î12Æü¡ÊÅÚ¡Ë
14¡§00¡¡Ê¡Åç¡¡vs¡¡ËÌ¶å½£
14¡§00¡¡FCÂçºå¡¡vs¡¡È¬¸Í
14¡§00¡¡µÜºê¡¡vs¡¡Ä»¼è
¢§4·î13Æü¡ÊÆü¡Ë
13¡§00¡¡Ä¹Ìî¡¡vs¡¡Î°µå
13¡§00¡¡¼¯»ùÅç¡¡vs¡¡ ¾ÂÄÅ
14¡§00¡¡ÁêÌÏ¸¶¡¡vs¡¡·²ÇÏ
14¡§00¡¡¶âÂô¡¡vs¡¡ÆàÎÉ
14¡§00¡¡´ôÉì¡¡vs¡¡ÆÊÌÚSC
14¡§00¡¡»¾´ô¡¡vs¡¡¾¾ËÜ
14¡§00¡¡¹âÃÎ¡¡vs¡¡ÆÊÌÚC
¡¡¼ó°ÌFCÂçºå¤Ï»ÃÄê4°Ì¤Î¥®¥é¥ô¥¡¥ó¥ÄËÌ¶å½£¤ÈÂÐÀï¤·¡¢59Ê¬¤Î³ò»³ÎÊÇµ²ð¤Î¥´¡¼¥ë¤¬·è¾¡ÅÀ¤È¤Ê¤ê¡¢ËÌ¶å½£¤¬1¡Ý0¤Ç¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢FCÂçºå¤Ï¥ê¡¼¥°Àï3»î¹ç¤Ö¤ê¤Î¹õÀ±¤Çº£µ¨2ÇÔÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£°ìÊý¤ÎËÌ¶å½£¤Ï2Ï¢¾¡¤Ç»ÃÄê2°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾¾ËÜ»³²íFC¤È¹âÃÎ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉSC¤Î°ìÀï¤ÏÁ°È¾¤Ë5ÆÀÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¹âÃÎ¤¬5¡Ý0¤Ç²÷¾¡¡£FCÎ°µå¤ÏSCÁêÌÏ¸¶¤Ë2¡Ý0¤Ç¾¡Íø¤·¡¢º£µ¨2¾¡ÌÜ¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£J3Âè8Àá
¢§4·î5Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¥¶¥¹¥Ñ·²ÇÏ¡¡0¡Ý0¡¡¥Æ¥²¥Ð¥¸¥ã¡¼¥íµÜºê
¾¾ËÜ»³²íFC¡¡0¡Ý5¡¡¹âÃÎ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉSC
ÆàÎÉ¥¯¥é¥Ö¡¡1¡Ý1¡¡ FC´ôÉì
¥®¥é¥ô¥¡¥ó¥ÄËÌ¶å½£¡¡1¡Ý0¡¡FCÂçºå
FCÎ°µå¡¡2¡Ý0¡¡ SCÁêÌÏ¸¶
¢§4·î6Æü¡ÊÆü¡Ë
13¡§00¡¡ACÄ¹Ìî¥Ñ¥ë¥»¥¤¥í¡¡vs¡¡¼¯»ùÅç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC
14¡§00¡¡ÆÊÌÚSC¡¡vs¡¡¥ô¥¡¥ó¥é¡¼¥ìÈ¬¸Í
14¡§00¡¡ÆÊÌÚ¥·¥Æ¥£¡¡vs¡¡Ê¡Åç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC
14¡§00¡¡¥¢¥¹¥ë¥¯¥é¥í¾ÂÄÅ¡¡vs¡¡¥«¥Þ¥¿¥Þ¡¼¥ì»¾´ô
14¡§00¡¡¥¬¥¤¥Ê¡¼¥ìÄ»¼è¡¡vs¡¡¥Ä¥¨¡¼¥²¥ó¶âÂô
¢£½ç°ÌÉ½
¢¨¡Ê¡ËÆâ¤Ï¾¡¤ÁÅÀ¡¿ÆÀ¼ºÅÀº¹
1°Ì¡¡FCÂçºå¡Ê16¡¿¡Ü4¡Ë
2°Ì¡¡ËÌ¶å½£¡Ê15¡¿¡Ü6¡Ë¢¨1»î¹çÌ¤¾Ã²½
3°Ì¡¡ÆÊÌÚC¡Ê14¡¿¡Ü2¡Ë¢¨1»î¹çÌ¤¾Ã²½
4°Ì¡¡ÆàÎÉ¡Ê13¡¿¡Ü2¡Ë
5°Ì¡¡¼¯»ùÅç¡Ê12¡¿¡Ü5¡Ë¢¨1»î¹çÌ¤¾Ã²½
6°Ì¡¡µÜºê¡Ê12¡¿¡Ü2¡Ë
7°Ì¡¡¶âÂô¡Ê10¡¿¡Ü2¡Ë¢¨2»î¹çÌ¤¾Ã²½
8°Ì¡¡Ê¡Åç¡Ê10¡¿¡Ü1¡Ë¢¨2»î¹çÌ¤¾Ã²½
9°Ì¡¡¹âÃÎ¡Ê9¡¿¡Ü3¡Ë
10°Ì¡¡»¾´ô¡Ê9¡¿0¡Ë¢¨1»î¹çÌ¤¾Ã²½
11°Ì¡¡Ä¹Ìî¡Ê9¡¿¡Ý1¡Ë¢¨2»î¹çÌ¤¾Ã²½
12°Ì¡¡È¬¸Í¡Ê8¡¿0¡Ë¢¨2»î¹çÌ¤¾Ã²½
13°Ì¡¡Î°µå¡Ê8¡¿¡Ý1¡Ë
14°Ì¡¡ÆÊÌÚSC¡Ê8¡¿¡Ý1¡Ë¢¨1»î¹çÌ¤¾Ã²½
15°Ì¡¡·²ÇÏ¡Ê8¡¿¡Ý4¡Ë
16°Ì¡¡ÁêÌÏ¸¶¡Ê8¡¿¡Ý5¡Ë
17°Ì¡¡¾ÂÄÅ¡Ê6¡¿0¡Ë¢¨2»î¹çÌ¤¾Ã²½
18°Ì¡¡¾¾ËÜ¡Ê6¡¿¡Ý4¡Ë¢¨2»î¹çÌ¤¾Ã²½
19°Ì¡¡´ôÉì¡Ê6¡¿¡Ý5¡Ë
20°Ì¡¡Ä»¼è¡Ê5¡¿¡Ý6¡Ë¢¨1»î¹çÌ¤¾Ã²½
¢£J3Âè9Àá¤ÎÂÐÀï¥«¡¼¥É
¢§4·î12Æü¡ÊÅÚ¡Ë
14¡§00¡¡Ê¡Åç¡¡vs¡¡ËÌ¶å½£
14¡§00¡¡FCÂçºå¡¡vs¡¡È¬¸Í
14¡§00¡¡µÜºê¡¡vs¡¡Ä»¼è
¢§4·î13Æü¡ÊÆü¡Ë
13¡§00¡¡Ä¹Ìî¡¡vs¡¡Î°µå
13¡§00¡¡¼¯»ùÅç¡¡vs¡¡ ¾ÂÄÅ
14¡§00¡¡ÁêÌÏ¸¶¡¡vs¡¡·²ÇÏ
14¡§00¡¡¶âÂô¡¡vs¡¡ÆàÎÉ
14¡§00¡¡´ôÉì¡¡vs¡¡ÆÊÌÚSC
14¡§00¡¡»¾´ô¡¡vs¡¡¾¾ËÜ
14¡§00¡¡¹âÃÎ¡¡vs¡¡ÆÊÌÚC