Ä²Æâ´Ä¶­¤òÀ°¤¨¤ëÁ±¶Ì¶Ý6¼ïÎà¤È¥ª¥ê¥´Åü¤ò¿·¤¿¤ËÇÛ¹ç¡ª¥É¥¯¥¿¡¼¥º¥Á¥ç¥¤¥¹¡Ö¥Ç¥È¥Ã¥¯¥¹¥ë¡¼¡×

「ドクターズチョイス」は、食事をしながらでも腸内に溜まった宿便の排出・デトックスをサポートする人気サプリメント「デトックスルー」をリニューアルし、販売を開始しました。

ドクターズチョイス「デトックスルー」

価格 : 5,250円(税込)

内容量 : 21袋(1日3袋 7日分)

健康と美容のためのデトックスといえば「断食」が常識とされてきました。

しかし、ドクターズチョイス「デトックスルー」は、普段通りの食事を摂りながら腸内に溜まった宿便の排出・デトックスをサポートするサプリメントです。

今回のリニューアルでは、腸内環境を整える善玉菌6種類とオリゴ糖を新たに配合し、さらにパワーアップ。

より一層、腸内環境の改善・デトックスのサポートが期待できます。

便秘で悩んでいる方・体がスッキリしない方・添加物の多い食生活が続いていた方におすすめのサプリメントです。

普段通りの食事を摂りながら1週間で腸内に溜まった宿便の排出・デトックスをサポートするサプリメントです。

26種類の天然ハーブがデトックスをサポートし、腸内をスッキリさせます。

また、6種類の善玉菌とそれを育てるオリゴ糖などを配合したブレンドが腸内環境のメンテナンスを促します。

【ドクターズチョイス全商品、“常識外れ”の90日間全額返金保証付き】

万が一「商品にご満足いただけない場合」「期待していた使用感と違っていた場合」そして「ドクターズチョイスよりも品質の良い商品に乗り換えた場合」、購入から90日以内であれば、お一人様1商品につき1回限り1個まで、全額ご返金させていただきます。

全て召し上がった後でも承ります。

人は1年に4Kg以上の添加物を食べていると言われています。

体に溜まった添加物などの毒素は最低でも1年に一度はデトックスし腸内をスッキリしましょう。

それはまさに定期的にパイプ洗浄剤で排水管をキレイにするのと同じ。

宿便が溜まりこびり付いた腸は便秘や臭いオナラの原因だけでなく免疫力低下、アレルギーの原因にもなります。

また脳腸相関と言って腸の調子が悪いと脳にも影響を与えます。

ストレスなどは腸から来るのは有名です。

