初回ゲストはマツコ・デラックス！TeNYテレビ新潟「新潟炊きたてバラエティー おにぎりハウス」

TeNYテレビ新潟「新潟炊きたてバラエティー おにぎりハウス」

放映日時 : 毎週金曜よる7時

出演者 : スタジオMC/諸橋碧・斎藤久美子

ゲスト(第4週のみ)/藤井貴彦

生中継リポーター/関田将人

テレビ新潟放送網(TeNYテレビ新潟)は、毎週金曜よる7時の新番組、「新潟炊きたてバラエティー おにぎりハウス」の初回ゲストとして、マツコ・デラックスさんが生出演!

2025年4月4日(金)よる7時の初回放送に登場します。

自身も「何で引き受けたんだろう?」と語るほどの異例の出演、TeNY史上最大のサプライズです。

3月10日に、初めてマツコさんのもとを訪れたTeNYスタッフとてっと君。

マツコさんは開口一番、“TeNY”という社名について一言…「ダントツでダサい。」

さらに、番組タイトル【おにぎりハウス】にも容赦なし!

「“新潟=おにぎり”は無理あるわよ。

コンビニで全国で売っているものだからね。」

初回放送では、番組の方向性をマツコさんが指南!?

高評価となるか、それとも一刀両断か…話題沸騰の初回放送、見逃し厳禁!!

「おにぎりハウス」ポスター

■新潟炊きたてバラエティー おにぎりハウスとは?

TeNYテレビ新潟初のゴールデンレギュラー番組!

毎週金曜よる7時に、「人」「モノ」「グルメ」など様々な新潟の話題を生放送でお届けする番組です。

MCには“グルメ番長”こと諸橋碧アナと夕方の県内ニュースでキャスターも務める斎藤久美子アナが就任!

「今夜の中身はなんだろな?」

毎週金曜よるのワクワクを届けます。

