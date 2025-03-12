BlackBerry¤Î¹â¿®ÍêÀ¤È¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÀ½Å»ë¤ÎÁÈ¹þOS¤ò¥¹¥Þ¡¼¥ÈÊªÎ®¤ËÆ³Æþ¡¡¼«Æ°±¿Å¾¥È¥é¥Ã¥¯¤Î¥É¥¤¥Ä FERNRIDE
¡ÖQNX OS for Safety¡×¤Ï°ÂÁ´À½Å»ë¤Î¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¥ª¥Ú¥ì¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊRTOS¡Ë¡£¼«Æ°¼Ö¡¢»º¶Èµ¡´ï¡¢°åÎÅµ¡´ï ¤Ê¤É¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¡¢µ¡Ç½°ÂÁ´¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¸þ¤±¤ËÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Æ°¼Ö¶È³¦¤Ç¤Ï¡ÖISO 26262¤ÎASIL DÇ§¾Ú¡×¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Àè¿Ê±¿Å¾»Ù±ç¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊADAS¡Ë¤ä¼«Æ°±¿Å¾µ»½Ñ¤ÎÊ¬Ìî¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚQNX OS for Safety¤Î¼ç¤ÊÍÑÅÓ¤ÎÎã¡Û¡§
¼«Æ°¼Ö¡§ADAS¡¢¼ÖºÜECU¡Ê¥¨¥ó¥¸¥óÀ©¸æ¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ë¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥á¡¼¥¿¡¼¡¢IVI¥·¥¹¥Æ¥à»º¶Èµ¡´ï¡§¹©¾ì¤ÎPLC¡Ê¥×¥í¥°¥é¥Þ¥Ö¥ë¥í¥¸¥Ã¥¯¥³¥ó¥È¥í¡¼¥é¡Ë¡¢¥í¥Ü¥Ã¥ÈÀ©¸æ°åÎÅµ¡´ï¡§MRIÁõÃÖ¡¢À¸Ì¿°Ý»ýÁõÃÖÅ´Æ»¡¦¹Ò¶õ±§Ãè¡§¿®¹æÀ©¸æ¡¢¹Ò¶õµ¡¤Î¥Õ¥é¥¤¥È´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à
BlackBerry QNX ¸ø¼°¥µ¥¤¥È: https://www.qnx.com/
¡üQNX¤ÎÁÈ¤ß¹þ¤ß´ðÈ×¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤òÆ³Æþ¤Ç³«È¯¥×¥í¥»¥¹¤ò¿×Â®²½
FERNRIDE¤Ï¥Ý¡¼¥È¥ä¡¼¥É¥í¥¸¥¹¥Æ¥£¥¯¥¹¸þ¤±¤Î¥¹¥±¡¼¥é¥Ö¥ë¤Ê¼«Æ°²½¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤È¤·¤Æ¡¢¸úÎ¨À¡¢°ÂÁ´À¡¢¥³¥¹¥È¸ú²Ì¤¬ºÇÍ¥Àè¤µ¤ì¤ë¥³¥ó¥Æ¥Ê¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¤Î±¿ÍÑ¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥í¥¸¥¹¥Æ¥£¥¯¥¹¤Î¹çÍý²½¤ËÂÐ¤¹¤ë¼ûÍ×¤¬À¤³¦µ¬ÌÏ¤Ç¹â¤Þ¤ëÃæ¡¢¿Í¼êÉÔÂ¤ä¸·³Ê¤ÊÇÛÁ÷¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¡¢24»þ´Ö365Æü¤Î¶ÈÌ³¤ÎÉ¬Í×À¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²ÝÂê¤ËÂÐ½è¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥³¥ó¥Æ¥Ê¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¤Ë¤ÏÍÍ¡¹¤Ê¹âÅÙ¤Ê¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿²ÝÂê¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢FERNRIDE¤Ï¼«Î§·¿¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¥È¥é¥¯¥¿¡¼Ž¥¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤ò³«È¯¤·¡¢¼«Î§·¿¥í¥¸¥¹¥Æ¥£¥¯¥¹Ê¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë²¤½£µ¡³£»ØÎá¡ÊDirective 2006/42/EC¡Ë¤ª¤è¤ÓEUÅ¬¹çÀë¸À¡ÊCE¥Þ¡¼¥¥ó¥°¡Ë¤ËÅ¬¹ç¤·¤¿´ë¶È¤ÎÀè¶î¤±¤È¤Ê¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
QNX¤Ï¡¢ÁÈ¤ß¹þ¤ß´ðÈ×¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤òÆ³Æþ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢FERNRIDE¤Ï³«È¯¥×¥í¥»¥¹¤ò¿×Â®²½¤·¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÌÜÉ¸Ã£À®¤Ø¤Î¶áÆ»¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
FERNRIDE¤Î¥·¥Ë¥¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Ç¤¢¤ëJohn Hughes»á¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£John Hughes»á
°ÂÁ´À¤È¤ÏFERNRIDE¤Ë¤È¤Ã¤Æ·è¤·¤Æ¾ù¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤Í¥Àè»ö¹à¤Ç¤¹¡£¼¡¤Î¥Þ¥¤¥ë¥¹¥È¡¼¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¼«Î§·¿¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¥È¥é¥¯¥¿¡¼¤Î±¿Å¾ÀÊ¤Ë¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÎÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¤´Ä¶¤ò¤ªµÒÍÍ¤È¤È¤â¤Ë¼Â¸½¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¥·¥¹¥Æ¥àÁ´ÂÎ¤Î°ÂÁ´À¤òÌÀ³Î¤Ë¾ÚÌÀ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ç§¾Ú¼èÆÀºÑ¤ß¤ÎOS¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Åö¼Ò¤Î¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¥¹¥¿¥Ã¥¯Á´ÂÎ¤ÎÇ§¾Ú¼èÆÀ¤ËÍ×¤¹¤ë´ü´Ö¤òÃ»½Ì¤Ç¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢À®²ÌÊª¤ÎÉÊ¼Á¤ÇÂÅ¶¨¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¥ê¥½¡¼¥¹¤ò¸úÎ¨Åª¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡ü´ðÁÃ¤«¤é°ÂÁ´À¤ò½Å»ë¤·¤¿Àß·×
¡ÖISO 26262 ASIL D¡×Ç§¾Ú¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ëQNX OS for Safety¤Ï¡¢¹âÅÙ¤Ê¼ÖºÜ¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤ò³«È¯¡¦Æ³Æþ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î·øÏ´¤Ê´ðÈ×¤ò¼Â¸½¤¹¤ë°ìÊý¡¢¸ÜµÒ´ë¶È¤¬²¤½£Ï¢¹ç¡ÊEU¡Ë¤Î¸·³Ê¤Ê°ÂÁ´¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹µ¬À©¤ò½å¼é¤¹¤ë¡£
QNX OS for Safety¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢FERNRIDE¤Ïµ¡Ç½°ÂÁ´¤Î¹â¤¤´ð½à¤òËþ¤¿¤·¤Ä¤Ä¡¢¥ª¥Ú¥ì¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÇ§¾Ú¼èÆÀ¤Ë»þ´Ö¤òÈñ¤ä¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë´Ø¤ï¤ë¶ÈÌ³¤ËÀìÇ°¤Ç¤¤ë¡¢¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
QNX¤ÎÀ½ÉÊ·ó¥¹¥È¥é¥Æ¥¸¡¼Ã´Åö¥·¥Ë¥¢¡¦¥Ð¥¤¥¹¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¤Ç¤¢¤ëGrant Courville»á¤Ï¤â¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Grant Courville»á
¥í¥¸¥¹¥Æ¥£¥¯¥¹¶È³¦¤¬°ÂÁ´ÌÜÉ¸¤ÎÃ£À®¤ËÂÅ¶¨¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¥³¥¹¥Èºï¸º¤òÁáµÞ¤ËÌÏº÷¤¹¤ëÃæ¡¢FERNRIDE¤È¤Î¶¨¶È¤òÄÌ¤·¤ÆºÇÀèÃ¼¤Î¼«Î§·¿¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£°ÂÁ´Ç§¾Ú¼èÆÀºÑ¤ß¤Î¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤È¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î³Æ¼ïµ¡Ç½¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢FERNRIDE¤Ï¼«Î§Áö¹Ô¤ÎÌ¤Íè¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¸úÎ¨²½¤È°ÂÁ´À¤Î¸þ¾å¤Ç¤ªµÒÍÍ¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¶¨¶È¤Ï¡¢°ÂÁ´À¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¢¿®ÍêÀ¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎºÇÁ°Àþ¤Ë¤¤¤ë´ë¶È³Æ¼Ò¤È¤Î¶¨¶È¤Ë¸þ¤±¤¿Åö¼Ò¤Î¥³¥ß¥Ã¥È¥á¥ó¥È¤ò¼Â¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡üÍ¥¤ì¤¿»È¤¤°×¤µ¤Ë¤è¤Ã¤Æ»Ô¾ì»²Æþ¤ò¿×Â®²½
QNX OS for Safety¤ÏPOSIX¤Ë½àµò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Linux¤ËÀºÄÌ¤·¤¿³«È¯¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤ÆQNX¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤ÏÍÆ°×¤À¡£
FERNRIDE¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¼«¼Ò¤Î³«È¯¼Ô¤¬QNX¤òÄ¾¤Á¤Ë»ÈÍÑ¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢QNX¥Ù¡¼¥¹¤Î¹â¤¤°ÂÁ´À¤¬É¬Í×¤Ê¥³¥ó¥Ý¡¼¥Í¥ó¥È¤ÈLinux¥Ù¡¼¥¹¤Î¤½¤ÎÂ¾¤Î¥³¥ó¥Ý¡¼¥Í¥ó¥È¤¬º®ºß¤·¤¿¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤ò³«È¯¤¹¤ë¾å¤ÇÍýÁÛÅª¤ÊÁªÂò»è¤È¤Ê¤ë¡£Æ±¼Ò¤Ï¡¢¼«¼Ò¤Î¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤Ê¥·¥¹¥Æ¥à¤¬ºÇ¹â¤Î°ÂÁ´´ð½à¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦³Î¿®¤È¤È¤â¤Ë¡¢¸úÎ¨Åª¤Ë³«È¯Ç¼´ü¤ò½å¼é¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢»Ô¾ìÅêÆþ´ü´Ö¤ÎÃ»½Ì¤ò¼Â¸½¤·¤¿¡£
QNX¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÁÈ¤ß¹þ¤ß»º¶È¤Ë¤ª¤±¤ë½ÅÍ×¤Ê¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò»Ù¤¨¡¢¥È¥è¥¿¡¢¥Û¥ó¥À¡¢BMW¡¢¥Ü¥Ã¥·¥å¡¢¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë¡¢ÅìÉ÷µ¥¼Ö¡¢µÈÍøµ¥¼Ö¡¢¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥Ä¡¢¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¥ï¡¼¥²¥ó¡¢¥Ü¥ë¥Ü¤Ê¤É¡¢À¤³¦¤Î¼çÍ×¤ÊOEM¥á¡¼¥«¡¼¤ª¤è¤ÓTier1¥µ¥×¥é¥¤¥ä¡¼¤«¤é¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Î´ðÈ×¤È¤·¤Æ¿®Íê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤È°ÂÁ´À¤òÄÉµá¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢QNX¤ÏÁÈ¤ß¹þ¤ß¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ÎÌ¤Íè¤ò¸£°ú¤·Â³¤±¡¢¶Ë¤á¤Æ¹â¤¤°ÂÁ´À¤¬É¬Í×¤Ê¡Ö¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¥¯¥ê¥Æ¥£¥«¥ë¡×¤Ê´Ä¶¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥·¡¼¥à¥ì¥¹¤ÊÅý¹ç¤È¹â¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡üBlackBerry¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
BlackBerry¤Ï¡¢À¤³¦¤Î´ë¶È¤äÀ¯ÉÜµ¡´Ø¸þ¤±¤Ë¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È¤Ê¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤È¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£BlackBerry¤Î¹âÀÇ½¤Ê´ðÈ×¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Ë¤è¤ê¡¢Âç¼ê¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤ä»º¶È³¦¤ÎÂç¼ê´ë¶È¤Ï¡¢°ÂÁ´À¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¢¿®ÍêÀ¤òÂ»¤Ê¤¦¤³¤È¤Ê¤¯¡¢³×¿·Åª¤Ê¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î³«È¯¡¢¿·¤¿¤Ê¼ý±×¸»¤ÎÁÏ½Ð¡¢ÊÑ³×Åª¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤ÎÅ¸³«¤ò¼Â¸½²ÄÇ½¡£
¥«¥Ê¥À¡¦¥ª¥ó¥¿¥ê¥ª½£¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥ë¡¼¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¯Åö¼Ò¤Ï¡¢¥»¥¥å¥¢¤ÊÄÌ¿®Ê¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë¿¼¤¤ÀìÌçÀ¤òÍ¤·¡¢Êñ³çÅª¤Ç¹âÅÙ¤Ê¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤òÈ÷¤¨¡¢¹ÈÏ¤ÊÇ§¾Ú¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¥Ý¡¼¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¶ÈÌ³¤Î²óÉüÎÏ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢AI¤Èµ¡³£³Ø½¬¤ò³èÍÑ¤·¤¿Àè¿ÊÅª¤Ê¥µ¥¤¥Ð¡¼¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¸ÜµÒ¤ËÄó¶¡¤¹¤ëÀè¶î¼Ô¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
AI¤Èµ¡³£³Ø½¬¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢¥µ¥¤¥Ð¡¼¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¢°ÂÁ´À¡¢¤ª¤è¤Ó¥Ç¡¼¥¿¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÊ¬Ìî¤Ç³×¿·Åª¤Ê¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¨¥ó¥É¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£´ÉÍý¡¢°Å¹æ²½¡¢ÁÈ¤ß¹þ¤ß¥·¥¹¥Æ¥à¤Ê¤É¤Î¼çÍ×Ê¬Ìî¤ò¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡üQNX¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
QNX¤Ï¡¢BlackBerry Limited¤Î»ö¶ÈÉôÌç¤È¤·¤Æ¡¢¿Í¡¹¤ÎÂÎ¸³¤òË¤«¤Ë¤·¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¼çÆ³·¿¤Î»º¶È¤Î²ÄÇ½À¤ò¹¤²¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢ÄêµÁ·¿´ë¶È¤¬À®Ä¹¤Ç¤¤ë¿®Íê¤Ç¤¤ë´ðÈ×¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
1980Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿QNX¤Ï¡¢¥«¥Ê¥À¡¦¥ª¥¿¥ï¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢°ÂÁ´¤«¤Ä¥»¥¥å¥¢¤Ê¥ª¥Ú¥ì¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¡¢¥Ï¥¤¥Ñ¡¼¥Ð¥¤¥¶¡¼¡¢¥ß¥É¥ë¥¦¥§¥¢¡¢¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¡¢³«È¯¥Ä¡¼¥ë¤ÎÄó¶¡¤Ë¤ª¤¤¤Æ¶È³¦¤ò¥ê¡¼¥É¤·¡¢¿®Íê¤µ¤ì¤ëÁÈ¤ß¹þ¤ß¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ÎÀìÌç²È¤Ë¤è¤ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤È¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
QNX¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤Ï¡¢¸½ºß2²¯5500ËüÂæ°Ê¾å¤Î¼«Æ°¼Ö¤ò´Þ¤à¡¢À¤³¦¤ÇºÇ¤â¥¯¥ê¥Æ¥£¥«¥ë¤ÊÁÈ¤ß¹þ¤ß¥·¥¹¥Æ¥à¤ÇºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢QNX¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Ï¡¢¼«Æ°¼Ö¡¢°åÎÅµ¡´ï¡¢»º¶ÈÍÑÀ©¸æÁõÃÖ¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¡¢¾¦ÍÑ¼Ö¡¢Å´Æ»¡¢¹Ò¶õ±§Ãè¡¦ËÉ±Ò¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¶È³¦¤Ç¿®Íê¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£