BlackBerryの事業部門であるBlackBerry QNXは、同社の組込型OS「QNX OS for Safety」が、ドイツの自動運転トラック等を開発しているFERNRIDE社の技術に導入され、高い安全性が要求される同社の自律型ターミナルトラクターソリューションの信頼性とセキュリティが強化されたと発表した。「QNX OS for Safety」は安全性重視のリアルタイムオペレーティングシステム(RTOS)。自動車、産業機器、医療機器 などの分野で、機能安全が求められるシステム向けに設計されている。自動車業界では「ISO 26262のASIL D認証」に対応していることから、先進運転支援システム(ADAS)や自動運転技術の分野で注目されている。

【QNX OS for Safetyの主な用途の例】:

自動車:ADAS、車載ECU(エンジン制御ユニット)、デジタルメーター、IVIシステム産業機器:工場のPLC(プログラマブルロジックコントローラ)、ロボット制御医療機器:MRI装置、生命維持装置鉄道・航空宇宙:信号制御、航空機のフライト管理システム

BlackBerry QNX 公式サイト: https://www.qnx.com/

●QNXの組み込み基盤ソフトウェアを導入で開発プロセスを迅速化

FERNRIDEはポートヤードロジスティクス向けのスケーラブルな自動化ソリューションのパイオニアとして、効率性、安全性、コスト効果が最優先されるコンテナターミナルの運用をおこなっている。

ロジスティクスの合理化に対する需要が世界規模で高まる中、人手不足や厳格な配送スケジュール、24時間365日の業務の必要性など、さまざまな課題に対処するため、コンテナターミナルには様々な高度なテクノロジーが採用されている。



こうした課題に対応するため、FERNRIDEは自律型ターミナルトラクター・ソリューションを開発し、自律型ロジスティクス分野における欧州機械指令(Directive 2006/42/EC)およびEU適合宣言(CEマーキング)に適合した企業の先駆けとなる取り組みを進めている。

QNXは、組み込み基盤ソフトウェアを導入したことで、FERNRIDEは開発プロセスを迅速化し、これらの目標達成への近道となったとしている。

FERNRIDEのシニアエンジニアリングマネージャーであるJohn Hughes氏は次のようにコメントしている。John Hughes氏

安全性とはFERNRIDEにとって決して譲ることのできない優先事項です。次のマイルストーンとして、自律型ターミナルトラクターの運転席にセーフティドライバーの必要がない環境をお客様とともに実現したいと考えています。そのためには、システム全体の安全性を明確に証明する必要があります。認証取得済みのOSを採用することで、当社のソリューションのテクノロジースタック全体の認証取得に要する期間を短縮できます。私たちにとって重要なのは、成果物の品質で妥協することなく、リソースを効率的に活用することです。

●基礎から安全性を重視した設計

「ISO 26262 ASIL D」認証を取得しているQNX OS for Safetyは、高度な車載ソリューションを開発・導入するための堅牢な基盤を実現する一方、顧客企業が欧州連合(EU)の厳格な安全コンプライアンス規制を遵守する。

QNX OS for Safetyを導入することで、FERNRIDEは機能安全の高い基準を満たしつつ、オペレーティングシステムの認証取得に時間を費やすことなく、イノベーションに関わる業務に専念できる、としている。

QNXの製品兼ストラテジー担当シニア・バイスプレジデントであるGrant Courville氏はも次のようにコメントしている。Grant Courville氏

ロジスティクス業界が安全目標の達成に妥協することなく、コスト削減を早急に模索する中、FERNRIDEとの協業を通して最先端の自律型ソリューションを提供できることを光栄に思います。安全認証取得済みのソフトウェアとエンジニアリングサービスの各種機能を活用することで、FERNRIDEは自律走行の未来を推進し、さらなる効率化と安全性の向上でお客様を支援しています。今回の協業は、安全性、セキュリティ、信頼性、パフォーマンスを優先するイノベーションの最前線にいる企業各社との協業に向けた当社のコミットメントを実証するものです。

●優れた使い易さによって市場参入を迅速化QNX OS for SafetyはPOSIXに準拠しており、Linuxに精通した開発者にとってQNXへの移行は容易だ。FERNRIDEにとっては、自社の開発者がQNXを直ちに使用できたことで、QNXベースの高い安全性が必要なコンポーネントとLinuxベースのその他のコンポーネントが混在したソリューションを開発する上で理想的な選択肢となる。同社は、自社の極めて重要なシステムが最高の安全基準を維持しているという確信とともに、効率的に開発納期を遵守することができ、市場投入期間の短縮を実現した。QNXは、様々な組み込み産業における重要なアプリケーションを支え、トヨタ、ホンダ、BMW、ボッシュ、コンチネンタル、東風汽車、吉利汽車、メルセデス・ベンツ、フォルクスワーゲン、ボルボなど、世界の主要なOEMメーカーおよびTier1サプライヤーから、ソフトウェアの基盤として信頼されている。イノベーションと安全性を追求することで、QNXは組み込みテクノロジーの未来を牽引し続け、極めて高い安全性が必要な「ミッションクリティカル」な環境においてシームレスな統合と高いパフォーマンスを実現している。●BlackBerryについてBlackBerryは、世界の企業や政府機関向けに、インテリジェントなソフトウェアとサービスを提供している。BlackBerryの高性能な基盤ソフトウェアにより、大手自動車メーカーや産業界の大手企業は、安全性、セキュリティ、信頼性を損なうことなく、革新的なアプリケーションの開発、新たな収益源の創出、変革的なビジネスモデルの展開を実現可能。カナダ・オンタリオ州ウォータールーに本社を置く当社は、セキュアな通信分野における深い専門性を有し、包括的で高度なセキュリティを備え、広範な認証を取得したポートフォリオを通じて、業務の回復力を提供している。また、AIと機械学習を活用した先進的なサイバーセキュリティソリューションを顧客に提供する先駆者でもある。AIと機械学習を活用して、サイバーセキュリティ、安全性、およびデータプライバシーソリューションの分野で革新的なソリューションを提供しています。さらに、エンドポイントのセキュリティ管理、暗号化、組み込みシステムなどの主要分野をリードしている。●QNXについてQNXは、BlackBerry Limitedの事業部門として、人々の体験を豊かにし、テクノロジー主導型の産業の可能性を広げ、ソフトウェア定義型企業が成長できる信頼できる基盤を提供している。1980年に設立されたQNXは、カナダ・オタワに本社を置いており、安全かつセキュアなオペレーティングシステム、ハイパーバイザー、ミドルウェア、ソリューション、開発ツールの提供において業界をリードし、信頼される組み込みソフトウェアの専門家によるサポートとサービスを提供している。QNXテクノロジーは、現在2億5500万台以上の自動車を含む、世界で最もクリティカルな組み込みシステムで採用されており、QNXソフトウェアは、自動車、医療機器、産業用制御装置、ロボット、商用車、鉄道、航空宇宙・防衛など幅広い業界で信頼を獲得している。