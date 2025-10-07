ロボスタ
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ヒューマノイドロボット×ドローンの試み カリフォルニア工科大学・TIIの共同研究
カリフォルニア工科大学の自律システム技術センター（CAST）とアラブ首長国連邦アブダビの技術革新研究所（TII）は、ロボティクスと自律システムの可…
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身長150cmの動いてしゃべるキューティーロイド『轟雷』全日本模型ホビーショーで初披露へ 55cmのロボットドールと特別演出で競演
株式会社HatsuMuv（ハツムーブ）は、10:1スケール/150cm級の「動いてしゃべる轟雷」の制作に成功したと発表した。10月18〜19日に東京ビッグサイトで開…
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世界初のフィジカルAI･ロボット訓練センター「Neura Gym」を開発 ヒューマノイド開発で仮想空間と現実の橋わたしの施設に
ドイツ発のロボティクス企業、Neura Roboticsは、物理空間におけるAI／ロボット訓練センター「Neura Gym」を開発したことをコンセプト動画とともに紹…
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AIロボット向け模倣学習キットを初公開＆先行受注開始 ugoが「フィジカルAI」の研究開発を推進
ugo株式会社は、AIロボット向け模倣学習キットを開発し、2025年10月16日（木）に開催された「Robotics NEXT Tokyo 2025」にて初公開した。本キットは…
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元トヨタエンジニア創業のLean Mobilityが4.5億円の資金調達 2026年に量産化を計画
Lean Mobility株式会社は、都市型小型モビリティ「Lean3」の量産と販売・サービス体制の強化を目的に、Pre-Aラウンドにて約4.5億円の資金調達を実施し…
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準天頂衛星「みちびき」が11機に増強へ、スマホ等の位置情報がより正確に NECが開発案件の一部を受注
NECは、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構（JAXA）から「準天頂衛星システム11機体制（第一期）測位ミッションペイロードの開発」を受注したと発…
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自宅から都庁で働く 分身ロボットで観光やイベントの案内、広がる新たな働き方 オリィ研究所
株式会社オリィ研究所は、東京都の「分身ロボットを活用した新たな働き方の支援事業」を受託し、2025年10月より都庁舎展望室等において分身ロボット「…
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理研とNVIDIAが連携強化 AI・半導体・量子分野で共同研究プロジェクトを推進
理化学研究所（理研）とNVIDIAは、2025年10月14日に連携・協力に関する覚書を締結した。連携と協力する内容は次の通り。・研究者等の交流・講演会、共…
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職人技を継承するPhysical AIロボットがCEATEC2025で実演展示 埼玉大学 辻研究室
埼玉大学 辻研究室で、金属表面を磨き上げて美しい模様などを生み出す意匠研磨における、世界初となる職人技術のデジタル化と自動化が実現された。…
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Unitreeのヒューマノイド、アクション俳優に迫る身体能力！最新動画を公開
身体能力に優れるヒューマノイドを開発･販売しているUnitreeが、体操選手やアクション俳優に迫る動画「Unitree G1 Kungfu Kid V6.0」（6回目のアップ…
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【オンラインセミナー#09】無料ご招待 中国のロボット/ヒューマノイド産業の最前線 深圳から見る最新トレンドと実状
ロボスタオンラインセミナーとして、中国・深圳在住の有識者、吉川真人氏にご登壇頂き、「中国のロボット/ヒューマノイド産業の最前線 深ࢸ…
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全天候型ヒューマノイドロボットの動画を公開 DEEP Roboticsが防水･防塵で産業用ヒューマノイドを再定義へ
2025年10月9日、DEEP Roboticsが全天候型（防水･防塵）ヒューマノイドロボット「DR02」の動画をYouTubeで公開した。DEEP Roboticsは、2017年に中国で…
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3D×AIとUnitreeロボットの連携システムを初公開へ！WOGOが建設・製造業界のDXを加速
株式会社WOGOは、10月23日（水）から25日（金）まで開催される「Japan DX Week 第2回 現場DX EXPO 秋」に出展すると発表した。今回の出展で同社は、人…
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新型の汎用ヒューマノイドが家庭に溶け込む近未来の生活 Figure AIが量産を意識した新型モデルの動画を公開 海外やネットの反応は
Figure AIは、自社で開発中の第3世代ヒューマノイド「Figure 03（F03）」のプロモーション動画をYouTubeで公開した。この記事では海外での報道やSNSの…
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プレミアム会員限定【見逃し配信】パナソニック、製造･物流ロボットの現場導入改革「ロボット制御プラットフォーム」の実際と展望【オンラインセミナー】
10月のロボスタ オンラインセミナー第1弾を、2025年10月9日（木）に開催しました。今回のテーマは「パナソニック、製造･物流ロボットの現場導入改革「…
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【倉庫の自動化】26台の搬送ロボットで構成する3次元ピッキング「Skypod」システム、医薬品物流センターで稼働開始
マテハンシステムの総合メーカーであるオークラ輸送機株式会社は、アルフレッサ ヘルスケア株式会社の九州物流センター（熊本県御船町）に、3次元ロボ…
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ボストン・ダイナミクスとトヨタ（TRI）がヒューマノイドの高性能グリッパーを開発中 器用に手を使う動画が話題に
ボストン・ダイナミクスはトヨタ・リサーチ・インスティテュート(TRI)と共同研究している動画を、2025年10月8日に公開した。「グリッパー」の機能にフ…
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「日本のAI需要は2030年までに320倍に増加する」NVIDIA AI Day Tokyoセミナー動画を公開 フィジカルAIやAIエージェント開発など
既に報じているとおり、NVIDIAは9月24日と25日に「NVIDIA AI Day Tokyo」を開催し、900名以上の参加者が集まった。セミナー中心の招待制イベントで、…
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NTTとドコモビジネス、自動運転バスレベル4の通信が”途切れない”新技術 IOWNでマルチパス通信制御など活用
NTTドコモビジネス株式会社とNTT株式会社は10月8日、自動運転車両などの移動体向けの通信安定化ソリューションの提供を開始すると発表した。同ソリュ…
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ドコモと慶應大、5G・MECを活用したリアルハプティクス遠隔ロボット操作に日本初成功
株式会社NTTドコモ（以下、ドコモ）と慶應義塾大学ハプティクス研究センターは、慶應大が開発したロボティクス技術「リアルハプティクス」を活用し、M…