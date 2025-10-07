新型の汎用ヒューマノイドが家庭に溶け込む近未来の生活 Figure AIが量産を意識した新型モデルの動画を公開 海外やネットの反応は

Figure AIは、自社で開発中の第3世代ヒューマノイド「Figure 03（F03）」のプロモーション動画をYouTubeで公開した。この記事では海外での報道やSNSの…