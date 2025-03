Lenovoが2025年3月2日に、「モニターの背面にソーラーパネルを搭載したノートPC」や「モニターを縦方向に展開して縦長モニターに変形させられるノートPC」などのコンセプトモデルを大量に発表しました。Lenovo at MWC 2025: Expanding the Boundaries of AI-Powered Creativity, Productivity, and Innovation - Lenovo StoryHub

https://news.lenovo.com/pressroom/press-releases/expanding-boundaries-ai-powered-creativity-productivity-and-innovation/Lenovo at MWC 2025: Advancing AI-Powered Business Computing with Latest ThinkPad, ThinkBook, and Visionary Concept Devices - Lenovo StoryHubhttps://news.lenovo.com/pressroom/press-releases/advancing-ai-powered-business-computing-thinkpad-thinkbook-concept-devices/◆Yoga Solar PC ConceptYoga Solar PC Conceptはモニターの背面にソーラーパネルを搭載したノートPCです。ソーラーパネルの変換効率は24%で、直射日光の当たる場所に20分間置くことで動画を1時間再生できるだけの電力を供給できます。◆ThinkBook “codename Flip” AI PC ConceptThinkBook “codename Flip” AI PC Conceptはモニター部分が二つ折りになった三つ折りノートPCです。モニターを折りたたんだ状態では、一般的なPCと同様の使い方ができる「クラムシェルモード」と、外側の画面を他人に見せる「共有モード」を利用できます。モニターを展開すると、縦長の18.1インチモニターになります。海外メディアのThe Vergeが投稿した以下の動画を再生すると、Yoga Solar PC Conceptのモニターを展開する様子を確認できます。◆ThinkBook 3D Laptop ConceptThinkBook 3D Laptop Conceptは3D表示可能なモニターを搭載しており、3Dメガネなどの専用デバイスを使わずに裸眼で3D表現を楽しめます。モニターの解像度は3200×2000ピクセルで、3D表示を無効化して一般的な2Dモニターとして使うこともできます。指輪型の3Dコントローラー「Lenovo AI Ring concept」も開発されており、指の動きを用いてPCを操作したり3Dモデルを動かしたりできます。◆Magic BayMagic BayはノートPC「ThinkBook 16p Gen 6」に装着して使えるアクセサリ群です。「Magic Bay “codename Tiko Pro” Concept」はAIアシスタントを搭載したアクセサリで、各種質問に応答したり天気予報などの情報を表示したりできます。「Magic Bay “codename Tiko Pro” Concept」をThinkBook 16p Gen 6に装着するとこんな感じ。以下は、リモート会議の文字起こしをリアルタイムで実行する様子です。絵文字ベースの応答を表示する「Magic Bay “codename Tiko” Concept」もあります。これは、ThinkBook 16p Gen 6の両側に13.3インチのモニターを追加して3画面表示を可能にする「Magic Bay Dual Display Concept」です。モニターの側面に装着できる8インチの小型モニター「Magic Bay 2nd Display Concept」もあります。The Vergeが撮影したMagic Bay 2nd Display Conceptのデモ機が以下。◆Lenovo AI StickLenovo AI StickはPCにThunderboltポート経由で外付けできるAI処理ユニットです。内部には32TOPSのNPUが搭載されており、NPUを内蔵していないPCでもAI機能を利用できるようになります。◆AI Display with NPUAI Display with NPUはNPUを搭載したディスプレイで、NPU非搭載PCにAI処理機能を提供できます。さらに、「ユーザーの動きに合わせて画面を回転させたり傾けたりして見やすい状態を保つ」という機能も搭載しています。