伊豆半島最南端の絶景と歴史を巡る！JU-ZA CYCLE YADO Minamiizu「フォト・ストーリーテリングの旅」

静岡県南伊豆町の宿泊施設「JU-ZA CYCLE YADO Minamiizu」の企画・運営による、1泊2日・女性限定のグループ撮影イベント“フォト・ストーリーテリングの旅”を、2025年3月8日(土)・9日(日)に開催します。

JU-ZA CYCLE YADO Minamiizu「フォト・ストーリーテリングの旅」

伊豆半島最南端の絶景と歴史を巡る“フォト・ストーリーテリングの旅”Vol.3 湧水と石垣が織りなす風景美・伊浜

【宿泊場所(現地集合・解散)】

JU-ZA CYCLE YADO Minamiizu

〒415-0532 静岡県賀茂郡南伊豆町子浦1669

静岡県南伊豆町の宿泊施設「JU-ZA CYCLE YADO Minamiizu」の企画・運営による、1泊2日・女性限定のグループ撮影イベント“フォト・ストーリーテリングの旅”を、2025年3月8日(土)・9日(日)に開催☆

■グループ撮影イベント“フォト・ストーリーテリングの旅”とは?

伊豆半島最南端の町「南伊豆町」には、地殻変動の痕跡が残る壮大な地形と、そこに息づく人々の暮らしが調和した、心揺さぶるフォトジェニックなスポットが数多く存在します。

特に、海岸線や山あいに点在する小さな集落は、時が止まったかのような趣があり、時を忘れて撮影に没頭してしまう独特な魅力に溢れています。

“フォト・ストーリーテリングの旅”は、そんな南伊豆町の「集落」にフォーカスし、「異日常」の魅力をじっくりと味わいながら撮影散策を楽しむ、宿泊付きグループ撮影イベントです。

3回目となるVol.3では「子浦(こうら)」「落居(おちい)」「伊浜(いはま)」の3つの集落を、徒歩やe-bike(電動アシスト付き自転車)を活用して巡ります。

撮影はもちろん、伊豆ならではの地形や絶景を体感し、旅の楽しさをさらに深めるアクティビティ要素も加えています。

プロカメラマンによる撮影レクチャー付きで、カメラ初心者の方も安心して参加可能。

写真好き同士だからこそ共感できる感動を、特別な景色の中で存分に楽しめます。

ストーリーテリング(Storytelling)は、直訳すると「物語を話して聞かせること」。

単に情報を伝えるだけでなく、聞き手の共感や感動を引き起こすため、「ストーリー」を利用して語る手法です。

“フォト・ストーリーテリングの旅”は、ストーリーテリングを「写真(ビジュアル)」を用いて表現し、撮影による「自己表現」を楽しむ旅です。

日程・詳細に付いて

2025年3月8日(土)チェックイン/9日(日)チェックアウト 1泊2食付

【行程】

[3月8日(土)]

13時〜 チェックイン開始

14時半〜 オリエンテーション・撮影レクチャー

15時半〜 撮影散策開始(子浦・落居)

波が穏やかな子浦海岸は、江戸時代から明治初期にかけて「風待ち港」として栄えた場所です。

ノスタルジックな雰囲気が漂う子浦の路地には、思わず写真を撮りたくなるスポットが満載。

子浦から続くトンネルを歩いて向かうお隣の落居では、駿河湾に沈む幻想的な夕陽を眺めることができます。

18時 JU-ZA帰着・休憩

18時半〜 夕食会

20時半頃 各自解散

[3月9日(日)]

6時半〜 ご朝食

7時半〜 e-bikeレクチャー・撮影会出発

9時〜 撮影散策開始(伊浜)

伊浜集落には、美しい石垣や湧き水の水路、由緒ある寺社、興味深い逸話など、趣のあるスポットが点在しています。

港から続く海岸沿いの道を歩けば、駿河湾の水平線を一望でき、穏やかな子浦の海とは異なる表情を楽しめます。

かつてはマーガレット栽培が盛んでしたが、近年は生産者が減少し、畑の跡や古いビニールハウスが目立つようになりました。

しかし、地域再生プロジェクトが始動しており、今後の発展が期待される集落です。

参加者撮影 伊浜の海岸

13時 JU-ZA帰着・クロージング

13時半 チェックアウト完了・解散

【定員】

5名

【参加条件】

・女性限定(イベント不参加の同伴者についてはサイトを確認してください)

・ルールを守り他の方と楽しめる、中学生以上の方(中学生の場合は保護者同伴/高校生の場合は要保護者同意書)

・撮影された任意の写真を無償で提供いただける方

・自身のカメラを持参できる方

・アクティビティ参加規約に同意できる方(本イベントではe-bikeを利用します)

※お申し込みをもって参加条件に同意されたものとみなします。

お申込み前に必ず確認してください。

アクティビティ参加規約 https://ju-za.jp/activityterms

※少人数制のイベントとなりますので、お申し込み後のキャンセルはお控えください。

【参加費】

ドミトリー利用 おひとり様 19,800円(税込)

和室利用 おひとり様 22,800円(税込)

※ご宿泊費(1泊2食付)・撮影サポート費・e-bikeレンタル費・特典お土産付き。

※現地までの交通費、プラン外の飲食費、遊興費は各自で別途お支払いとなります。

【雨天の場合】

JU-ZA館内などの室内撮影、雨の日ならではの外撮影に変更となります。

雨天時のプログラムについては、開催日前日午前8時に判断の上、メールにてご連絡します。

荒天など開催が困難な場合には、主催者判断にてイベントを中止する場合があります。

【申込み方法】

“フォト・ストーリーテリングの旅”詳細・参加申込ページより予約にお進みください。

【主催】

JU-ZA CYCLE YADO Minamiizu(プレジャー)

■少人数制で充実の撮影サポート

女性カメラマンの居木 陽子氏が同行し、構図や露出など撮影に関するポイントを楽しく丁寧にアドバイスします。

少人数制のため個別の質問や相談がしやすく、各自の技術レベルや興味に応じたアドバイスを受けられることもポイント。

カメラ初心者から中級者まで、撮影技術の向上を目指す方にとって貴重な学びの機会となります。

居木 陽子(いき ようこ)さん

動物カメラマンのアシスタントを経て、2008年よりフリーランスカメラマンとして活動を開始。

芸能関係のポートレートをはじめ、医療、自然・アウトドア撮影まで幅広いジャンルで活躍中。

2018年より首都高速道路株式会社の専属カメラマンに就任。

JU-ZA CYCLE YADO Minamiizuアンバサダーも務める。

■観光では踏み込めない特別なロケーション

一般的な観光ルートでは味わえない「集落」の魅力を体験できます。

昔ながらの風景が残る町並みや、四季折々の美しい自然、地元の人々の暮らしや歴史に触れることで、この土地ならではの物語を知ることができるのも魅力のひとつ。

シャッターを切るたびに、新たな発見と感動が広がります。

昭和の面影が残る子浦の路地は映画のロケ地にもなりました

■地元食材を活かした食事

夕食は、南伊豆町内の人気店が提供する新鮮なお刺身や自然食のお弁当など、旬の食材を楽しめます。

朝食はJU-ZA特製の地場産スープを、ピクニックスタイルで提供。

伊豆の幸をふんだんに使用したお食事を囲みながら、参加者同士の交流を深めます。

参加者撮影 地場産スープとパンの朝食

■写真好き同士、合宿のような2日間

同じ趣味を持つ仲間との交流を深め、互いの作品を共有することで、新たな視点やアイデアを得ることができます。

急かされたり待たせたりすることなく、全員が自分のペースでじっくりと撮影に集中できる環境で、写真合宿のような時間を存分に楽しめます。

地元の方と触れ合う機会も

■e-bikeを活用した快適な移動

集落間の移動にはe-bike(電動アシスト付き自転車)を利用。

最新式e-bikeでアップダウンの多い地形でも無理なく移動でき、風を感じながら南伊豆の美しい風景を楽しむことができます。

サイクリングに必要なヘルメットやゴーグルは無料レンタルあり。

出発前に操作のレクチャーを行いますので、初めての方でも安心して利用できます。

サイクリングはグループで安全に移動します

■「JU-ZA CYCLE YADO Minamiizu」について

自転車を安全に保管しながら宿泊をしたいサイクリストと、過疎化が進む南伊豆町両者の問題解決を図るべく、1960年代の元民宿を伊豆サイクリングの新拠点として再生。

町内の施設・店舗の利用推奨、地場産の食材を用いた朝食スープ企画など、地域還元を盛り込んだ新しい宿のあり方を提案。

参加者撮影 JU-ZA CYCLE YADO Minamiizu

■JU-ZA CYCLE YADO Minamiizu施設情報

名称 : JU-ZA CYCLE YADO Minamiizu[ https://ju-za.jp ]

所在地 : 〒415-0532 静岡県賀茂郡南伊豆町子浦1669

客室数 : 和室4室(1〜3名定員)ドミトリー(8ベッド)/木造2階建て

設備 : 1階/サイクルラウンジ

サイクルピット、洗車場、ラウンジ、軽食販売、

シャワーブース、トイレ、コインランドリー

2階/客室

料金 : 1泊 4,400円(ドミトリー)〜7,700円(和室)

アクセス : 伊豆急下田駅から東海バス「子浦」下車(約60分)。

バス停から徒歩7分

*専用駐車場1台(事前予約制)

その他 : Wi-Fi完備、全室禁煙、朝食付き(地場産食材使用)

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 伊豆半島最南端の絶景と歴史を巡る!JU-ZA CYCLE YADO Minamiizu「フォト・ストーリーテリングの旅」 appeared first on Dtimes.