【METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER】8月28日 発売予定価格:未定

PS Storeの画像

PlayStation Storeにてコナミデジタルエンタテインメントのタクティカル・エスピオナージ・アクションゲーム「METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER」の発売日が8月28日であると発表された。

本作は2004年に発売された「METAL GEAR SOLID 3 SNAKE EATER(メタルギア3)」のリメイク作品。コナミより正式な発売日がアナウンスされていないタイトルとなっていたが、PS5本体よりアクセスできるPS StoreおよびアプリのPS App上で発売日が明記されている。

なお、PS5 Pro Enhancedへの対応も明らかになったほか、追加コンテンツとして「猿蛇合戦」の配信も記載。これは原作の「メタルギア3」に収録されていたもので、「サルゲッチュ」シリーズとコラボレーションしたミニゲームとなっていた。リメイク版にあたる本作においてもピポサルたちを捕獲するゲームがプレイできる。

PS Appの画像

