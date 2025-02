【アサシン クリード シャドウズ】3月20日 発売予定価格: PS5/Windows PC/Mac版 9,790円 Xbox Series X|S版 9,800円

3月20日に発売を控えるユービーアイソフトのアクションアドベンチャー「アサシン クリード シャドウズ」。その発表イベントが2月6日、京都の南座で開催された。

イベントでの目玉のひとつとなったのは、俳優の新田真剣佑さんの登壇。本編に登場するキャラクター「源之丞」のフェイスモデルおよび英語・日本語声優を務めることが明らかとなった。

新田真剣佑さん

「源之丞」のフェイスモデル、英語版、日本語版双方の声優を務めることが発表された

源之丞は、プレーヤーが旅を通じて出会うことになる仲間キャラクターの1人。破壊工作に優れている盗賊で、心に傷を抱える一面もあるという。

新田さんは源之丞を演じることになった感想を聞かれると、「嬉しいです!」とにっこり。「レインボーシックス シージ」のヘビープレーヤーであり、「アサクリ」シリーズのプレイ経験もあるという新田さんは、今回ゲームのキャラクターとして出演するのは初めてだという。まだ自身の登場シーンは見ても触れてもいないそうで、「とにかくはやくやりたい」とコメントした。

「嬉しいです!」と満面の笑顔をつくる新田さん

新田さんが初めて「アサクリ」に触れたのは、中学生の頃。ゲーム機を持っていない友人同士で集まって、ゲーム機を所有する友人の家にみんなで集まってプレイしたという。当時、ゲーム機を持っている友達は「ヒーローだった」と語った。

なお「アサクリ シャドウズ」では暗殺向きの奈緒江、正面突破の弥助というプレイスタイルの異なる2人の主人公が登場する。これに関連して新田さんの好みのゲームプレイを問われると、「激しく殺しちゃうのが好き」と答えた。演じるのもゲームをプレイするのも、激しめのアクションが入っているものが良いのだとした。

源之丞については、「ゲームの途中で出てくるはず。ぜひリクルートして迎えてもらえたら、一緒に旅ができるかも」と述べた。本編にどのように登場するかはイベントでは明かされなかったので、こちらの続報にも期待したい。

時折笑顔を交えながら、好みのゲームプレイスタイルなどについて語った

発表イベントでは一般ユーザーを招いており、世界で初めてとなるユーザー向けの「アサクリ シャドウズ」試遊体験や、日本語版声優陣によるトークショーなどが実施された。

「アサシン クリード シャドウズ」は3月20日発売予定。対応プラットフォームはプレイステーション 5/Xbox Series X|S/PC(Win/Mac)となる。

会場となった南座

来場者に配られたなだ万のお弁当。「アサクリ シャドウズ」仕様となっていた

オープニングアクトでは、墨絵画家の涌井陽一氏による墨絵パフォーマンス、松竹芸能 神楽チームによる神楽が披露された

ユービーアイソフト社長のオザン・コチョール氏。「本作は手のかかる子だったが。それだけに愛おしく、誇らしく感じるタイトルになった。本作の可能性を信じて、熱心に支えてくださった皆様に感謝したい」と語った

Ubisoft「アサシン クリード」エグゼクティブプロデューサー マーク・アレクシ・コテ氏。「日本を舞台にした『アサシン クリード』は長年の夢だった。今日はただ作品を紹介するのではなく、しっかり耳を傾けてみなさんの声を聞きたいと思う」とした

発売を記念して、鏡開きが実施された

トークショーに登壇した藤林正保役の田村真さん(左)、奈緒江役の島袋美由利さん(中央)、隈部氏家役の岩中睦樹さん(右)

田村さんは奈緒江の父親でもある藤林正保を「娘が命の父親」と思って演じたという。アサシンに育てる使命と、娘の身を案じる気持ち、しかし危険な道に導いたのは自分という矛盾を抱えた心情を「核」と想像したという

島袋さんは奈緒江役はオーディションを受けており、自身の誕生日に配役決定の案内が来たことから「プレゼント」だと思ったとした。忍であるため感情を押し殺すところがあるが、かつては活発な女の子だったという生い立ちもあり、考えることが多かったという。プレーヤーの選択によっては「ロマンスの香りがする」場面もあり、奈緒江のかわいらしさをどこまで出すのか、その塩梅が大変だったとした

岩中さんは「アサクリ」シリーズの大ファンであり、全シリーズ作でトロフィーをコンプリートしているという。いつかは忍がテーマの作品が来るんじゃないかと思っていたが、まさか自分が作品に参加するとは思わず、胸が高鳴ったと話した

トークショーの後半では、岩中さんが代表してデモプレイを披露。しっかり暗殺を決めるなど、慣れた手つきでプレイしていく。奈緒江のステルスプレイは「やりごたえがあり、ワクワクする」との感想を持ったという

「アサシン クリード シャドウズ」は3月20日発売予定だ

(C) 2025 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Assassinʼs Creed, Ubisoft, and the Ubisoft logo are registered or unregistered trademarks of Ubisoft Entertainment in the US and/or other countries.