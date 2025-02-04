【HHKBシリーズ「スターターキット」（全10セット）】2月4日～3月28日13時 販売価格：40,000円/45,000円

PFUは、キーボード「Happy Hacking Keyboard（以下HHKB）」シリーズの「スターターキット」（全10セット）を、本日2月4日より同社が運営するオンラインショップ「PFUダイレクト」にて、特別セット価格で限定販売する。価格は40,000円または45,000円。販売期間は3月28日13時まで。

HHKBシリーズは、心地良いキータッチや合理的なキー配列・コンパクトなサイズ感などで多くの支持を集めている。今回、HHKBを新生活から使ってみたいというユーザーに向けて、HHKBの魅力を最大限に引き出すオプション商品をセットにした「スターターキット」が販売されることとなった。

本スターターキットでは、よりタイピングを快適にするパームレストや、ほこりや汚れから本体を保護するキーボードルーフを活用することで、「タイピングが楽しくて、自然と机に向かってしまう」といったHHKBの数値では表わせない魅力をより深く体感できる。

製品特長

本体は、Professionalシリーズのフラッグシップモデルである「HYBRID Type-S」とポインティングスティックやジェスチャーパッドを搭載したAll-in-Oneキーボード「HHKB Studio」から選択できる。

またパームレストを使えば、キーボードと手の高低差が埋まり、より快適にタイピングができる。キーボードルーフは本体をほこりや汚れから保護するため、大切なキーボードをきれいな状態で使えるほか、席をはずしている際のペットのいたずら防止策としても有効となっている。

HHKBスターターキット（全10セット）

販売期間：2月4日～3月28日13時

HHKB Professional HYBRID Type-S 英語配列「墨」 スターターキット（型番：KB800BS-PWT0-RF3BM）

・HHKB Professional HYBRID Type-S 英語配列「墨」価格：36,850円

・タイピングベッド（チョコレート）価格：4,950円

・HHKBキーボードルーフ（スモークブラック）価格：4,730円

合計価格：46,530円→ 特別セット価格：40,000円

HHKB Professional HYBRID Type-S 日本語配列「墨」 スターターキット（型番：KB820BS-PWT0-RF3BM）

・HHKB Professional HYBRID Type-S 日本語配列「墨」価格：36,850円

・タイピングベッド（チョコレート）価格：4,950円

・HHKBキーボードルーフ（スモークブラック）価格：4,730円

合計価格：46,530円→ 特別セット価格：40,000円

※写真は英語配列

HHKB Professional HYBRID Type-S 英語配列「白」 スターターキット（型番：KB800WS-PWC0-RF3CM）

・HHKB Professional HYBRID Type-S 英語配列「白」価格：36,850円

・タイピングベッド（クリアー）価格：4,950円

・HHKBキーボードルーフ（フリーザー）価格：4,730円

合計価格：46,530円→ 特別セット価格：40,000円

HHKB Professional HYBRID Type-S 日本語配列「白」 スターターキット（型番：KB820WS-PWC0-RF3CM）

・HHKB Professional HYBRID Type-S 日本語配列「白」価格：36,850円

・タイピングベッド（クリアー）価格：4,950円

・HHKBキーボードルーフ（フリーザー）価格：4,730円

合計価格：46,530円→ 特別セット価格：40,000円

※写真は英語配列

HHKB Professional HYBRID Type-S 英語配列「雪」 スターターキット（型番：KB800YSC-PWC0-RF3CM）

・HHKB Professional HYBRID Type-S 英語配列「雪」価格：36,850円

・タイピングベッド（クリアー）価格：4,950円

・HHKBキーボードルーフ（フリーザー）価格：4,730円

合計価格：46,530円→ 特別セット価格：40,000円

HHKB Professional HYBRID Type-S 日本語配列「雪」 スターターキット（型番：KB820YSC-PWC0-RF3CM）

・HHKB Professional HYBRID Type-S 日本語配列「雪」：36,850円

・タイピングベッド（クリアー）：4,950円

・HHKBキーボードルーフ（フリーザー）：4,730円

合計価格：46,530円→ 特別セット価格：40,000円

※写真は英語配列

HHKB Studio 英語配列「墨」 スターターキット（型番：ID100B-PWT3-RF3BM）

・HHKB Studio 英語配列「墨」価格：44,000円

・Studio専用タイピングベッド（チョコレート）価格：4,950円

・HHKBキーボードルーフ（スモークブラック）価格：4,730円

合計価格：53,680円→ 特別セット価格：45,000円

HHKB Studio 日本語配列「墨」 スターターキット（型番：ID120B-PWT3-RF3BM）

・HHKB Studio 日本語配列「墨」価格：44,000円

・Studio専用タイピングベッド（チョコレート）価格：4,950円

・HHKBキーボードルーフ（スモークブラック）価格：4,730円

合計価格：53,680円→ 特別セット価格：45,000円

※写真は英語配列

HHKB Studio 英語配列「雪」 スターターキット（型番：ID100Y-PWG3-RF3CM）

・HHKB Studio 英語配列「雪」価格：44,000円

・Studio専用タイピングベッド（クールグレー）価格：4,950円

・HHKBキーボードルーフ（フリーザー）価格：4,730円

合計価格：53,680円→ 特別セット価格：45,000円

HHKB Studio 日本語配列「雪」 スターターキット（型番：ID120Y-PWG3-RF3CM）

・HHKB Studio 日本語配列「雪」価格：44,000円

・Studio専用タイピングベッド（クールグレー）価格：4,950円

・HHKBキーボードルーフ（フリーザー）価格：4,730円

合計価格：53,680円→ 特別セット価格：45,000円

※写真は英語配列

「HHKB新生活応援キャンペーン」実施中

HHKB本体を購入した人の中から抽選で合計100名に最大40,000円分のAmazonギフトカードがあたる「HHKB新生活応援キャンペーン」が実施されている。期間は3月31日まで。

□「HHKB新生活応援キャンペーン」のページ