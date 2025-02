大同生命SV.LEAGUE WOMEN(SVリーグ女子)の第14節の試合が2月1日(土)と2日(日)に行われた。

2024ー25シーズンから装い新たに始まったSVリーグ。レギュラーシーズンは全14クラブがホーム&アウェー方式により合計44試合を行い、レギュラーシーズン上位8クラブがチャンピオンシップに進出する。

第14節では全14チーム(7カード)の試合が行われた。

前節終了時点で2位のデンソーエアリービーズは4位のNECレッドロケッツ川崎と対戦。この上位対決は両ゲームともにフルセットの激闘となった。GAME1は最後の1点をミドルブロッカー(MB)山田二千華のブロードで締めくくったNEC川崎が接戦に勝利。続くGAME2もスパイクで25得点、ブロックで4得点、サーブで1得点の計30点でチーム最多得点を獲得したアウトサイドヒッター(OH)佐藤淑乃の活躍もあり、アウェー戦ながらもNEC川崎が白星を飾った。

こちらも注目、3位のヴィクトリーナ姫路と5位の埼玉上尾メディックスの上位対決。GAME1でホームの姫路はここまでスタメン出場の多かったOH井上愛里沙やMB宮部藍梨に代わり、OH松本愛希穂とMBミンニャ・オスマジックを起用するも、結果はOHニカ・マルコヴィッチを中心に高いオフェンス力を見せた埼玉上尾が3ー1で勝利した。GAME2では姫路が井上や宮部をスタメン起用。宮部はMBながらチーム最多タイの17得点を獲得し、6本のブロックを決めるなど存在感を放ったが、埼玉上尾が姫路の強固なブロックを打ち破りGAME1同様に3ー1で勝利を収めた。この結果を受け、埼玉上尾は3位に、姫路は5位と順位が入れ替わった。

ここまで10位のクインシーズ刈谷と9位のPFUブルーキャッツ石川かほくの対決は、GAME1ではオフェンスの光ったPFUがストレート勝利を飾った。OHのバルデス・メリーサは試合を通してチーム最多の23得点をあげると共に67.7%というスパイク決定率を記録し、チームの勝利に貢献した。GAME2ではホームの声援を受けた刈谷がサーブで攻め続け、3ー1で勝利し前日のリベンジを果たした。

今季未だ勝利のない12位の群馬グリーンウイングスは、ホームで11位のアランマーレ山形と対戦した。GAME1は、ブロックとサーブで上回ったA山形が3ー1で勝利する。続くGAME2ではオポジットのオレクサンドラ・ビチェンコを中心に得点するA山形に対して、OHの高相みな実と藤井寧々を軸に攻める群馬の熱戦が繰り広げられた。フルセットにもつれた試合は第5セットで3ー0と序盤から先行したA山形が、最後はこの試合18得点をあげたMB伊藤摩耶のクイックで勝利。群馬の今季初勝利はまたも次戦以降に持ち越しとなった。

東レアローズ滋賀と岡山シーガルズのGAME1は岡山が2セットを先取する。3セット目、デュースにもつれ込んだ接戦を東レ滋賀が29ー27で取り返すと続く第4セットも東レ滋賀が獲得するが、フルセットの激闘をミスの少ないサーブで攻め続けた岡山が制した。GAME2では東レ滋賀がチームで計10本のブロックを決めるなど岡山のオフェンスを抑えつけ、ストレートで勝利した。

その他に、Astemoリヴァーレ茨城とKUROBEアクアフェアリーズの対戦は、GAME1をAstemoが3ー1で勝利するも、GAME2はKUROBEがストレートで勝利を収めた。SAGA久光スプリングスと大阪マーヴェラスの対戦は、大阪MVがストレートで2連勝し首位をキープした。

次週の第15節は8日(土)、9日(日)に、Astemo vs 刈谷、PFU vs 大阪MV、岡山 vs デンソー、埼玉上尾 vs NEC川崎、KUROBE vs 群馬、SAGA久光 vs 姫路、A山形 vs 東レ滋賀の7カードが実施される。

■大同生命SV.LEAGUE WOMEN 第14節GAME1結果

デンソーエアリービーズ 2ー3 NECレッドロケッツ川崎

(25ー21、18ー25、27ー25、13ー25、13ー15)

Astemoリヴァーレ茨城 3ー1 KUROBEアクアフェアリーズ

(25ー22、27ー29、25ー21、25ー22)



クインシーズ刈谷 0ー3 PFUブルーキャッツ石川かほく

(18ー25、23ー25、23ー25)



ヴィクトリーナ姫路 1ー3 埼玉上尾メディックス

(20ー25、25ー18、19ー25、22ー25)



群馬グリーンウイングス 1ー3 アランマーレ山形

(23ー25、20ー25、29ー27、20ー25)



東レアローズ滋賀 2ー3 岡山シーガルズ

(17ー25、19ー25、27ー25、25ー18、13ー15)



SAGA久光スプリングス 0ー3 大阪マーヴェラス

(26ー28、23ー25、22ー25)

■大同生命SV.LEAGUE WOMEN 第14節GAME2結果

デンソーエアリービーズ 2ー3 NECレッドロケッツ川崎

(10ー25、22ー25、25ー18、25ー21、11ー15)

Astemoリヴァーレ茨城 0ー3 KUROBEアクアフェアリーズ

(17ー25、22ー25、18ー25)



クインシーズ刈谷 3ー1 PFUブルーキャッツ石川かほく

(22ー25、26ー24、25ー22、25ー21)



ヴィクトリーナ姫路 1ー3 埼玉上尾メディックス

(30ー28、22ー25、23ー25、18ー25)



群馬グリーンウイングス 2ー3 アランマーレ山形

(21ー25、29ー27、25ー15、22ー25、11ー15)



東レアローズ滋賀 3ー0 岡山シーガルズ

(25ー14、25ー18、25ー19)



SAGA久光スプリングス 0ー3 大阪マーヴェラス

(23ー25、19ー25、16ー25)