¥ª¡¼¥É¥ê¡¼½ÕÆü¡õ°¤º´¥öÃ«»ÐËå½Ð±é¡ªÊ¡ÅçÃæ±û¥Æ¥ì¥Ó¡Ø²ÈÄÂ1Ëü±ß°Ê²¼¤Î²È¡Ù

福島中央テレビは、2025年2月22日(土)午後3時から『家賃1万円以下の家』を全国放送します。

【放送日時】2025年2月22日(土) 午後3時〜午後3時55分

日本テレビ系全国28局ネット

【出演者】 MC:春日俊彰(オードリー)、阿佐ヶ谷姉妹

【スタッフ】プロデューサー 堀田泰裕、ディレクター 平出篤史(福島中央テレビ)

【演出】 大城浩一郎(パンスール)

【制作協力】パンスール

【製作著作】福島中央テレビ

【番組WEBサイト】 https://www.fct.co.jp/program_sp/yachin_ichiman_yen_ika/

首都圏を中心に家賃が年々高騰する中、全国には驚きの激安家賃に住んでいる人たちがいます。

なぜ激安家賃の家に住んでいるのか、どんな生活を送っているのか、安い家賃で不自由はないのか?番組では、京都府、長野県、宮城県の「家賃1万円以下」の家に住む人のリアルな生活を取材。

家賃が安くてもそれぞれが幸せで満たされた独自の人生を送る人たちに密着したヒューマンドキュメントです。

「家賃1万円以下」の暮らしをする人たちの生活ぶりを見守るのは、オードリー・春日俊彰と、阿佐ヶ谷姉妹。

激安家賃の家に住む人たちの生活から、独自の幸せな生き様を発見します。

(1) 料理人を夢見る22歳の若者

料理人を目指して、高校卒業後に京都の高級フレンチや中華レストランでアルバイトをしていた前田さんは、3年前に京都府綾部市に移住。

将来の夢のため、今は“あること”に夢中。

(2) 保護猫7匹と山奥の一軒家に住む夫妻

家賃以上に冬の暖房費にお金がかかる北アルプスのふもと・長野県松本市の古民家に住む井上さん夫妻。

元々は、東京でサラリーマンだった井上さん。

息抜きで訪れた長野の魅力にハマりある職業に転身!かつて養蚕農家の家だったという古民家の2階は7匹の保護猫の住み家。

充実した日々を楽しむが、想定外の苦労も。

(3) 寄宿料700円!?夢追う若者と学生寮のリアル

宮城県仙台市にある東北大学。

学生寮の寄宿料は700円という破格の安さ。

築50年超と古いが充実した共用部やイベントを楽しむ学生たち。

そこには夢追う若者たちの青春が詰まっていた。

■出演者コメント

春日俊彰(オードリー)

「春日も家賃3万9千円の風呂なしアパート“むつみ荘”に20年住んでいた。

自分が最強だと思っていたが、もっと安い家賃の物件に住んでいる人間はまだまだいる。

大したもんだ!」

阿佐ヶ谷姉妹

渡辺江里子

「家賃が1万円というその金額にもくりびつ、てんぎょう(びっくり仰天)でしたが、それ以上の驚きポイントも山ほどあって本当にたまげちゃいました!」

木村美穂

「お姉さんと同じで、くりびつ、てんぎょうでした!」

(渡辺江里子「こんな同じコメントで、怒られない?笑」)

