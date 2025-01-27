¥É¥ë±ß¡¢°ì»þ£±£µ£³±ßÂæ¤Ë²¼Íî¡¡£Æ£Ò£Â¤Ç¤âÆü¶ä¤Ç¤â¤Ê¤¯¥ê¥¹¥¯²óÈò¤Î±ß¹â¡á£Î£Ù°ÙÂØ½øÈ×
¡¡¤¤ç¤¦¤Î¥É¥ë±ß¤Ï³¤³°»Ô¾ì¤ËÆþ¤Ã¤ÆÇä¤ê¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢°ì»þ£±£µ£³±ßÂæ¤Ë²¼Íî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥ëÇä¤ê¤âµî¤ë¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢±ß¹â¤ÎÆ°¤¤¬¥É¥ë±ß¤ò²¡¤·²¼¤²¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¡£¤¿¤À¡¢£Æ£Ò£Â¤Ç¤âÆü¶ä¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢ËÜÆü¤Î³ô¼°»Ô¾ì¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ê¥¹¥¯²óÈò¤Î±ß¹â¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë³Ê¹¥¡£
¡¡ÊÆ³ô¼°»Ô¾ì¤¬£É£Ô¡¦¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ôÃæ¿´¤ËÇä¤ê¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¹ñ¤Î¿·¶½´ë¶È¥Ç¥£ー¥×¥·ー¥¯¼Ò¤¬Àè½µ¡¢¥ªー¥×¥ó£Á£É¤Îµ»½Ñ¤È¶¥¹ç²ÄÇ½¤È¤¹¤ëºÇ¿·£Á£É¥â¥Ç¥ë¤òÈ¯É½¡£Æ±¥â¥Ç¥ë¤¬ºÇÀèÃ¼¤ÎÈ¾Æ³ÂÎ¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¼Â¹Ô²ÄÇ½¤Ç¡¢¥³¥¹¥È¸úÎ¨¤¬ÎÉ¤¤¤È¤Î´ÑÂ¬¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¡ãNVDA¡ä¤ò´Þ¤à¥Ï¥¤¥Æ¥¯´ë¶È¤ÎÍ¥°ÌÀ¤Ëµ¿Ç°¤¬À¸¤¸¤ë²ÄÇ½À¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£½µ¤ÏÂç¼ê£É£Ô¡¦¥Ï¥¤¥Æ¥¯´ë¶È¤Î·è»»¤â¹µ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢»Ô¾ì¤Ç¤Ï·Ù²ü´¶¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡º£½µ¤Ï£Æ£Ï£Í£Ã¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£À¯ºöÊÑ¹¹¤Ï¤Ê¤¤¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤Ë¥Ñ¥¦¥¨¥ëµÄÄ¹¤Î²ñ¸«¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤½¤¦¤À¡£ºòÇ¯Ëö¤Î£Æ£Ï£Í£Ã¤Ç°Ñ°÷¤Î¶âÍø¸«ÄÌ¤·¡Ê¥É¥Ã¥È¡¦¥×¥í¥Ã¥È¡Ë¤Ïº£Ç¯£²²ó¤ÎÍø²¼¤²¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¸å¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿ÊÆ¸ÛÍÑÅý·×¤¬¶¯¤¤ÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢°ìÉô¤«¤é¤ÏÇ¯Æâ¤ÎÄÉ²ÃÍø²¼¤²¤òµ¿Ìä»ë¤¹¤ëÀ¼¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¥ó¥Õ¥ì»ØÉ¸¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤¿ÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢Íø²¼¤²¤Ê¤·¤Ø¤Î²áÅÙ¤Ê´ÑÂ¬¤Ï´Ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¬¡¢¥Ñ¥¦¥¨¥ëµÄÄ¹¤¬²¿¤é¤«¤Î¥Ò¥ó¥È¤ò¼¨¤¹¤«ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬Àè½µ¤Î¥À¥Ü¥¹²ñµÄ¤Ç¡¢Íø²¼¤²¤òÍ×ÀÁ¤¹¤ëÈ¯¸À¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²¿¤«¿¨¤ì¤ë¤«ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£¤¿¤À¡¢¶²¤é¤¯¤ä¤ê²á¤´¤¹¤È¤Î¸«Êý¤âÂ¿¤¤¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢ÆüËÜ»þ´Ö£°»þ¤Î£Î£Ù¥«¥Ã¥È¤Ç¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Î´üÆüÅþÍè¤Ï£±£µ£µ±ß¤Ë´ÑÂ¬¡£
27Æü¡Ê·î¡Ë
155.00 (8.4²¯¥É¥ë)
29Æü¡Ê¿å¡Ë
155.00 (12.5²¯¥É¥ë)
MINKABU PRESSÊÔ½¸Éô¡¡ÌîÂôÂîÈþ
¡¡ÊÆ³ô¼°»Ô¾ì¤¬£É£Ô¡¦¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ôÃæ¿´¤ËÇä¤ê¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¹ñ¤Î¿·¶½´ë¶È¥Ç¥£ー¥×¥·ー¥¯¼Ò¤¬Àè½µ¡¢¥ªー¥×¥ó£Á£É¤Îµ»½Ñ¤È¶¥¹ç²ÄÇ½¤È¤¹¤ëºÇ¿·£Á£É¥â¥Ç¥ë¤òÈ¯É½¡£Æ±¥â¥Ç¥ë¤¬ºÇÀèÃ¼¤ÎÈ¾Æ³ÂÎ¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¼Â¹Ô²ÄÇ½¤Ç¡¢¥³¥¹¥È¸úÎ¨¤¬ÎÉ¤¤¤È¤Î´ÑÂ¬¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¡ãNVDA¡ä¤ò´Þ¤à¥Ï¥¤¥Æ¥¯´ë¶È¤ÎÍ¥°ÌÀ¤Ëµ¿Ç°¤¬À¸¤¸¤ë²ÄÇ½À¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£½µ¤ÏÂç¼ê£É£Ô¡¦¥Ï¥¤¥Æ¥¯´ë¶È¤Î·è»»¤â¹µ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢»Ô¾ì¤Ç¤Ï·Ù²ü´¶¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡º£½µ¤Ï£Æ£Ï£Í£Ã¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£À¯ºöÊÑ¹¹¤Ï¤Ê¤¤¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤Ë¥Ñ¥¦¥¨¥ëµÄÄ¹¤Î²ñ¸«¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤½¤¦¤À¡£ºòÇ¯Ëö¤Î£Æ£Ï£Í£Ã¤Ç°Ñ°÷¤Î¶âÍø¸«ÄÌ¤·¡Ê¥É¥Ã¥È¡¦¥×¥í¥Ã¥È¡Ë¤Ïº£Ç¯£²²ó¤ÎÍø²¼¤²¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¸å¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿ÊÆ¸ÛÍÑÅý·×¤¬¶¯¤¤ÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢°ìÉô¤«¤é¤ÏÇ¯Æâ¤ÎÄÉ²ÃÍø²¼¤²¤òµ¿Ìä»ë¤¹¤ëÀ¼¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¥ó¥Õ¥ì»ØÉ¸¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤¿ÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢Íø²¼¤²¤Ê¤·¤Ø¤Î²áÅÙ¤Ê´ÑÂ¬¤Ï´Ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¬¡¢¥Ñ¥¦¥¨¥ëµÄÄ¹¤¬²¿¤é¤«¤Î¥Ò¥ó¥È¤ò¼¨¤¹¤«ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬Àè½µ¤Î¥À¥Ü¥¹²ñµÄ¤Ç¡¢Íø²¼¤²¤òÍ×ÀÁ¤¹¤ëÈ¯¸À¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²¿¤«¿¨¤ì¤ë¤«ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£¤¿¤À¡¢¶²¤é¤¯¤ä¤ê²á¤´¤¹¤È¤Î¸«Êý¤âÂ¿¤¤¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢ÆüËÜ»þ´Ö£°»þ¤Î£Î£Ù¥«¥Ã¥È¤Ç¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Î´üÆüÅþÍè¤Ï£±£µ£µ±ß¤Ë´ÑÂ¬¡£
27Æü¡Ê·î¡Ë
155.00 (8.4²¯¥É¥ë)
29Æü¡Ê¿å¡Ë
155.00 (12.5²¯¥É¥ë)
MINKABU PRESSÊÔ½¸Éô¡¡ÌîÂôÂîÈþ