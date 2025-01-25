¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¡¢¤ï¤º¤«200¥¥í¤Î±óÀ¬¤ËÈô¹Ôµ¡¤ò»È¤Ã¤Æ25Ê¬¤ÇÇúÂ®°ÜÆ°
À¤³¦Åª¥¹¥¿¡¼·³ÃÄ¤Ç¤¢¤ë¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¡£½êÂ°Áª¼ê¤¿¤Á¤ÎÁí»Ô¾ì²ÁÃÍ¤Ï¡¢12.3²¯¥æ¡¼¥í¡Ê2013²¯±ß¡Ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î¥ì¥¢¥ë¤Ï¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¤Ç¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢25Æü¤Ë¤ÏºÇ²¼°Ì¥Ð¥¸¥ã¥É¥ê¡¼¤ÈÅ¨ÃÏ¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡ØMarca¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥ì¥¢¥ë¤Ï¥Ð¥¸¥ã¥É¥ê¡¼¤Þ¤Ç¤Î200¥¥í¤Û¤É¤Î°ÜÆ°¤ËÈô¹Ôµ¡¤ò»È¤¤¡¢¤ï¤º¤«25Ê¬¤ÇÅþÃå¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤À¤½¤¦¡£
Ä¾Àþµ÷Î¥¤Ç¤â219¥¥í¤Û¤É¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ð¥¹¤äÅÅ¼Ö¤Ç¤â¤Ê¤¯Èô¹Ôµ¡¤Ç°ÜÆ°¤¹¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¥ì¥¢¥ë¤Ï¥Ð¥ë¥Ç¤Ù¥Ð¥¹Îý½¬½ê¤Î¶á¤¯¤ËÈô¹Ô¾ì¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¶õÏ©¤Ê¤é169¥¥í¤Û¤É¤Îµ÷Î¥¤Ë½Ì¤Þ¤ë¤È¤«¡£
25Ê¬¤Î¥Õ¥é¥¤¥È¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Î¡¢¸½ÃÏ¤Ç¤â¡Ö¶Ã¤¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ì¥¢¥ëÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï¥Ð¥ë¥Ç¤Ù¥Ð¥¹¤ÎÎý½¬¾ì¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¼Ö¤Ç¹Ô¤¡¢¤½¤³¤«¤é¥Ð¥¹¤ÇÈô¹Ôµ¡¤Ë¸þ¤«¤¦¡£¥Ð¥ë¥Ç¤Ù¥Ð¥¹¤«¤é¥Ð¥¸¥ã¥É¥ê¡¼¤Î¥Û¥Æ¥ëÅþÃå¤Þ¤Ç¤Î½êÍ×»þ´Ö¤Ï¤ï¤º¤«1»þ´Ö¤Û¤É¤À¤È¤«¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢Åìµþ±Ø¤«¤éÀÅ²¬¸©¤ÎÆ£»Þ»Ô¤Þ¤Ç¤¬Ìó196¥¥í¡£
ÆüËÜ¿Í¤â¡ª¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¤¬¡Ö0±ß¡×¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿¥¹¥¿¡¼10¿Í
¶áÇ¯¡¢²¹¼¼¸ú²Ì¥¬¥¹¤ÎÇÓ½Ðºï¸º¤Î¤¿¤á¤Ë¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥¸¥§¥Ã¥È¤Î²áÅÙ¤ÊÍøÍÑ¤¬°ìÉô¤ÇÌäÂê»ë¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢PSG»þÂå¤Î¥ê¥ª¥Í¥ë¡¦¥á¥Ã¥·¤âÈãÈ½¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£