　テゲバジャーロ宮崎は11日、2025シーズンのトップチーム新体制および背番号が決定したことを発表した。

　宮崎は昨季のJ3リーグ戦で15位。今季は大熊裕司監督体制2シーズン目となる。

以下、トップチーム新体制&背番号

■スタッフ

▽監督

大熊裕司

▽ヘッドコーチ

竹花友也

▽コーチ

米田兼一郎

▽GKコーチ

飯高弘章

▽フィジカルコーチ

藤野英明

▽チーフトレーナー

加藤陽介

▽トレーナー

重久颯斗

▽フィジオセラピスト

菅原康史

▽マネージャー

羽場祐太

■選手

2 DF 青山生

5 MF 加藤匠人(←柏)

6 MF 大熊健太

7 MF 魚里直哉

8 MF 力安祥伍

10 MF 井上怜

11 FW 橋本啓吾

13 MF 中野桂太(←徳島)

14 MF 五月田星矢

15 DF 長友海翔(←桃山学院大)

18 FW 吉澤柊

19 MF 高瀬生聖

20 MF 阿野真拓

21 GK 清水羅偉

23 DF キム・ゴンヨン(←蔚山大/韓国)

24 DF 松本雄真

25 DF 横窪皇太(←京都産業大)

27 FW 渡邊星来

28 DF 眞鍋旭輝

32 GK イ・チュンウォン(←Andong Science College/韓国)

33 DF 黒木謙吾

34 MF 河合駿樹(←札幌大)

35 DF 江川慶城

36 DF 吉永昇偉

38 MF 楠大樹

39 MF 下川陽太(←奈良)

40 FW 安藤陸登(←G大阪ユース)

41 MF 坂井駿也

42 FW 松本ケンチザンガ(←秋田/期限付き)

43 DF 森田礼(←横河武蔵野フットボールクラブ)

45 DF 田中誠太郎(←立正大)

47 MF 奥村晃司(←YS横浜)

48 FW 木原仁(←芦屋大)

50 MF 安田虎士朗

51 GK 春名竜聖(←水戸/期限付き)

55 GK 青木心