宮崎がトップチーム新体制&背番号を発表! ナンバー10はMF井上怜
テゲバジャーロ宮崎は11日、2025シーズンのトップチーム新体制および背番号が決定したことを発表した。
宮崎は昨季のJ3リーグ戦で15位。今季は大熊裕司監督体制2シーズン目となる。
以下、トップチーム新体制&背番号
■スタッフ
▽監督
大熊裕司
▽ヘッドコーチ
竹花友也
▽コーチ
米田兼一郎
▽GKコーチ
飯高弘章
▽フィジカルコーチ
藤野英明
▽チーフトレーナー
加藤陽介
▽トレーナー
重久颯斗
▽フィジオセラピスト
菅原康史
▽マネージャー
羽場祐太
■選手
2 DF 青山生
5 MF 加藤匠人(←柏)
6 MF 大熊健太
7 MF 魚里直哉
8 MF 力安祥伍
10 MF 井上怜
11 FW 橋本啓吾
13 MF 中野桂太(←徳島)
14 MF 五月田星矢
15 DF 長友海翔(←桃山学院大)
18 FW 吉澤柊
19 MF 高瀬生聖
20 MF 阿野真拓
21 GK 清水羅偉
23 DF キム・ゴンヨン(←蔚山大/韓国)
24 DF 松本雄真
25 DF 横窪皇太(←京都産業大)
27 FW 渡邊星来
28 DF 眞鍋旭輝
32 GK イ・チュンウォン(←Andong Science College/韓国)
33 DF 黒木謙吾
34 MF 河合駿樹(←札幌大)
35 DF 江川慶城
36 DF 吉永昇偉
38 MF 楠大樹
39 MF 下川陽太(←奈良)
40 FW 安藤陸登(←G大阪ユース)
41 MF 坂井駿也
42 FW 松本ケンチザンガ(←秋田/期限付き)
43 DF 森田礼(←横河武蔵野フットボールクラブ)
45 DF 田中誠太郎(←立正大)
47 MF 奥村晃司(←YS横浜)
48 FW 木原仁(←芦屋大)
50 MF 安田虎士朗
51 GK 春名竜聖(←水戸/期限付き)
55 GK 青木心
宮崎は昨季のJ3リーグ戦で15位。今季は大熊裕司監督体制2シーズン目となる。
以下、トップチーム新体制&背番号
■スタッフ
▽監督
大熊裕司
▽ヘッドコーチ
竹花友也
▽コーチ
米田兼一郎
▽GKコーチ
飯高弘章
▽フィジカルコーチ
藤野英明
▽チーフトレーナー
加藤陽介
▽トレーナー
重久颯斗
▽フィジオセラピスト
▽マネージャー
羽場祐太
■選手
2 DF 青山生
5 MF 加藤匠人(←柏)
6 MF 大熊健太
7 MF 魚里直哉
8 MF 力安祥伍
10 MF 井上怜
11 FW 橋本啓吾
13 MF 中野桂太(←徳島)
14 MF 五月田星矢
15 DF 長友海翔(←桃山学院大)
18 FW 吉澤柊
19 MF 高瀬生聖
20 MF 阿野真拓
21 GK 清水羅偉
23 DF キム・ゴンヨン(←蔚山大/韓国)
24 DF 松本雄真
25 DF 横窪皇太(←京都産業大)
27 FW 渡邊星来
28 DF 眞鍋旭輝
32 GK イ・チュンウォン(←Andong Science College/韓国)
33 DF 黒木謙吾
34 MF 河合駿樹(←札幌大)
35 DF 江川慶城
36 DF 吉永昇偉
38 MF 楠大樹
39 MF 下川陽太(←奈良)
40 FW 安藤陸登(←G大阪ユース)
41 MF 坂井駿也
42 FW 松本ケンチザンガ(←秋田/期限付き)
43 DF 森田礼(←横河武蔵野フットボールクラブ)
45 DF 田中誠太郎(←立正大)
47 MF 奥村晃司(←YS横浜)
48 FW 木原仁(←芦屋大)
50 MF 安田虎士朗
51 GK 春名竜聖(←水戸/期限付き)
55 GK 青木心