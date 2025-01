無料の動画再生ソフト「VLCメディアプレーヤー(VLC)」に、ローカルで動作するAI字幕再生機能と自動翻訳機能が追加されることがわかりました。VLC player demos real-time AI subtitling for videos - The Vergehttps://www.theverge.com/2025/1/9/24339817/vlc-player-automatic-ai-subtitling-translation

VLC automatic subtitles generation and translation based on local and open source AI models running on your machine working offline, and supporting numerous languages!

Demo can be found on our #CES2025 booth in Eureka Park. pic.twitter.com/UVmgT6K4ds— VideoLAN (@videolan) January 8, 2025

We are so thrilled to unveil the first of our tree game changing innovations this week in @CES : Automatic subtitles and translation in real time powered by #AI models running locally on your machine.



We will give you more details about how all of this works in a next blogpost… https://t.co/4liAyheOfm— Natacha Holtzhausser (@NatachaHoltz) January 8, 2025

VLC Media Player to Use AI to Generate Subtitles for Videos | PCMaghttps://www.pcmag.com/news/vlc-media-player-to-use-ai-to-generate-subtitles-for-videosラスベガスで開催されているテクノロジー系イベント「CES 2025」での発表によると、VLCにオープンソースのAIモデルを使用した複数の機能が追加されるとのこと。VLCを開発するVideoLANのジャン・バティスト・ケンプ代表はイベントで機能を実演。音声から字幕を自動で生成する機能と、字幕を複数の言語に翻訳する機能を紹介しました。新機能の特徴についてケンプ氏は「重要なのは、クラウドサービスを使わずにオフラインで、あなたのマシン上で実行されるということです」と語りました。自動翻訳機能について、開発時点では100以上の言語をサポートしているとのことです。AIを利用した字幕作成は、OpenAIの音声認識システム「Whisper」を利用したプラグインという形で以前から開発が進められていましたが、アプリ内に直接組み込まれる形になったようだと、テクノロジー系メディアのThe Vergeは伝えています。無料でOpenAIの「Whisper」を使って録音ファイルから音声認識で文字おこしする方法まとめ - GIGAZINEテクノロジー系メディアのPC Magは「これまでVLCユーザーは、字幕が動画に組み込まれていない場合、通常は.srt形式の別のファイルをダウンロードする必要がありました。この技術はVLCで動画を視聴する際の弱点を補うものになります」と伝えました。なお、今回発表された新しい機能のリリース時期は発表されていません。ケンプ氏は「VLCのダウンロード数は60億を超えました。ストリーミングサービスが主流の時代においても、VLCのアクティブユーザー数は間違いなく増加しています。今後どれだけ成長するか楽しみです!」と述べました。なお、詳細については後日ブログで詳しく説明するとのことです。