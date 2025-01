お母さん猫、大変だ…! YouTubeチャンネル「Stray Paws Clips」では、子猫を必死に追いかける母猫の様子が配信され、動画のコメント欄には「母猫の愛が尊い」「心温まる動画だ」などの声が続出しました。

子猫「待ってニャ〜」

注目を集めたのは「Mother cat tries to persuade her escaped kitten to return home.」という動画。

冒頭に映っているのは、おじいちゃんとキックボードに乗った少女。背後には小さな子猫と母猫もいて、どうやら子猫がおじいちゃんたちの後をついていこうとしているようです。

母猫は子猫の後ろにピタリとついていき、時折、子猫を引き留めようと前足を出す素振りも。今にも「ちょ、待ちニャさい!」という母猫の声が聞こえてきそうです。

おじいちゃんも一度立ち止まって振り返りますが、再びスタスタと歩き始めてしまいました。足元まで追いついていた子猫も慌てて走り始め、その後を追いかけていく母猫。気ままな子猫に振り回される母猫は大変そうです……。

歩みを進めるおじいちゃんに並んで、キックボードに乗った少女もスピードアップ。子猫は「待ってニャ〜」と言いたげに何度も声を上げますが、距離はどんどん開いてしまいます。

おじいちゃんと少女の後ろ姿が遠くなり、ようやく立ち止まった子猫。すると、後ろからぴったりとついて来ていた母猫が「おうちに帰りましょう」と諭すように、子猫にスキンシップを取り始めます。首をくわえようとする母猫の行動で、ようやく落ち着きを取り戻した子猫。今度は母猫を追いかけるように、来た道を引き返していき……という展開です。

動画を見た視聴者からは、「人についていく子猫がかわいすぎる」「わが子を守ろうとする母親の姿は偉大だね」などの声が上がっていました。あなたも、やんちゃな子猫と愛情あふれる母猫の姿を見て、ほっこり癒やされてみませんか?