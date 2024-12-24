Epic Games Storeにて「Dark and Darker - 『レジェンダリー』ステータス」が期間限定無料配布12月25日1時まで
【Epic Games Store：「Dark and Darker - 『レジェンダリー』ステータス」無料配布】
配布期間：～12月25日1時まで
配布期間：～12月25日1時まで
Epic Gamesは、PCゲーム配信プラットフォーム「Epic Games Store」にて、「Dark and Darker - 『レジェンダリー』ステータス」の無料配布を12月25日1時まで実施している。
「Dark and Darker - 『レジェンダリー』ステータス」は、一人称ファンタジーダンジョンアドベンチャー「Dark and Darker」の無料の「スクワイア」アカウントを「レジェンダリー」ステータスにアップグレードできるDLCタイトル。
レジェンダリー アカウントではキャラクタースロットや強敵に挑み、より良い戦利品を入手できる「ハイローラー ダンジョン」などが追加される。
□「Epic Games Store」の「Dark and Darker - 『レジェンダリー』ステータス」ページ
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