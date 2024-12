【Epic Games Store:「Dark and Darker - 『レジェンダリー』ステータス」無料配布】配布期間:~12月25日1時まで

Epic Gamesは、PCゲーム配信プラットフォーム「Epic Games Store」にて、「Dark and Darker - 『レジェンダリー』ステータス」の無料配布を12月25日1時まで実施している。

「Dark and Darker - 『レジェンダリー』ステータス」は、一人称ファンタジーダンジョンアドベンチャー「Dark and Darker」の無料の「スクワイア」アカウントを「レジェンダリー」ステータスにアップグレードできるDLCタイトル。

レジェンダリー アカウントではキャラクタースロットや強敵に挑み、より良い戦利品を入手できる「ハイローラー ダンジョン」などが追加される。

