»Ò¸¤7É¤¤È¥»¥ê¥¨A¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤¬°ì½ï¤Ë»î¹çÆþ¾ì¡¡¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡Ö¸¤¤Ï¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ÎÂ£ÅúÉÊ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×

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In occasione di #VeronaMilan, i calciatori scendono in campo insieme a cuccioli di cane per sensibilizzare sul tema dell¡Çadozione. 🐶❤️ pic.twitter.com/pf1oslgFyp
— Lega Serie A (@SerieA) December 20, 2024
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