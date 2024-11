eSIM、SIMカードなどの通信商材がお得に買える！GlocalShop 会員限定「いつでも5％OFF」

グローカルネットは、公式通販サイト『GlocalShop』において会員登録している方を対象に、お買い物がいつでも5%OFFになる施策をスタートします。

GlocalShop 会員限定「いつでも5%OFF」

送料 :無料

商品発送 :3営業日以内

支払い方法:クレジットカード

(Master/Visa/JCB/アメリカンエキスプレス/ダイナース)

サポート :平日9:00〜17:00(定休日、同社休業日を除く)

定休日 :土日祝

◆会員登録でお買い物がいつでも5%OFFに

会員様はお買い物がいつでも5%OFF、さらに、特別な割引やクーポンの提供など、通常よりもお得にお買い物を楽しむことができます。

また、過去に購入した商品やプランを簡単に確認することができるので、リピート購入がスムーズに進められます。

一度登録した支払い情報などは保存されるため、次回以降の注文手続きが簡単に行えます。

◆グローカルネットの公式通販サイト『GlocalShop』

同社がこれまで培ってきた通信事業でのノウハウを活かし、通信商材の取り扱いに特化した通販サイト『GlocalShop(グローカルショップ)』。

最大の魅力は通信商材を1つのサイトの中で比較検討できることです。

“いつものスマホで身軽な旅を”を掲げ、現在はeSIM、SIMカードを中心にラインナップしています。

