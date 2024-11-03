甲府vs秋田 スタメン発表
[11.3 J2第37節](JITス)
※14:00開始
主審:井上知大
<出場メンバー>
[ヴァンフォーレ甲府]
先発
GK 1 河田晃兵
DF 3 孫大河
DF 23 関口正大
DF 41 井上樹
MF 7 荒木翔
MF 10 鳥海芳樹
MF 14 中山陸
MF 24 飯田貴敬
MF 34 木村卓斗
MF 51 アダイウトン
FW 9 三平和司
控え
GK 88 渋谷飛翔
DF 29 神谷凱士
MF 18 三沢直人
FW 13 村上千歩
FW 19 宮崎純真
FW 44 内藤大和
FW 99 ピーター・ウタカ
監督
大塚真司
[ブラウブリッツ秋田]
先発
GK 1 山田元気
DF 5 河野貴志
DF 13 才藤龍治
DF 16 村松航太
DF 27 喜岡佳太
MF 6 諸岡裕人
MF 8 畑潤基
MF 29 佐藤大樹
MF 80 小野原和哉
FW 10 小松蓮
FW 11 梶谷政仁
控え
GK 23 矢田貝壮貴
DF 4 蜂須賀孝治
MF 7 水谷拓磨
MF 14 大石竜平
MF 25 藤山智史
FW 9 中村亮太
FW 77 河村慶人
監督
吉田謙
※14:00開始
主審:井上知大
<出場メンバー>
[ヴァンフォーレ甲府]
先発
GK 1 河田晃兵
DF 3 孫大河
DF 23 関口正大
DF 41 井上樹
MF 7 荒木翔
MF 10 鳥海芳樹
MF 14 中山陸
MF 24 飯田貴敬
MF 34 木村卓斗
MF 51 アダイウトン
FW 9 三平和司
控え
GK 88 渋谷飛翔
DF 29 神谷凱士
MF 18 三沢直人
FW 13 村上千歩
FW 19 宮崎純真
FW 99 ピーター・ウタカ
監督
大塚真司
[ブラウブリッツ秋田]
先発
GK 1 山田元気
DF 5 河野貴志
DF 13 才藤龍治
DF 16 村松航太
DF 27 喜岡佳太
MF 6 諸岡裕人
MF 8 畑潤基
MF 29 佐藤大樹
MF 80 小野原和哉
FW 10 小松蓮
FW 11 梶谷政仁
控え
GK 23 矢田貝壮貴
DF 4 蜂須賀孝治
MF 7 水谷拓磨
MF 14 大石竜平
MF 25 藤山智史
FW 9 中村亮太
FW 77 河村慶人
監督
吉田謙