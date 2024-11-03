[11.3 J2第37節](JITス)

※14:00開始

主審:井上知大

<出場メンバー>

[ヴァンフォーレ甲府]

先発

GK 1 河田晃兵

DF 3 孫大河

DF 23 関口正大

DF 41 井上樹

MF 7 荒木翔

MF 10 鳥海芳樹

MF 14 中山陸

MF 24 飯田貴敬

MF 34 木村卓斗

MF 51 アダイウトン

FW 9 三平和司

控え

GK 88 渋谷飛翔

DF 29 神谷凱士

MF 18 三沢直人

FW 13 村上千歩

FW 19 宮崎純真

FW 44 内藤大和

FW 99 ピーター・ウタカ

監督

大塚真司

[ブラウブリッツ秋田]

先発

GK 1 山田元気

DF 5 河野貴志

DF 13 才藤龍治

DF 16 村松航太

DF 27 喜岡佳太

MF 6 諸岡裕人

MF 8 畑潤基

MF 29 佐藤大樹

MF 80 小野原和哉

FW 10 小松蓮

FW 11 梶谷政仁

控え

GK 23 矢田貝壮貴

DF 4 蜂須賀孝治

MF 7 水谷拓磨

MF 14 大石竜平

MF 25 藤山智史

FW 9 中村亮太

FW 77 河村慶人

監督

吉田謙