大人から子供まで愛され続けているディズニーの大人気キャラクター「くまのプーさん」OH MY CAFEがオープン!

“FUNNY & FRIENDS”をテーマにした、「くまのプーさん」と仲間たちのファニーなフェイスがインパクト大の楽しい世界観が体験できるスペシャルなカフェです☆

ディズニー「くまのプーさん」OH MY CAFE

スケジュール:

東京・新宿:OH MY CAFE開催期間:2024年11月9日(土)〜12月15日(日)所在地:東京都新宿区西新宿1-1-3 新宿ミロード 7階愛知・名古屋:BOX cafe&space グローバルゲート1号店開催期間:2024年11月14日(木)〜12月15日(日)所在地:愛知県名古屋市中村区平池町4丁目60-12 グローバルゲート1階大阪・心斎橋:Collabo_Index SHINSAIBASHI開催期間:2024年12月5日(木)〜2025年1月26日(日)所在地:大阪府大阪市中央区心斎橋筋1-6-1 2階

事前予約:770円(税込)/1名

「くまのプーさん」OH MY CAFE公式サイト:https://hunny2024.ohmycafe.jp

※開催期間は変更になる可能性があります

2024年秋、大人から子供まで愛され続けているディズニーの大人気キャラクター「くまのプーさん」スペシャルカフェの開催が決定!

「くまのプーさん」OH MY CAFEのテーマは“FUNNY & FRIENDS”です。

店内は「くまのプーさん」と仲間たちのファニーなフェイスがインパクト大の楽しい世界観が体験できるスペシャルな空間となっています。

メニューには「くまのプーさん」「ピグレット」「イーヨー」「ティガー」をイメージしたパスタプレート、マフィンプレート、フルーツサンド、カレーがラインナップ。

さらに『ティガー・ムービー/プーさんの贈りもの』の印象的で温かい気持ちになるラストのシーンをイメージしたフローズンヨーグルトのグラスパフェも登場します。

全てのメニューは、ディズニーの栄養成分に関するガイドラインに適合した塩分控えめで低糖質な、身体にやさしいヘルシーなメニューとなっています。

また、プーさんと仲間たちのFUNNYなフェイスが楽しいオリジナルアートを使用したシリーズや、『ティガー・ムービー/プーさんの贈りもの』をモチーフにしたアートを使用したシリーズなどの、カフェオリジナルグッズやスーベニア、特典が登場します☆

「くまのプーさん」OH MY CAFE 特典

事前予約者限定 カフェ利用特典として、事前予約を利用し、メニューをご注文された方に「オリジナル缶バッジ」全4種から1枚をランダムでプレゼント。※柄は選べません

SNSキャンペーンとして、XまたはInstagramまたはTikTokでカフェ店内もしくは飲食メニュー写真に「#OHMYCAFE」「#くまのプーさん」をつけて投稿された方に先着で「オリジナルステッカー(全1種)」が1人につき1つプレゼントされます

※無くなり次第終了

※仕様が変更になる場合があります

「くまのプーさん」OH MY CAFE メニュー

塩分や糖分を抑えたヘルシーなメニューで、ディズニーの栄養ガイドラインに準拠している「くまのプーさん」OH MY CAFEのメニュー。

すべてのゲストに健康的で楽しい食事体験が提供されます。

すべてのメニューはディズニーの栄養ガイドラインに準拠し、減塩、減糖のレシピで開発されています。

また、「ディズニー・チェック」ラベルの付いた食品・飲料は、ディズニーの栄養成分表示ガイドラインに適合しています。

<プーさん>HAPPYパスタプレート

価格:2,090円(税込)

くすくす笑っている「くまのプーさん」のをパンで表現した「<プーさん>HAPPYパスタプレート」

ソイミートを使用したパスタとサラダ、はちみつポットに入ったオレンジ&微糖ゼリーのプレートです。

<ティガー>FUNNYビーンズカレー

価格:1,990円(税込)

とぼけた表情の「ティガー」がかわいい「<ティガー>FUNNYビーンズカレー」

2色のルーで「ティガー」のしましま模様が表現されています。

<ピグレット>OH DEAR…プレート

価格:2,090円(税込)

照れている「ピグレット」のココットとピンクのパンのプレート。

ココットの中身はピンクのポテトクリームソース、ビーンズ、チキンです。

<イーヨー>ERR…フルーツ&パンプレート

価格:1,690円(税込)

フランボワーズのパウダーでしっぽのリボンを表現した「<イーヨー>ERR…フルーツ&パンプレート」

なんともいえない表情の「イーヨー」をデザインした、ヨーグルトとフルーツと一緒に味わうことができるメニューです。

<ティガー>ヨーグルトパフェ

価格:1,690円(税込)

『ティガー・ムービー/プーさんの贈りもの』のワンシーンを切り取ったピックとハート型のロケットをイメージしたモナカがのったパフェ。

オレンジ風味のゼリーと竹炭ヨーグルトで「ティガー」をイメージしています。

<プーさん>はちみつゼリーミルク/<ティガー>オレンジスカッシュ

メニュー名・価格:左から)

・<プーさん>はちみつゼリーミルク 1,090円(税込)

・<ティガー>オレンジスカッシュ 990円(税込)

「<プーさん>はちみつゼリーミルク」は、「くまのプーさん」の好きなはちみつ風味の、ほんのりあまいゼリーが入ったミルク。

元気ではじけるティガーをイメージした「<ティガー>オレンジスカッシュ」も提供されます。

※ストローチャームは持ち帰れません。追加料金で購入可能です

<ピグレット>いちごヨーグルトスムージー/<イーヨー>ブルーベリーヨーグルトスムージー

メニュー名:左から)

・<ピグレット>いちごヨーグルトスムージー

・<イーヨー>ブルーベリーヨーグルトスムージー

価格:各1,090円(税込)

「ピグレット」をイメージした「<ピグレット>いちごヨーグルトスムージー」が登場。

「<イーヨー>ブルーベリーヨーグルトスムージー」は、「イーヨー」をイメージした水色のブルーベリーヨーグルトスムージーです。

※ストローチャームは持ち帰れません。追加料金で購入可能です

ホットハニーティー

価格:790円(税込)

「ホットハニーティー」は、はちみつが入ったホットティー。

「くまのプーさん」たちを描いたマグカップで提供されます。

※ストローチャームは持ち帰れません。追加料金で購入可能です

スーベニア

グッズ名・価格:

ビッグマグカップ 3,080円(税込)対象メニュー:ホットハニーティーストローチャーム(ランダム4種)660円(税込)対象メニュー:<プーさん>はちみつゼリーミルク/<ティガー>オレンジスカッシュ/<ピグレット>いちごヨーグルトスムージー/<イーヨー>ブルーベリーヨーグルトスムージー/ホットハニーティー白雲石コースター(POOH)/(TIGGER)各1,320円(税込)対象メニュー:<プーさん>はちみつゼリーミルク/<ティガー>オレンジスカッシュ/<ピグレット>いちごヨーグルトスムージー/<イーヨー>ブルーベリーヨーグルトスムージー/ホットハニーティー

購入制限:1メニューにつき1点

対象メニューを購入し、追加料金を支払うことで買うことができるスーベニア。

マグカップやストローチャーム、白雲石コースターが展開されます。

※画像はイメージです。仕様が変更になる場合があります

カフェオリジナルグッズ

「くまのプーさん」OH MY CAFE限定で購入できるオリジナルグッズ。

「くまのプーさん」と仲間たちのFUNNYなフェイスが楽しいオリジナルアートを使用した「FUNNYシリーズ」や、

『ティガー・ムービー/プーさんの贈りもの』をモチーフにしたアートを使用した「TIGGERシリーズ」が展開されます。

<FUNNYシリーズ>アクリルキーホルダー/ステッカー/巾着

グッズ名・価格:左から)

・アクリルキーホルダー(ランダム8種)825円(税込)

・ステッカー(ランダム10種)605円(税込)

・巾着(FUNNY)1,430円(税込)

「くまのプーさん」たちの”ファニー”なお顔が楽しいアクリルキーホルダーやステッカー、巾着。

頬をピンク色に染めた「ピグレット」や上目遣いでこちらを見つめる「イーヨー」たちがデザインされています。

<FUNNYシリーズ>ワッペンステッカー/缶入りメモ

価格:各1,100円(税込)

種類:全2種類

ユニークな表情の「くまのプーさん」をダイカットでデザインしたワッペンステッカー。

コミカルなポーズで満面の笑みを浮かべる「ティガー」柄もラインナップされます。

<FUNNYシリーズ>缶入りメモ

価格:各1,650円(税込)

種類:全2種類

メモ用紙60枚が入った缶入りメモ。

「くまのプーさん」と「ティガー」の2種類がラインナップされます。

<TIGGERシリーズ>アクリルマグネット/巾着

グッズ名・価格:左から)

・アクリルマグネット(ランダム6種)715円(税込)

・巾着(TIGGER)1,430円(税込)

「ティガー」の着ぐるみを着た「くまのプーさん」たちを描いたアクリルマグネット。

そんな「ティガー」になりきる仲間たちが集合した巾着も販売されます。

<TIGGERシリーズ>エコバッグ/バンダナハンカチ

グッズ名・価格:左から)

・エコバッグ 2,750円(税込)

・バンダナハンカチ 1,760円(税込)

シックなネイビーカラーを基調にした男女問わず愛用しやすい「TIGGERシリーズ」のエコバッグとバンダナ。

「ティガー」になりきる「くまのプーさん」たちのアートが映えるデザイングッズです。

秋が深まりゆく季節に、まったりくつろぎの時間が過ごせる「くまのプーさん」のスペシャルカフェ。

2024年11月9日からの東京・新宿OH MY CAFEを皮切りに愛知、大阪にて順次開催される「くまのプーさん」OH MY CAFEの紹介でした☆

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

※画像はイメージです。

