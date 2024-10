歌い手の Ado が。自身の2度目のワールドツアー『 Ado WORLD TOUR 2025 “Hibana” Powered by Crunchyroll』を開催することが決定した。今年開催し、全公演完売となった初の世界ツアー「 Ado THE FIRST WORLD TOUR “Wish”」を超える世界30都市以上、50万人超えの動員予定となり、日本人アーティストが実施したワールドツアーの中では過去最大級の規模となる。

2025年4月26日にさいたまスーパーアリーナからスタートし、8月24日にハワイのホノルルで最終公演を迎える。そして28日の午前9時から4月26日、27日さいたまスーパーアリーナ公演のチケットのみ Ado ファンサイト< Ado のドキドキ秘密基地>有料会員限定で最速先行受付(抽選)がスタートする。ORIHARAが描き下ろした本ツアーのキービジュアルも、あわせて公開となった。 Ado コメント「Hibana」元々ツアータイトルを「Spark」にしようか悩んでおりました。革命を起こす、を英語で「Spark a Revolution」と言ったり、火をつける、口火を切る、引き起こす、という言い回しの中で「Spark」がよく使われます。1stワールドツアーの「Wish」が願いであるなら、次のステップとして私は、世界に対し、日本人として火をつけるようなことをしたい。火花のように熱く、小さくとも強大で、物事にとって何かの「きっかけ」になりたいという思いがありましたので、Sparkを日本語にして「Hibana」。日本を世界に持っていきたいという思いも込めて日本語で「Hibana」にしました。以前のWishから成長した姿を、世界中の皆様にお届けしたいと思っております。また最高のライブを作っていくつもりです。