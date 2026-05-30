急いでいる時はコレ！飲み物冷却テクニック 飲み物を急いでキンキンに冷やす方法をご紹介します。冷蔵庫がなくても簡単に飲み物を冷やす事ができるので、バーベキューやキャンプなどでもとても役立つ方法ですよ！ 2分で飲み物がキンキンに！1缶なら最速90秒で飲み物冷却テクニックを活用しよう！ 冷蔵庫がない屋外や急いでいる時に氷で飲み物を冷やすことがありますが、レシピにあるように飲み物を回転させることでより素早く冷