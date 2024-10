サーティワン×ハローキティ 第1弾は11月1日から、ふわふわスリーブ付きサンデーやチャーム付きダブルカップ、ブランケット付きバースデーセットなど発売

B‐Rサーティワンアイスクリームは11月1日から、全国の店舗でハローキティとのコラボレーションを展開する。

オリジナルのコラボグッズが付いたサンデーや持ち帰りのセットなどを取りそろえる。

〈サーティワン×ハローキティ コラボ キャンペーン 概要〉

「HELLO ICE CREAM!(ハローアイスクリーム!)」と題し、サンリオのキャラクター「ハローキティ」の50周年をお祝いするキャンペーンだとしている。ハローキティの誕生日である11月1日から、第1弾と第2弾に分けて展開。11月1日から11月20日の第1弾では、ハローキティが誕生した1974年から現在までの歴代のハローキティデザインなどが登場する。

サーティワン×ハローキティ 第1弾

第1弾は4商品を販売する。「ハローキティバースデーアップルパイサンデー」「ハローキティバースデーダブルカップ」「ハローキティダブルカップ」「ハローキティバースデーセット」。販売期間は11月20日までを予定しているが、無くなり次第終了となる。

各商品の詳細は以下の通り。価格表記は税込価格で、店内飲食とテイクアウトどちらも同一の税込価格(税抜価格は異なる)。また、一部店舗では価格が異なる。

◆ハローキティバースデーアップルパイサンデー(1,350円)

ハローキティの顔がデザインされた「オリジナルふわふわスリーブ」が付いた商品。好きなスモールサイズのアイスクリームを2個選べる。ハローキティの好物“ママが作ったアップルパイ”をイメージし、アイスに角切りリンゴ入りソースとサクサクのパイ、ホイップクリーム、ハローキティの顔のチョコレートをトッピングした。そのほか、飛行機に乗っているハローキティやさくらんぼの飾りをつけたハローキティ、歴代のハローキティデザインが大集合したハート型のピックも飾った。

サーティワンアイスクリーム「ハローキティバースデーアップルパイサンデー」

「オリジナルふわふわスリーブ」のハローキティは、人気フレーバー「ラブポーションサーティワン」柄のリボンをつけている。マイクロファイバー素材でゴムも入っているため、カップにつけてサンデーの写真を撮って楽しめる。

◆ハローキティバースデーダブルカップ(スモールダブル660円/レギュラーダブル910円)

サーティワンオリジナルの「ハローキティチャーム」が付属する商品。好きなアイスクリーム(スモールorレギュラー)を2個選べる。アイスには、ハローキティの赤いリボン型のチョコをトッピングした。カップの絵柄は、ハローキティが誕生した1974年のデザインを中心にしている。

サーティワンアイスクリーム「ハローキティバースデーダブルカップ」

◆ハローキティダブルカップ(スモールダブル510円/レギュラーダブル760円)

好きなアイスクリーム(スモールorレギュラー)を2個選べる商品。カップの絵柄は2種類から選べる。歴代のハローキティデザインをモノクロ調にしたものと、ハローキティと一緒に双子の妹のミミィやボーイフレンドのディアダニエルも登場するデザイン。また、数量限定・先着で、ピンク色のリボンチョコのトッピングが付く。

サーティワンアイスクリーム「ハローキティダブルカップ」

サーティワン「ハローキティダブルカップ」ピンクリボンチョコトッピング※数量限定・先着

◆ハローキティバースデーセット(スモール2,800円/レギュラー3,500円)

「オリジナルブランケット」が付属するテイクアウト商品。ハローキティの大きな顔が特徴のボックスに、好きなアイスクリーム(スモールorレギュラー)を8個入れて持ち帰ることができる。ボックスの側面には、50周年の歴史が詰まっており、歴代のハローキティのデザインが大集合している。

サーティワンアイスクリーム「ハローキティバースデーセット」

ブランケットは、ボックスの側面と同じデザインで、ふわふわなフランネル素材を使用している。大きさは、横約90cm×縦約60cm。

