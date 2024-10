【ジブリパークとジブリ展】開催期間:11月13日~2025年2月9日まで観覧料(当日券):一般・大学生 1,900円/中学・高校生 1,200円/3歳~小学生800円

青森県立美術館は、「ジブリパークとジブリ展」を11月13日より開催する。

「ジブリパーク」は愛知県の愛・地球博記念公園内にある、スタジオジブリ作品の世界を表現した公園施設。「ジブリパークとジブリ展」では宮崎吾朗氏のこれまでの仕事と作品を振り返るとともに、ジブリパークがどのようにつくられたのかの舞台裏を紹介する。

オンラインストア「Boo-Wooチケット」、「ローソンチケット」などにて前売りチケットを11月12日まで販売している。

