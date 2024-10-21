¡Ö¥¼¥ë¥À¤ÎÅÁÀâ ÃÎ·Ã¤Î¤«¤ê¤â¤Î¡×¥á¥¤¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ê¤É¤Ç¿Ê¹ÔÉÔÇ½¤Ë¤Ê¤ëÉÔ¶ñ¹ç½¤Àµ¥Çー¥¿¤òÇÛ¿®
¡Ú¡Ö¥¼¥ë¥À¤ÎÅÁÀâ ÃÎ·Ã¤Î¤«¤ê¤â¤Î¡×Ver. 1.0.2¹¹¿·¥Çー¥¿¡Û
10·î21Æü ÇÛ¿®
10·î21Æü ÇÛ¿®
¡¡Ç¤Å·Æ²¤Ï¡¢Nintendo SwitchÍÑRPG¡Ö¥¼¥ë¥À¤ÎÅÁÀâ ÃÎ·Ã¤Î¤«¤ê¤â¤Î¡×¤Î¹¹¿·¥Çー¥¿Ver. 1.0.2¤ò10·î21Æü¤ËÇÛ¿®¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î¹¹¿·¥Çー¥¿¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥ª¥ë¥Ç¥£¥ó²Ð»³¡×¥á¥¤¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¡Ö¥´¥í¥ó¥·¥Æ¥£¡×Æþ¤ê¸ý¤ËÆ©ÌÀ¤ÊÊÉ¤¬¤¢¤ê¡¢¿Ê¹ÔÉÔÇ½¤È¤Ê¤ëÉÔ¶ñ¹ç¤ÎÂ¾¡¢ÆÃÄê¤Î¾ìÌÌ¤Ç²¿¤â¤Ê¤¤¶õ´Ö¤ËÃíÌÜ¤Ç¤¡¢ÃíÌÜÂÐ¾Ý¤Ë¥·¥ó¥¯¤·¤Æ°ú¤ÃÄ¥¤êÂ³¤±¤ë¤È¿Ê¹ÔÉÔÇ½¤È¤Ê¤ëÉÔ¶ñ¹ç¡¢¤½¤ÎÂ¾¤ÎÌäÂê¤¬½¤Àµ¤µ¤ì¤ë¡£
(C) Nintendo