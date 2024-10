ÂçµÜ¤¬5»î¹ç»Ä¤·¤ÆÍ¥¾¡·èÄê¡ª¡Ä´ôÉì¤¬6È¯Âç¾¡¡¢¶âÂô¤Ï10ÀïÌ¤¾¡Íø¤Ë¡¿J3Âè33Àá

2024明治安田J3リーグ第33節が19日と20日に行われた。大宮アルディージャが優勝を決めた。前節1年でのJ2リーグ復帰を決めた大宮は、2位FC今治と直接対決。先制を許したものの追いつき1−1のドローとなり、5試合を残して大宮のリーグ制覇が決まった。FC大阪はギラヴァンツ北九州とのシーソーゲームを制して3連勝。カターレ富山は福島ユナイテッドFCに1−4で敗れて9試合ぶりの黒星を喫した。

■J3第33節

■順位表

■第34節の対戦カード

FC岐阜はいわてグルージャ盛岡を6−0で粉砕。敗れた岩手は早ければ次節にも最下位が確定する可能性がある。ツエーゲン金沢はアスルクラロ沼津との直接対決に敗れて10試合未勝利となった。ガイナーレ鳥取は松本山雅FCとの打ち合いを4−3で制し、直近11試合で3度目の3連勝となった。SC相模原は棚橋尭士の2ゴールでY.S.C.C.横浜とのダービーマッチを制し、4試合ぶりの白星。テゲバジャーロ宮崎は永長鷹虎らのゴールでカマタマーレ讃岐に4−0で快勝した。今節の試合結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。▼10月19日(土)FC大阪 3−2 ギラヴァンツ北九州大宮アルディージャ 1−1 FC今治AC長野パルセイロ 1−1 FC琉球▼10月20日(日)ヴァンラーレ八戸 0−0 奈良クラブいわてグルージャ盛岡 0−6 FC岐阜ツエーゲン金沢 0−1 アスルクラロ沼津SC相模原 2−1 Y.S.C.C.横浜松本山雅FC 3−4 ガイナーレ鳥取カターレ富山 1−4 福島ユナイテッドFCカマタマーレ讃岐 0−4 テゲバジャーロ宮崎※()内は勝ち点/得失点差1位 大宮(77/+39)2位 今治(61/+19)3位 富山(55/+15)4位 FC大阪(51/+9)5位 沼津(50/+10)6位 福島(49/+11)7位 北九州(48/+1)8位 八戸(46/+3)9位 相模原(46/0)10位 鳥取(46/−10)11位 松本(45/+6)12位 琉球(45/−5)13位 金沢(43/−2)14位 岐阜(42/+1)15位 讃岐(38/−4)16位 宮崎(37/−5)17位 長野(34/−10)18位 奈良(31/−14)19位 YS横浜(31/−21)20位 岩手(21/−43)▼10月26日(土)14:00 YS横浜 vs 松本14:00 奈良 vs 讃岐14:00 北九州 vs 金沢15:00 岐阜 vs 今治17:00 琉球 vs 八戸▼10月27日(日)13:00 岩手 vs 大宮13:00 鳥取 vs 富山14:00 福島 vs 相模原14:00 沼津 vs 長野14:00 宮崎 vs FC大阪