Samsungが2024年9月26日に、中価格帯域の主力スマートフォン「Galaxy S24 FE」とタブレット端末「Galaxy Tab S10 Ultra」「Galaxy Tab S10+」を発表しました。Galaxy S24 Series Expands With S24 FE: A Premium Experience That Makes Full Galaxy AI Capabilities Attainable for More Users - Samsung Mobile Press

https://www.samsungmobilepress.com/press-releases/galaxy-s24-series-expands-with-s24-fe-a-premium-experience-that-makes-full-galaxy-ai-capabilities-attainable-for-more-users/Galaxy Tab S10 Series Is Samsung’s AI-Ready Tablet - Samsung Global Newsroomhttps://news.samsung.com/global/galaxy-tab-s10-series-is-samsungs-ai-ready-tabletBest Samsung Galaxy S24 FE deals: Where to preorder and best bundleshttps://www.androidpolice.com/best-samsung-galaxy-s24-fe-deals/Samsung's Galaxy Tab S10 Ultra and Galaxy Tab S10+ are tablets built for AIhttps://www.engadget.com/mobile/tablets/samsungs-galaxy-tab-s10-ultra-and-galaxy-tab-s10-are-tablets-built-for-ai-162633747.htmlSamsung reveals its AI-first tablet with the Galaxy Tab S10 serieshttps://www.xda-developers.com/samsung-first-ai-first-tablet-galaxy-tab-s10-series/◆Galaxy S24 FE今回Samsungが発表した「Galaxy S24 FE」は、ハイエンドSoCを搭載しつつも価格を抑えたFEシリーズの最新機種で、120Hz対応の6.7インチFHD+有機EL(OLED)ディスプレイを採用しています。また、画面内部には光学式指紋センサーを内蔵しているほか、顔認証ロックに対応した10MP(メガピクセル)のフロントカメラを搭載しています。チップセットはExynos 2400eを採用しており、Samsungは「レイトレーシングを利用できる妥協のないゲーム体験が可能」と述べているほか、フラッグシップモデル「Galaxy S24」シリーズで利用可能だった「Galaxy AI」も同様に使用することができます。リアカメラは12MPの超広角レンズと50MPの広角レンズ、3倍光学ズームに対応した8MPの望遠レンズの3眼構成。Galaxy S24 FEの防水・防塵性能はIP68等級で、25W有線充電と15Wワイヤレス充電に対応した容量4700mAhのバッテリーを搭載しています。カラーはブルー、ミント、グラファイト、グレー、イエローの5色展開で、メモリは8GB、ストレージは128GBモデル・256GBモデル・512GBモデルがラインナップされています。Galaxy S24 FEは2024年10月3日から販売開始予定で、価格は649ドル(約9万4200円)からとなっています。なお、日本でのリリースに関しては未定です。◆Galaxy Tab S10 UltraとGalaxy Tab S10+14.6インチOLED・120Hzのリフレッシュレートを備えたGalaxy Tab S10 Ultraは、チップセットにMediaTek Dimensity 9300+を採用しており、ストレージは256GB、512GB、1TBの3モデルで、1TBモデルにのみ16GBメモリが搭載されています。なお、256GB・512GBモデルは12GBメモリを搭載しています。SamusungはGalaxy Tab S10 Ultraの性能に関して「Galaxy Tab S9シリーズと比べてCPUが18%以上、GPUが28%以上、NPUが14%向上しています」と主張しています。また、Galaxy Tab S10+のディスプレイは12.4インチOLED・120Hz駆動で、Galaxy Tab S10 Ultraと同様にMediaTek Dimensity 9300+を採用しています。メモリは12GBで、ストレージ別に256GBまたは512GBの2モデルが用意されています。Galaxy Tab S10シリーズでもGalaxy AIを利用可能で、専用スタイラスペン「Sペン」を用いることでGalaxy AIの「Sketch to Image」などの機能にすぐにアクセスすることができます。さらに、Galaxy Tab S10シリーズは家庭用AIデバイスとしても機能し、SmartThingsウィジェットを介してSmartThings対応デバイスのステータスを簡単に確認することが可能です。Galaxy Tab S10シリーズは2024年10月3日発売予定で、価格はGalaxy Tab S10 Ultraが21万9120円から、Galaxy Tab S10+が18万7440円です。なお、Galaxy Tab S10シリーズはSamsungの公式ページから予約できます。Galaxy Tab S10+ &S10 Ultra 購入 | Samsung Japan 公式https://www.samsung.com/jp/tablets/galaxy-tab-s10/buy/