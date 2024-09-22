栃木vs鹿児島 スタメン発表
[9.22 J2第32節](栃木グ)
※19:00開始
主審:上田益也
<出場メンバー>
[栃木SC]
先発
GK 27 丹野研太
DF 5 大谷尚輝
DF 23 福島隼斗
DF 33 ラファエル
MF 10 森俊貴
MF 15 奥田晃也
MF 16 玄理吾
MF 19 大島康樹
MF 22 青島太一
MF 42 南野遥海
FW 32 宮崎鴻
控え
GK 1 川田修平
DF 40 高嶋修也
MF 4 佐藤祥
MF 6 大森渚生
FW 29 矢野貴章
FW 38 小堀空
FW 45 山本桜大
監督
小林伸二
[鹿児島ユナイテッドFC]
先発
GK 1 泉森涼太
DF 5 井林章
DF 6 渡邉英祐
DF 14 野嶽寛也
DF 23 岡本將成
MF 8 藤村慶太
MF 19 稲葉修土
MF 20 圓道将良
MF 21 田中渉
FW 34 鈴木翔大
FW 38 有田稜
控え
GK 13 松山健太
DF 3 外山凌
MF 11 五領淳樹
MF 27 山口卓己
FW 10 藤本憲明
FW 46 武星弥
FW 92 ンドカ・チャールス
監督
浅野哲也
※19:00開始
主審:上田益也
<出場メンバー>
[栃木SC]
先発
GK 27 丹野研太
DF 5 大谷尚輝
DF 23 福島隼斗
DF 33 ラファエル
MF 10 森俊貴
MF 15 奥田晃也
MF 16 玄理吾
MF 19 大島康樹
MF 22 青島太一
MF 42 南野遥海
FW 32 宮崎鴻
控え
GK 1 川田修平
DF 40 高嶋修也
MF 4 佐藤祥
MF 6 大森渚生
FW 29 矢野貴章
FW 38 小堀空
FW 45 山本桜大
監督
小林伸二
[鹿児島ユナイテッドFC]
先発
GK 1 泉森涼太
DF 5 井林章
DF 6 渡邉英祐
DF 14 野嶽寛也
DF 23 岡本將成
MF 8 藤村慶太
MF 19 稲葉修土
MF 20 圓道将良
MF 21 田中渉
FW 34 鈴木翔大
FW 38 有田稜
控え
GK 13 松山健太
DF 3 外山凌
MF 11 五領淳樹
MF 27 山口卓己
FW 10 藤本憲明
FW 46 武星弥
FW 92 ンドカ・チャールス
監督
浅野哲也