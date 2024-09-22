[9.22 J2第32節](栃木グ)

※19:00開始

主審:上田益也

<出場メンバー>

[栃木SC]

先発

GK 27 丹野研太

DF 5 大谷尚輝

DF 23 福島隼斗

DF 33 ラファエル

MF 10 森俊貴

MF 15 奥田晃也

MF 16 玄理吾

MF 19 大島康樹

MF 22 青島太一

MF 42 南野遥海

FW 32 宮崎鴻

控え

GK 1 川田修平

DF 40 高嶋修也

MF 4 佐藤祥

MF 6 大森渚生

FW 29 矢野貴章

FW 38 小堀空

FW 45 山本桜大

監督

小林伸二

[鹿児島ユナイテッドFC]

先発

GK 1 泉森涼太

DF 5 井林章

DF 6 渡邉英祐

DF 14 野嶽寛也

DF 23 岡本將成

MF 8 藤村慶太

MF 19 稲葉修土

MF 20 圓道将良

MF 21 田中渉

FW 34 鈴木翔大

FW 38 有田稜

控え

GK 13 松山健太

DF 3 外山凌

MF 11 五領淳樹

MF 27 山口卓己

FW 10 藤本憲明

FW 46 武星弥

FW 92 ンドカ・チャールス

監督

浅野哲也