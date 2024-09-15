¡ÚÀº¿À²Ê°å¤¬¶µ¤¨¤ë¡ÛÇº¤ß¤¬Æ¬¤«¤éÎ¥¤ì¤º¤Ë¥â¥ä¥â¥ä¤·¤¿¤È¤¤Î²ò¾ÃË¡¡¦¥Ù¥¹¥È1
¡Ú1Ê¬ÆÉ¤ßÀÚ¤ê¡Ûµ¤¤¬¤«¤ê¤Ê¤³¤È¤¬Æ¬¤«¤éÎ¥¤ì¤º¡¢¤º¤Ã¤È¥â¥ä¥â¥ä¤·¤ÆÇº¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
Ã¯¤·¤âÇº¤ß¤äÉÔ°Â¤Ï¿Ô¤¤Ê¤¤¤â¤Î¡£¿²¤ëÁ°¤Ë¥¤¥ä¤Ê¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¡¢Ì²¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤â¡Ä¡Ä¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Î½õ¤±¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢¡ØÀº¿À²Ê°åTomy¤¬¶µ¤¨¤ë 50Âå¤ò¾å¼ê¤ËÀ¸¤¤ë¸ÀÍÕ¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¡£¥²¥¤¤Î¥«¥ß¥ó¥°¥¢¥¦¥È¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤Î»àÊÌ¡¢¤¦¤ÄÉÂ¤ÎÈ¯¾É¡Ä¡Ä¶ì¤·¤ó¤ÀËö¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ËÎ¢¤Å¤±¤é¤ì¤¿ÀâÆÀÎÏ¤¢¤ë¸ÀÍÕ¡£¿´¤¬Íî¤Á¹þ¤ó¤À¤È¤¡¢¤½¤Ã¤ÈÍ¥¤·¤¤¸ÀÍÕ¤ò¼ø¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¡È¸ÀÍÕ¤ÎÀº¿À°ÂÄêºÞ¡É¤Ç¡¢µ¤Ê¬¤Ï¥¹¥Ã¥¥ê¡¢º£Æü°ìÆü¤¬¥é¥¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ª
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡ØÀº¿À²Ê°åTomy¤¬¶µ¤¨¤ë 50Âå¤ò¾å¼ê¤ËÀ¸¤¤ë¸ÀÍÕ¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤è¤ê°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¥È¥¯
·ë²Ì¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ê¤é¡¢
Çº¤à¤Î¤Ï¤ä¤á¤¿¤Û¤¦¤¬
¤ª¥È¥¯¤è¡£
·ë²Ì¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤À¤±Çº¤ß¤Þ¤·¤ç¡£
·ù¤Ê¤³¤È¤¬Æ¬¤«¤éÎ¥¤ì¤º¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¤º¡¼¤Ã¤È¥â¥ä¥â¥ä¤·¤ÆÇº¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÎäÀÅ¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤½¤Î·ù¤Ê¤³¤È¤Ã¤Æ¡¢¥¢¥Ê¥¿¤¬Çº¤à¤³¤È¤Ç·ë²Ì¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© ¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡¢Çº¤ó¤Ç¤âÇº¤Þ¤Ê¤¯¤Æ¤â·ë²Ì¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Çº¤ó¤Ç¤âÇº¤Þ¤Ê¤¯¤Æ¤â·ë²Ì¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤¤¤ÞÇº¤à¤Î¤ÏÂ»¤Ç¤¹¡£¡ÖÇº¤ó¤Ç¤â¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¡¢°ìÀÚÇº¤Þ¤Ê¤¤¡×¤È³ä¤êÀÚ¤Ã¤Æ¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Î¤³¤È¤Ë½¸Ãæ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤ì¤Ë¡¢²¿¤â¤»¤º¤Ë¤¿¤ÀÇº¤à¤è¤ê¤â¡¢¤¤¤¤Êý¸þ¤Ë¸þ¤«¤¦¤è¤¦¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¤â¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤¹¤Û¤¦¤¬¡¢¥â¥ä¥â¥ä²ò¾Ã¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¤â¤·Çº¤à¤Î¤Ê¤é¤Ð¡¢¡Ö¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¹ÔÆ°¤·¤è¤¦¤«¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»î¹Ôºø¸í¤¹¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ÇÇº¤à¤Û¤¦¤¬¡¢Æ¬¤¬¥¹¡¼¥Ã¤ÈÀ²¤ì¤ëÊý¸þ¤Ë¸þ¤«¤¦¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡ØÀº¿À²Ê°åTomy¤¬¶µ¤¨¤ë 50Âå¤ò¾å¼ê¤ËÀ¸¤¤ë¸ÀÍÕ¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤è¤ê°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£