マクドナルドにて、100%肉厚ビーフを3枚重ねた圧倒的なボリューム感で人気の一品『炙り醤油風 トリプル肉厚ビーフ』が、2024年、3度目となる期間限定で復活!

「炙り醤油風 トリプル肉厚ビーフ」は、『サムライマック』のおいしさを夜の食事として楽しめるよう食べ応えを追求した一品です。

また、「炙り醤油風 トリプル肉厚ビーフ」ファンが楽しめるXキャンペーンも実施されます。

マクドナルド「サムライマック」炙り醤油風 トリプル肉厚ビーフ

価格:単品780円(税込)〜/バリューセット1,080円(税込)〜

販売期間:2024年8月21日(水)〜2024年9月3日(火)

販売時間:午後5時〜閉店まで(24時間営業店舗では翌午前4時59分まで)

販売店舗:全国の日本マクドナルド店舗(一部店舗を除く)

※1一部店舗およびデリバリーでは価格が異なります。

※2バリューセットは、サイドメニュー(マックフライポテト(R)Mサイズ、チキンマックナゲット(R)5ピース、サイドサラダ、えだまめ

コーンのいずれか1つ)、ドリンクMサイズ(またはマックシェイク(R)Sサイズ、ミニッツメイドアップル、ミルクのいずれか

1つ)付き。

期間限定販売のたびに大人気の、100%ビーフの肉厚パティを3枚重ねた「炙り醤油風トリプル肉厚ビーフ」は、『サムライマック』のおいしさを夜の食事として楽しめるよう食べ応えを追求した一品です。

厚みのある100%ビーフパティを豪快に3枚重ね、香ばしい炙り醤油風のソースが肉のうま味を引き立てている、思わずやみつきになる味わいと

ボリューム感が人気のバーガー!

2024年4月と2024年6月にも登場し、1秒間に2.6個※も売れた大人気商品が夕方5時から14日間の期間限定で楽しめます。

※2024年4月と6月の累計販売個数と販売時間より試算

Xキャンペーン

応募期間:2024年8月16日(金)12:00〜23:59

応募方法:マクドナルド公式Xアカウント(@McDonaldsJapan)をフォローし、同アカウントから投稿された「#トリプル肉厚ビーフ推し」のハッシュタグが付いたポストに「#トリプル肉厚ビーフ推し」を付けて【愛のあるコメント】とともに、リプライ(返信)してください。

賞品/当選数:応募の中から、抽選で100名様に1,000円分のマックカードが当たります。

また、ご投稿いただいた【愛のあるコメント】は、日本マクドナルドによる選考の上、アカウント名やユーザー名とともに5大都市圏におけるマクドナルドのデジタル屋外広告に掲出する場合があります。

掲出された方は、抽選とは別に1,000円分のマックカードがもらえます。

※マックカードの当選者と屋外広告物への掲出者は、それぞれ別に抽選や選考を実施します。

リプライで当たる!「#明日トリプル肉厚ビーフの夏がくるううう」キャンペーン

応募期間:2024年8月20日(火)11:30〜23:59

応募方法:マクドナルド公式Xアカウント(@McDonaldsJapan)をフォローし、同アカウントから投稿された「#明日トリプル肉厚ビーフの夏がくるううう」のハッシュタグが付いたポストに「#明日トリプル肉厚ビーフの夏がくるううう」を付けてリプライ(返信)。

賞品/当選数:応募した方の中から、抽選で100名様に1,000円分のマックカードが当たります。

リプライで当たる!「#今日トリプル肉厚ビーフの夏がきたあああ」キャンペーン

応募期間:2024年8月21日(水)11:30〜23:59

応募方法:マクドナルド公式Xアカウント(@McDonaldsJapan)をフォローし、同アカウントから投稿された「#今日トリプル肉厚ビーフの夏が

きたあああ」のハッシュタグが付いたポストに「#今日トリプル肉厚ビーフの夏がきたあああ」を付けてリプライ(返信)。

賞品/当選数:ご応募した方の中から、抽選で100名様に1,000円分のマックカードが当たります。

※各キャンペーンは予告なく終了する場合があります。

世界中から厳選された、つなぎを一切使用していないジューシーなビーフ 100%のおいしさがボリューム満点で楽しめます!

100%肉厚ビーフを3枚重ねた圧倒的なボリューム感で人気の『炙り醤油風 トリプル肉厚ビーフ』

全国の日本マクドナルド店舗にて2024年8月21日(水)〜2024年9月3日(火)の14日間、期間限定で毎日夕方5時〜発売です。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 100%肉厚ビーフを3枚重ねた圧倒的なボリューム感!マクドナルド「サムライマック」炙り醤油風 トリプル肉厚ビーフ appeared first on Dtimes.