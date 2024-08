YOUNITE、日本ファンからの差し入れに感動！「初めて食べてとても美味しかった」と絶賛のグルメは？

ボーイズグループYOUNITEが、7月に大阪、東京でファンコンサートを開催! Kstyleでは、初の日本ファンコンサートを盛況裏に終えた彼らに動画インタビューを実施しました。インタビューでは、今回のコンサートで日本のファンに感動したこと、お気に入りの日本語などを語ってくれています。さらに、今年の夏を乗り切る秘訣も! メンバー独自の暑さ対策にも注目です。今年デビュー3年目を迎えたYOUNITEは、9月に韓国で放送予定の「Road to Kingdom」に出演。K-POPの実力派ボーイズグループが熱いステージを繰り広げながら競い合う同番組で、彼らが見せる新たな魅力にも大きな関心が集まっています。

■リリース情報

YOUNITE 6thミニアルバム「ANOTHER」

好評リリース中!



【収録曲】

1.How We Do

2.GEEKINTITLE

3.Poco Loco

4.ONE+WON

5.OMH (Out My Head)



■関連サイト

・YOUNITE日本公式X