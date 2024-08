au&UQ mobileの機種変更サマーセールでPixel 8aとXiaomi 13Tがお得に!

KDDIおよび沖縄セルラー電話は9日、携帯電話サービス「au」および「UQ mobile」においてキャンペーン「機種変更サマーセール!」を2024年8月9日(金)から8月19日(月)まで実施するとお知らせしています。機種変更サマーセールでは対象機種が最大22,000円割引(auでは「5G機種変更おトク割」の5,500円割引を含む)となるとのこと(金額はすべて税込)。

対象機種は「Pixel 8a」(auのみ)および「Xiaomi 13T(型番:XIG04)」の2機種で、割引額はPixel 8aが16,500円OFF、Xiaomi 13Tが22,000円OFFとなっており、対象店舗は公式Webストア「au Online Shop」および「UQ mobileオンラインショップ」を含めたau取扱店およびUQ mobile取扱店となっています。これにより、直営店での価格はPixe 8aが80,000円(分割では971円+958円/月×22回+57,953円)、Xiaomi 13Tが65,000円(分割では1,300円/月×23回+35,100円)となっているため、残価設定方式の販売施策「スマホトクするプログラム」を利用し、返却して特典を適用した場合の実質負担額はPixel 8aが5,547円、Xiaomi 13Tが7,900円となります。KDDIおよび沖縄セルラー電話では機種変更でスマホなどの製品を購入する場合に通常、auにて5G機種変更おトク割で5,500円OFF、UQ mobileにて割引なしとなっていますが、新たに開始された機種変更サマーセールによってPixel 8a(auのみ)が16,500円OFF、Xiaomi 13Tが22,000円OFFとなっています。機種変更サマーセールの条件は以下の通り。<au>(1)機種変更で対象機種を購入(2)直近の購入機種を24カ月目以上利用(KDDIまたは沖縄セルラーに登録されている直近の購入機種/au・UQ mobile取扱店で購入した機種)(3)対象の「料金プラン」および「故障紛失サポート」に新たに加入または継続して加入⚪︎対象プラン・使い放題MAX 5G ALL STARパック3・使い放題MAX 5G ドラマ・バラエティパック・使い放題MAX 5G Netflixパック2(P)・使い放題MAX 5G Netflixパック2・使い放題MAX 5G DAZNパック・使い放題MAX 5G with Amazonプライム・使い放題MAX 5G・auマネ活プラン 5G ALL STARパック3・auマネ活プラン 5G DAZNパック・auマネ活プラン 5G ドラマ・バラエティパック・auマネ活プラン 5G Netflixパック2(P)・auマネ活プラン 5G Netflixパック2・auマネ活プラン 5G with Amazonプライム・auマネ活プラン 5G・使い放題MAX 5G ALL STARパック2・使い放題MAX 5G ALL STARパック・使い放題MAX 5G Netflixパック(P)・使い放題MAX 5G Netflixパック・データMAX 5G ALL STARパック・データMAX 5G ドラマ・バラエティパック・データMAX 5G Netflixパック(P)・データMAX 5G Netflixパック・データMAX 5G with Amazonプライム・データMAX 5G・auマネ活プラン 5G ALL STARパック2・auマネ活プラン 5G Netflixパック(P)・auマネ活プラン 5G Netflixパック⚪︎対象の故障紛失サポート・Pixel 8a:故障紛失サポート ワイド with Cloud(1,190円/月)・Xiaomi 13T:故障紛失サポート with Cloud(990円/月)<UQ mobile>(1)機種変更で対象機種を購入(2)直近の購入機種を2カ月目以上利用(KDDIまたは沖縄セルラーに登録されている直近の購入機種/au・UQ mobile取扱店で購入した機種)(3)料金プラン「トクトクプラン」または「コミコミプラン」と「故障紛失サポート with Cloud(990円/月)」に新たに加入または継続して加入なお、直近の購入機種の利用期間はau・UQ mobile取扱店で機種を購入していない場合、利用月数はauからUQ mobileに番号移行したときには番号移行日からの期間が利用月数、番号移行以外のときには5G通信対応プランに初めて加入した日からの期間が利用月数となります。

記事執筆:memn0ck

