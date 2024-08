『天皇杯 JFA 第104回全日本サッカー選手権大会』のラウンド16(4回戦)が8月21日(水)に行われる。7月10日(水)の3回戦を勝ち抜いた強豪16チームが、ベスト8進出をかけて激突する。

勝ち残っているのは、J1の10チームと、J2の6チーム。中でも注目は、前回王者の川崎フロンターレを3回戦で破った大分トリニータだ。

0-0で迎えた61分、オウンゴールで先制すると、63分には右から攻め上がったMF保田堅心がゴールネットを揺らした。さらに78分にはFW鮎川峻がPKを決め、川崎の反撃を89分のFWエリソンのゴール1点に封じた。

前回王者を退けた勢いに乗って、目標まで突っ走る構えだ。

8試合の対戦カード(会場)は次の通り。

■V・ファーレン長崎 vs 横浜F・マリノス(トランスコスモススタジアム長崎)

■サガン鳥栖 vs レノファ山口FC(維新みらいふスタジアム)

■サンフレッチェ広島 vs 愛媛FC(ニンジニアスタジアム)

■ガンバ大阪 vs 湘南ベルマーレ(パナソニック スタジアム 吹田)

■ヴァンフォーレ甲府 vs 鹿島アントラーズ(JITリサイクルインク スタジアム)

■柏レイソル vs ヴィッセル神戸(三協フロンテア柏スタジアム)

■京都サンガF.C. vs 大分トリニータ(レゾナックドーム大分)

■ジェフユナイテッド千葉 vs 北海道コンサドーレ札幌(フクダ電子アリーナ)

ラウンド16(4回戦)以降のトーナメント表

チケットは8月10日(土)10:00からイープラスで発売される。