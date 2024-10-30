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ミュージカル『東京リベンジャーズ』#2 Bloody Halloween 竹中凌平、北村諒ら全キャストが登場するキービジュアル＆キャラビジュアルが公開
2025年3月末～4月、東京・天王洲 銀河劇場、京都・京都劇場にて上演される、ミュージカル『東京リベンジャーズ』#2 Bloody Hallowe…
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松本潤、長澤まさみ、永山瑛太が舞台初競演したNODA・MAP『正三角関係』 12/2より世界配信が決定
松本潤、長澤まさみ、永山瑛太が舞台初競演を果たした、NODA・MAP第27回公演『正三角関係』。76ステージにわたる国内公演を経て、舞台はツア…
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中国・四国唯一の花火競技大会『にし阿波の花火』徳島でまもなく開催、川畑要ら出演のフェス『MONTAKA』も同時開催
11月9日（土）に徳島県西部健康防災公園にて『第三回にし阿波の花火』が開催される。 同イベントは、全国から実力派の花火師が集結する中・四国唯一…
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『rockin’on sonic』FRIENDLY FIRES、CIGARETTES AFTER SEXら第3弾追加アーティスト＆ステージ別ラインナップを発表
2025年1月4日（土）・5日（日）に幕張メッセ国際展示場で開催される『rockin’on sonic』の第3弾追加アーティスト、そしてステージ別のラ…
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連日の秋晴れ超好天！ 富士山に抱かれ、音楽と自然に満たされた『朝霧JAM′24』総括レポート
『～ It’s a beautiful day ～ Camp in ASAGIRI JAM ’24』（以下、朝霧JAM）が、10月12日（土）、13日（日）の2日間にわたって静岡県富…
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GRAPEVINEが閉館直前のumeda TRADに凱旋ーー「立派になって帰ってきました！」バナナホール時代からのホームでの祝祭感あふれるライブをレポート
GRAPEVINE「The Decade Show : Club Circuit 2024」2024.10.17（TSU）大阪・umeda TRAD GRAPEVINEが、ライブツアー「The Decade Show : Club…
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TVアニメ『夜のクラゲは泳げない』 JELEE結成記念・アニメ無料公開スタート JELEEメンバー集結までのエピソードをYouTubeにて公開
匿名アーティストとして活動する女子高生たちを描いたオリジナルテレビアニメ『夜のクラゲは泳げない』。今年4月より放送された本作が、YouTube…
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オアシス、デビュー30周年を記念した展覧会『リヴ・フォーエヴァー』いよいよ明日開幕 公式グッズを一挙公開
オアシスのデビュー30周年を記念した展覧会『リヴ・フォーエヴァー：Oasis 30周年特別展』が、2024年11月1日（金）から11月23日（…
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松下優也、新曲「That’s My Life」をデジタルリリース 11/3に素の表情を出したMusic Videoを公開
2024年6月末にヒューリックホール東京にてワンマンライブ『Mirror Maze』を成功させ、ミュージカル『ケイン＆アベル』でアベル役を…
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松竹大谷図書館、十一月歌舞伎座特別公演『ようこそ歌舞伎座へ』にちなんだ展示企画を開催
松竹大谷図書館では演劇・映画の専門図書館であるということを所蔵資料を広く知ってもらおうと、閲覧室にて、展示ケースでの所蔵資料ミニ展示と…
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ACIDMAN、2025年の全国ツアーを発表 ファイナルは7年振り7度目の日本武道館
ACIDMANが、2025年の全国ツアーの開催と、ツアーファイナルが7年振り7度目の日本武道館公演となることを発表した。 全国ツアーの…
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井上芳雄・瀬戸康史・松下洸平が初の3人旅で茨城県へ 『美しい日本に出会う旅』特別編が11/20・27に放送
2024年11月20日（水）・27日（水）、BS-TBS（BS-TBS 4Kで同時放送）にて、井上芳雄・瀬戸康史・松下洸平の3人旅をおくる『美しい日本に出会う旅』が放…
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【決戦直前インタビュー】スーパー・タイガー「村上和成との戦いは狂気vs狂気。“怖いプロレス”を見せる！」初代タイガーマスク ストロングスタイルプロレス 11/5新宿FACE大会
『初代タイガーマスク ストロングスタイルプロレスVol.31【THE ONE AND ONLY SAYAMA TIGER】』が11月5日（火）、新宿FACE（東京都）で開催され…
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天月-あまつき-、冬ツアーの追加公演を東京ガーデンシアターで開催決定 少年T、センラ、超学生がゲスト出演
天月-あまつき-が、冬のツアー『ラスト・フレグランス』のラストを飾る東京ガーデンシアター追加公演を2025年2月1日に開催すること…
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京都・京セラ美術館で『蜷川実花展 with EiM：彼岸の光、此岸の影』開催 京の街にインスパイアされた10話におよぶ“絵巻体験”
『蜷川実花展 with EiM：彼岸の光、此岸の影』が2025年1月11日（土）から3月30日（日）まで、京都・京セラ美術館で開催される。 『蜷川実花展 with E…
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ズーカラデル、宙を舞いながらギターソロを掻き鳴らし、動物たちを引き連れて闊歩する最新曲「バードマン」のMVを公開
ズーカラデルが10月30日（水）に新曲「バードマン」を配信リリースし、You Tubeにてミュージックビデオを公開した。 公開さ…
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DNA GAINZ、新EP「DNA STATION」ジャケット写真と収録内容を公開、ツアーゲストは鉄風東京、パノパナ、さよならポエジーらが決定
DNA GAINZが11月20日（水）にリリースする配信EP「DNA STATION」のジャケットと収録内容、翌週からの全国ツアーに出演するゲストを発表し…
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ジョシュ・ブローリン＆ベネディクト・カンバーバッチの来日が決定 『東京コミコン2024』全日程に参加
12月6日（金）・7日（土）・8日（日）の3日間にわたって千葉・幕張メッセで開催される『東京コミックコンベンション2024』（『東京コミコン2024』）に…
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Guiano、新曲「星くずのうた」を配信＆本人監督・制作のMV公開 2025年1月にO-Westにて3年半ぶりとなるワンマン開催
Guianoが5ヶ月ぶりとなる新曲「星くずのうた」を10月30日（水）に配信リリースする。 「星くずのうた」は民族楽器バグパイプのフレーズ…
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四星球2枚組コンセプトフルアルバム『音時計』完成ーー結成20年を経ても尖り続けるというライブバンドの矜持が見事に現れた最新作
四星球がバンド結成20周年を経て、メジャーからもリリースし続けて、遂に2枚組フルアルバム『音時計』を10月30日（水）に配信とCDでリリ&…