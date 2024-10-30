松竹大谷図書館、十一月歌舞伎座特別公演『ようこそ歌舞伎座へ』にちなんだ展示企画を開催

松竹大谷図書館では演劇・映画の専門図書館であるということを所蔵資料を広く知ってもらおうと、閲覧室にて、展示ケースでの所蔵資料ミニ展示と…