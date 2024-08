トッテナムで10番を背負うジェームズ・マディソンが、日本と韓国に感謝を伝えた。元横浜F・マリノス指揮官アンジェ・ポステコグルーが率いるトッテナムは、新シーズンの開幕にアジアツアーを敢行。まず7月27日に東京の国立競技場でヴィッセル神戸と戦った後、ソウルへ移動して同31日にKリーグオールスターズ、8月3日にバイエルン・ミュンヘンと顔を合わせた。マディソンは両国で非常に充実した日々を過ごしたようだ。1−2で敗れたバイエルン戦の翌日にXを更新し、オフショット付きで次のように綴った。「Japan & Korea, just wow. You were spectacular. Thank you so much for your support. We love and appreciate you all.(日本と韓国、最高だった。素晴らしかったよ。本当にありがとう。僕らはみんなを愛し、感謝している」今夏EURO参戦は逃したものの、イングランド代表としても活躍する逸材の投稿はたちまち話題に。日韓のファンから「私も愛している」といった熱いコメントが寄せられている。構成●サッカーダイジェストWeb編集部