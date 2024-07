aespa、デビューから今までに密着した映画の日本公開を控え…予告映像＆場面写真が解禁！

世界中にファンを持ち、先日待望の日本デビューを果たした大人気K-POPアーティストaespaのデビューから今までに密着した貴重な映像が、ついに映画化。「aespa: MY First page」が8月30日(金)よりTOHOシネマズ日比谷ほか3週間限定にて、公開することが決定。この度、本予告映像&場面写真が解禁となった。パンデミック時期の2020年11月17日に、「Black Mamba」でデビューしたaespaは、KARINA、GISELLE、WINTER、NINGNINGの4人組グループ。メンバーそれぞれに、“もう一つの自我として”のアバターが存在するという近未来的な世界観や、圧倒的なビジュアルで、日本でも爆発的な人気を獲得し、昨年8月には、海外アーティストとして最速となるデビューから2年9ヶ月で東京ドーム公演を成功させた。今年に入ってからも、メジャーリーグ開幕戦での圧巻のパフォーマンス、初のフルアルバム「Armageddon」の発売、切望されていた日本デビューも果たし、さらに日本でのツアー全公演完売など、勢いはとどまることを知らない。

そんな彼女たちの破竹の勢いそのままに公開される「aespa: MY First page」では、デビュー時はもちろん、アメリカでの初有観客単独公演や国連本部でのスピーチなどの貴重な映像から、SMTOWNでの先輩との交流や、初ワールドツアー「2023 aespa 1st Concert ‘SYNK:HYPER LINE」スタートのソウル公演までの歴史など、aespaの“初めて”が網羅されている。今回、解禁された本予告映像には、メンバーのWINTER自らが「aespaのありのままが詰まっている」とコメントするほど、ステージミックスによる多彩なライブ映像や、華やかな舞台の裏で不安と葛藤を吐露するメンバーの姿が、詰め込まれている。初のソロステージ前のインタビューでは、「ステージが怖い」(KARINA)「すごく大変でした」(GISELLE)「どうして、こんなにできないんだろう」(NINGNING)などと、圧巻のパフォーマンスの裏に抱えていた不安を明かしている。映像の最後は、「WHAT'S THE NEXT PAGE」の文字で締めくくられ、aespaの“Next Level”に、期待せざるを得ない予告となっている。また、本編場面写真には、公演終了後のリラックスした表情で笑う姿があり、メンバー同士やスタッフとの関係値が伺える。普段見ることのできないステージ裏での彼女たちにも要注目。

■作品概要

映画「aespa: MY First page」

8月30日(金)TOHOシネマズ日比谷ほか3週間限定公開



キャスト:KARINA、GISELLE、WINTER、NINGNING

監督:キム・ジソン、チョ・ヒョンジョン



提供:KDDI

配給:日活/KDDI

2024年/韓国/110分/字幕翻訳:根本理恵

(C)2024 SM ENTERTAINMENT CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.



