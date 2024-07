ラーメン王が選ぶ「今食べたい」ラーメン10選 2024（東日本編）

ラーメン王・小林孝充さんが、2024年の今だからこそ食べたいラーメン10店を選んでくれました。第2弾は「東日本編」!

ラーメン王の異名を持つ小林孝充さんが、2024年の「今食べたい10店」をエリアごとにピックアップしてくれました! 映えあるその店舗と、選んだ理由について伺います。前回の「東京編」に引き続き、今回は「東日本編」をお届け。

1. マルエーラーメン(北海道・札幌市)

2017年から7年連続「食べログ ラーメン EAST 百名店」に選ばれている札幌の名店「MEN-EIJI HIRAGISHI BASE」。そのEIJIが2023年にオープンしたセカンドブランドがこの「マルエーラーメン」です。

「ラーメン」(900円) 出典:スカクーさん

注文を受けてから切り出して手もみする麺が特徴的。有名製麺所が鎬を削る札幌に新しい流れを作り上げるか注目です。

2. ケンチャンラーメン(山形県・山形市)

<店舗情報>◆マルエーラーメン住所 : 北海道札幌市北区北23条西4-2-3 プラザハイツ24 1FTEL : 不明の為情報お待ちしております

ガツンと利いた煮干し、極太麺、脂身(身入り)という強烈な特徴で人気の「ケンチャンラーメン」。山形に行ったら是非食べて欲しい一軒です。

「中華そば」(普通・900円)+「煮タマゴ君」(100円) 出典:motoh698さん

山形を中心に東北地方では何軒か支店がありラーメン好きからは他の地方への進出が熱望されていましたが、2024年3月にとうとう関東初進出(茨城県古河市)しました。

3. さんくるげ(福島県・田村市)

<店舗情報>◆ケンチャンラーメン 山形住所 : 山形県山形市西田2-1-17TEL : 023-647-0086

喜多方ラーメンや白河ラーメンなど強力なご当地があり、老舗が強い福島県において一番新しく「食べログ ラーメン EAST 百名店」入りしたのがこの「さんくるげ」です。

「たまご 塩らぁ麺」(1,000円) 出典:カフェモカ男さん

しかしこのさんくるげは地元の人以外には非常にハードルが高く、土日祝休みで営業は午前中のみ。しかも田村市という新幹線などからは少し外れ他県からはちょっと行きづらい場所にあります。しかしその高いハードルを乗り越えていく価値は十分にあり。こだわりの塩らぁ麺以外にたんたん麺もおすすめ。

4. 古民家ヌードゥル 黒揚羽森住(千葉県・大網白里市)

<店舗情報>◆さんくるげ住所 : 福島県田村市滝根町神俣梵天川52TEL : 0247-78-2552

かつて「ちゃぶ屋」や「MIST」などでラーメンを提供し、プロデュースした「香港MIST」ではミシュランの星を獲得するなど、時代の寵児として大活躍をしていた森住さん。その森住さんが2024年大網白里市にオープンした店がこちら。

「醤油らぁ麺」(1,000円)+「煮卵」(150円)+「雲呑」(300円) 出典:おきく136620さん

広めの開かれた厨房に森住さんが直接立ち、ラーメンを作り上げていきます。ちゃぶ屋、MIST時代とは違い、最初にふわっと魚介が香るラーメンは優しい味わいで食べ終わった後にうまかったーーーと満足できる一杯です。

「黒中華、おゝ油」(1,200円)+「雲呑」(300円) 出典:shu4452さん

極細麺 出典:shu4452さん

5. 自家製手打ち麺 禿(埼玉県・川越市)

<店舗情報>◆古民家ヌードゥル 黒揚羽森住住所 : 千葉県大網白里市北横川175-1TEL : 080-6652-1996

コロナ禍の中、間借り営業ながらもラーメン好きから強い支持を受けていた「Do-jin」が、店名も「自家製手打ち麺 禿(かむろ)」と改め2024年1月に独立店としてオープンしました。

「禿醤油」(1,000円) 出典:デイルス・マイビスさん

ウリは店名にも冠している自家製の手打ち麺。店頭で打たれるもちっとした極太の麺の食感がとても楽しいです。

6. 種実担々麺 菊川(神奈川県・横浜市)

<店舗情報>◆自家製手打ち麺 禿住所 : 埼玉県川越市新河岸大字砂929-2TEL : 不明の為情報お待ちしております

2023年9月にオープン。その名の通り胡麻やナッツ類をふんだんに使った担々麺を提供しています。

「種実担々麺」(950円) 出典:みや miyaさん

担々麵をウリにする店は多いですが食べてその味に驚きとおいしさをここまで感じたのはなかなかありません。実はこちらの店主は「中華蕎麦 時雨」などラーメンの名店で修業。炒飯もまた素晴らしいので一緒に是非。

「種実担々麺」と「半炒飯」のセットは1,380円 出典:モッくんですさん

7. 小麦そば 池(長野県・松本市)

<店舗情報>◆種実担々麺 菊川住所 : 神奈川県横浜市南区永田東3-7-3TEL : 070-2017-1975

東京の名店「饗 くろ喜」で修業し二番弟子として公認を受けた大池さんが2022年に松本市にて開店。開店してから2年もたっていないですがすでに長野県内のラーメン店で食べログのランキング1位にまで登り詰めています。

「特製塩そば(手揉み麺)」(1,450円) 出典:VOLVO850Rさん

ラーメンの味はもちろん店づくりまでくろ喜の影響を感じ、非常に洗練されています。長野のラーメンがまた一段と進化していくきっかけになるかも?

8. 青島食堂 宮内駅前店(新潟県・長岡市)

<店舗情報>◆小麦そば 池住所 : 長野県松本市中央1-25-1 犬飼ビル1FTEL : 0263-30-1585

近年各地で生姜醤油系のラーメンが爆発的に増えてきていますが、そのきっかけとなったのが新潟の生姜醤油系のラーメンの首都圏への進出です。そしてその新潟の生姜醤油ラーメンの元祖と言われているのが長岡にある「青島食堂」です。

「青島チャーシュー」(1,000円) 出典:ぺーぱーかんぱにーさん

醤油と生姜が利いており、あっさりとしながらもガツンとした味わいなので是非現地でも食べてみてほしいです。

9. うお静(静岡県・熱海市)

<店舗情報>◆青島食堂 宮内駅前店住所 : 新潟県長岡市宮内3-5-3TEL : 0258-34-1186

東京で「うお青」を立ち上げ、さらにはリニューアルした「メヂカそば吟魚」を人気店にした店主が吟魚を譲り2023年5月、静岡県熱海市にこちらのうお静をオープン。網代駅というあまり大きな駅とは言えない場所ですがこちらの店を目当てに遠方から人が訪れています。

特中華 淡麗煮干し醤油(1,290円) 出典:アドさんさん

メニューは季節により細かく変わっていますが、主に煮干しをメインとした魚介系の鮮烈な味わいのスープとなっています。

10. りきどう(岐阜県・岐阜市)

<店舗情報>◆中華そば うお静住所 : 静岡県熱海市下多賀432-13TEL : 不明の為情報お待ちしております

「食べログ ラーメン EAST 百名店」選出店でもあるこちらの店の名物は極端に平たい凄平麺をはじめとした4種の麺。また焙煎ローストした小麦の麺との食べ比べができるつけ麺も用意されています。

「焙煎2色つけ麺 チャーシュー」(1,600円)+「ネギ」(250円) 出典:おでんおかずさん

近年2つ以上のタイプの違う麺を合い盛りにするつけ麺が増えていますがこちらはいち早く実施していたお店です。それぞれの麺のおいしさを楽しんでください。

<店舗情報>◆りきどう住所 : 岐阜県岐阜市島栄町2-53TEL : 058-214-4385

※価格は税込です。

教えてくれた人

小林孝充

TVチャンピオンラーメン王選手権第8回・第10回優勝。歴代ラーメン王によるラーメン大王決定戦で優勝し初代ラーメン大王に。ラーメンの食べ歩きは全都道府県に及び、これまでに食べたラーメンの杯数は16,000杯を超える。ラーメンに限らずうまいもの好きで、他のジャンルも積極的に食べ歩く。ラーメンWalker百麺人。TV・雑誌登場多数。

文:小林孝充・食べログマガジン編集部

